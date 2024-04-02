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Инна Новикова
Политолог Крутаков: террористы в "Крокусе" — остриё огромного снаряда

Политолог Крутаков: стратегические интересы Запада трагедия в "Крокусе" не изменит

5:11
Мир

Почему таджикские террористы в "Крокусе" не имеют отношения к ИГИЛ*, какие доказательства "украинского следа" есть в этом преступлении, как теракт повлияет на ситуацию в мире и на переговоры между Россией и Украиной, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

Политолог Крутаков: стратегические интересы Запада трагедия в "Крокусе" не изменит
Фото: YouTube by CBC TV

— Леонид Викторович, казалось, что после трагедии в "Крокусе" мир наконец-то понял, с кем они имеют дело, что происходит в России и на Украине. Как вы видите эту ситуацию? Сможет ли это событие изменить расстановку сил и настроения в мире?

— В мире — нет. Потому что стратегические интересы наших бывших партнёров это событие никак не меняет. Его главным бенефициаром является нынешний политический режим Украины. Потому что до теракта активно обсуждалось в западной прессе, что необходимы переговоры с Россией, что Украина не справляется.

Теракт сломал всякий переговорный тренд. Я не за переговоры России с Украиной. Я считаю, что заканчивать эту войну надо вторым нюрнбергом и публичным судом. Но разговор о переговорах шёл, а теперь в нашем обществе это не должно даже обсуждаться.

Кроме того, это несопоставимо с "Норд-Остом" и Дубровкой, потому что там были исламисты. Они не пришли убивать. Они захватили заложников и выдвинули требования. Здесь люди шли просто убивать. Им сказали убивать как можно больше. Они не кричали "Аллах акбар", у них не было никаких мусульманских и исламских артефактов. Они убивали за деньги. Это совершенно другая технология организации. Потому что, когда ты вербуешь идейного человека, который готов умирать ради идеи, он не прорабатывает пути выхода, он идёт умирать. Здесь речь шла о подготовке. Люди должны были проверить местность, как устроены коридоры, где зал, как пройти, как "пожарка" работает, как зажечь, чтобы купол сильно горел, как охрана работает, какая смена у них, через какое время милиция срабатывает по вызову.

Неужели эти таджики всё прорабатывали? И не Штаты, и не MI6. Скорее всего, это были украинцы с русскими лицами, чистейшим русским языком, как в случае с Владленом Татарским, Дашей Дугиной. Они русские, только им мозги переделали. У меня никаких сомнений, что это Украина.

Насколько вовлечены были Америка и западные страны? Не думаю, что они были готовы на такое. Но им нельзя допускать даже мысли, что Украина к этому причастна. Потому что это ломает всю антирусскую игру в Европе. Поэтому нет: не Украина, а ИГИЛ*. Хотя ИГИЛ* возник из баасистов, бывших офицеров Саддама Хусейна, когда шииты начали в Ираке побеждать на выборах, вдруг появился ИГИЛ*, хорошо вооружённый, и снёс правительственные войска Ирака за две недели. Понятно, кто и как создавал это.

Поэтому Штаты, может быть, и были причастны (я не знаю) в плане разработки. Потому что если говорить более широко, отстраниться от российской цивилизации, понятно, что уровень страха поднимется во всём мире. А то, что политическая ситуация в Европе и Америке находится на грани внутреннего взрыва, тоже очевидно. Сейчас они красный свет зажгли над ЕС и Штатами: "Ребята, не рыпайтесь, потому что есть угроза и мы имеем право обыскивать, арестовывать".

О причастности Украины можно судить по ненависти и отрешённости террористов. Когда я увидел кадры, как они идут в вестибюле и стреляют, я сразу сказал, что это:

  • либо люди, прошедшие войну, потому что человека просто так убить нелегко,
  • либо суперподготовленные диверсанты,
  • либо их чем-то накачали.

— В крови всех четырёх задержанных обнаружены психотропные вещества, которые полностью убивают страх. То есть они были накачаны. Кстати, как и украинские войска.

— Да, это тоже говорит об Украине. Потому что там эта технология отработана на украинских ребятах, которые идут умирать.

И надо было просчитать, чтобы они успели выскочить на Новую Ригу, доехать до Третьего кольца, причём на той же машине. Ни одного поста ГИБДД не было выставлено, нигде их не перекрыли. Когда я работал у Лужкова, при любом событии моментально создавался штаб из всех органов и каждый высказывал своё мнение — в этот момент и появляются версии.

Потому что сразу надо было посчитать, когда это произошло, сколько километров за это время можно быстро проехать на машине. И вдоль этого периметра вокруг Москвы выставить военные посты, ловить все машины, а не через 300 километров.

И вопрос с пожаром. Как там работала "пожарка"? Почему не сработала охранная система? Это слишком большое здание, чтобы так быстро и так сильно сгореть. Без сомнения, там были заложены заряды.

Это была очень хорошо подготовленная операция. То есть это не просто кучка сумасшедших террористов, а малюсенькое остриё огромного снаряда.

*- признана в России террористической организацией.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина терроризм леонид крутаков
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