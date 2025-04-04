Платиновый бум: Россия на втором месте по импорту в США

В феврале США импортировали из России платины на сумму 91,8 миллиона долларов.
Это является максимальным показателем за последние четыре месяца, согласно анализу РИА Новости на основе данных американской таможни.
Импорт российской платины рос третий месяц подряд: в феврале он увеличился на 8,3%. Это позволило России занять второе место среди основных поставщиков платины в США, уступая только Южной Африке, которая нарастила поставки на треть — до 364,2 миллиона долларов. Третье место заняла Италия, увеличившая экспорт в 7,3 раза до 54,9 миллиона долларов.
При этом импорт платины из Индии сократился в 25 раз до 1,2 миллиона долларов, из Британии — почти в семь раз до 10 миллионов, из Бельгии — в четыре раза до 23,9 миллиона, а из Японии — вдвое до 13,2 миллиона долларов. В результате общий импорт платины в США в феврале снизился почти на 6% и составил 684,9 миллиона долларов.
Простое вещество платина — блестящий и очень тяжёлый благородный металл серебристо-белого цвета.
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