Платиновый бум: Россия на втором месте по импорту в США

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

В феврале США импортировали из России платины на сумму 91,8 миллиона долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

Это является максимальным показателем за последние четыре месяца, согласно анализу РИА Новости на основе данных американской таможни.

Импорт российской платины рос третий месяц подряд: в феврале он увеличился на 8,3%. Это позволило России занять второе место среди основных поставщиков платины в США, уступая только Южной Африке, которая нарастила поставки на треть — до 364,2 миллиона долларов. Третье место заняла Италия, увеличившая экспорт в 7,3 раза до 54,9 миллиона долларов.

При этом импорт платины из Индии сократился в 25 раз до 1,2 миллиона долларов, из Британии — почти в семь раз до 10 миллионов, из Бельгии — в четыре раза до 23,9 миллиона, а из Японии — вдвое до 13,2 миллиона долларов. В результате общий импорт платины в США в феврале снизился почти на 6% и составил 684,9 миллиона долларов.

Уточнения

Простое вещество платина — блестящий и очень тяжёлый благородный металл серебристо-белого цвета.





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