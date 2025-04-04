Мотороллеры СССР: транспорт будущего, который не прижился — от Муравья до Вятки

В середине XX века казалось, что мотороллеры — это транспорт будущего. Удобные, компактные, экономичные — они олицетворяли собой свободу передвижения и прогресс.
В Европе Vespa и Lambretta стали символами целых поколений. СССР не остался в стороне: с конца 1950-х начали выходить собственные мотороллеры, рассчитанные на массового потребителя. Но что-то пошло не так. Несмотря на громкие названия и амбиции, советские мотороллеры не стали "народным" транспортом. Почему?
Первым массовым мотороллером СССР стала "Вятка ВП-150", выпущенная в 1957 году. Конструктивно она была почти точной копией итальянской Vespa 150. Производилась на заводе в Кирове и поначалу воспринималась как нечто ультрасовременное.
Однако довольно быстро выяснилось: качество сборки оставляло желать лучшего, вибрации и шум были чрезмерными, а вес — около 110 кг — делал её не самой удобной в управлении. Но всё равно у "Вятки" был свой фан-клуб: это было модно, эффектно и по тем временам быстро.
Тульские мотороллеры отличались более грубой и "рабочей" направленностью. В 60-х годах появился "Тула-200", который позиционировался уже как транспорт не столько городской, сколько "сельский": он мог тянуть прицеп, возить грузы и спокойно ездить по плохим дорогам.
Внешне он был далёк от изящества "Вятки" или западных аналогов — скорее напоминал мотоцикл с обвесом. Но тульские мотороллеры ценили за надёжность и мощь, особенно в деревнях и у дачников.
СССР выпускал ещё множество моделей: "Турист", "Муравей" (грузовой трицикл), "Электрон", "Дельта" и другие. Были даже попытки создать спортивные или люксовые версии. Но все они сталкивались с одними и теми же проблемами:
Хотя идея мотороллера была отличной, советская действительность не дала ей раскрыться. В отличие от Запада, где скутер стал символом городской мобильности, в СССР это было скорее временное или вынужденное решение. Люди либо мечтали о мотоцикле, либо копили на машину. Мотороллер оказался "между": слишком громоздкий и мощный для города, но недостаточно надёжный для села. К тому же, многие не умели или не хотели ездить на двухколёсной технике — особенно женщины, на которых частично и ориентировались.
Советские мотороллеры были по-настоящему интересным экспериментом — попыткой создать лёгкий личный транспорт для всех. Но, как и многое в СССР, идея оказалась хорошей на бумаге, но плохо реализованной в жизни.
Тем не менее, сегодня "Вятка", "Тула" и даже "Муравей" стали предметом ностальгии и коллекционного интереса. Их реставрируют, кастомизируют и даже выводят на улицы вновь — уже не как транспорт, а как стиль. Пусть даже и ретро.
Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.