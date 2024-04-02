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Как стандартная диверсионно-разведывательная группа оказалась в Крокусе: разбор событий

0:54
Правда ТВ

В нашем новом видеоролике мы погружаемся в события теракта, который разразился в стенах "Крокус Сити Холла" в Москве, и рассматриваем реакцию Украины на это страшное происшествие. Мы не только представляем разнообразные точки зрения относительно возможной причастности Украины и других фигур к этому инциденту, но и освещаем реакцию международного сообщества на случившееся. Вместе мы пытаемся разгадать загадку за этими событиями и понять, какие скрытые мотивы могли побудить их инициаторов к таким радикальным действиям.
"Они не кричали Аллах акбар, у них не было никаких признаков мусульманских и исламских артефактов на них. Они ничем не подчеркивали свою принадлежность. Они за деньги и убивали".
Ведущая программы — главный редактор Pravda. Ru Инна Новикова, а экспертное мнение по этому вопросу предоставляет Леонид Крутаков — политолог, публицист, доцент финансового университета при Правительстве России. Будьте готовы к глубокому анализу и разбору всех аспектов этого важного события, которое оставило множество вопросов в воздухе.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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