Семья не поддерживает твоё ПП? 6 способов выжить на диете в окружении пиццы

2:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда ты решаешь сесть на диету, важную роль играет поддержка семьи. Но что делать, если твои домашние не разделяют твоих устремлений? Простой ответ — не уговаривать их, а сосредоточиться на себе. Вот несколько советов, которые помогут не срываться, несмотря на отсутствие поддержки.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женская талия

Не уговаривай всех сесть на диету

Не стоит заставлять семью изменять свои привычки в еде. Они могут не быть готовы к этим переменам, и это нормально. Лучше предложи им несколько вкусных и полезных рецептов, не настаивай, а просто покажи, что можно питаться вкусно и здорово.

Сосредоточься на себе

Никогда не забывай, что изменения должны идти изнутри. Прежде чем пытаться изменить других, важно найти для себя комфортное и полезное питание, которое будет тебе по душе. Задай себе вопросы: какие продукты тебе нравятся? Какой режим питания тебе подходит? Чем удобнее и приятнее твой рацион, тем легче будет придерживаться диеты.

Ешьте вместе, но разное

Ты на диете, но это не значит, что нужно питаться отдельно. Важно, чтобы все могли наслаждаться временем за столом. Совместно выбирайте продукты, которые устроят всех, а если идет разговор о ресторане — заранее уточни, что тебе будет удобно заказать.

Проявляй творческий подход к рецептам

Многие боятся, что здоровое питание будет невкусным. Но ты можешь доказать обратное! Подготовь для своей семьи вкусные и полезные блюда. Сделай здоровые замены в привычных рецептах: киноа вместо риса, пюре из цветной капусты вместо картошки, больше овощей в бутерброды. И пусть они тоже попробуют новые продукты.

Иногда позволять себе расслабиться — это нормально

Здоровое питание не должно означать полное исключение любимых вкусностей. Позволь себе иногда расслабиться и съесть кусочек пиццы или десерт, но главное — не забывай о мере и возвращайся к привычному режиму.

Попроси поддержки

Поговори с семьей и объясни, почему для тебя важно питаться здорово. Если поддержка от близких не приходит, найди единомышленников: будь то подруга, коллега или группы в соцсетях, где ты сможешь получить дополнительную мотивацию.

Сила в тебе, и важно не позволять привычкам других влиять на твои собственные. Постепенно все вокруг могут изменить отношение к здоровому питанию, если они увидят, как это помогает тебе.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



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