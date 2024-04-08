Журналист Венкат Нараян: Индия должна России за нефть 40 млрд долларов

Журналист Венкат Нараян: экономика Индии погибнет без российской нефти

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Индии с Венкатом Нараяном, патриархом индийской журналистики. Он рассказал, как западные санкции повлияли на отношения Москвы и Дели, почему без российской нефти экономика Индии перестанет развиваться, сколько миллиардов Индия задолжала России и почему западные компании переезжают из Китая в Индию.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

— Через два года мы будем отмечать 20-летие БРИКС. Это серьёзный возраст для организации. Чего добилась Индия в результате своего членства в БРИКС?

— БРИКС — амбициозная организация. В ней уже присутствуют

Бразилия,

Россия,

Индия,

Китай,

ЮАР,

а сейчас добавились ещё пять стран.

БРИКС помогает Индии расширить взаимодействие с другими государствами-членами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ещё 13 стран хотят присоединиться к БРИКС. Они верят, что блок сможет добиться реальных результатов, которых не смогли добиться другие глобальные организации. Во всём мире считают, что ООН ориентирована на Запад, в то время как Глобальный Юг и Африка игнорируются в повестке ООН, несмотря на то, что эти регионы сталкиваются со множеством проблем.

— То есть вы считаете, что ООН не так уж хороша по сравнению с БРИКС?

— ООН не изменилась со времени окончания Второй мировой войны. Такая крупная страна, как Индия, не имеет места в Совете Безопасности ООН. После Второй мировой войны очень влиятельными были члены СБ ООН:

Россия,

США,

Китай,

Великобритания,

Франция.

Не думаю, что они так же влиятельны и сегодня. Индия уже опережает Великобританию по объёму ВВП. Индия является пятой по величине экономикой в мире и скоро станет третьей мировой экономикой. Население Индии составляет 1,4 млрд человек. Как может существовать Совбез ООН, если пятая часть человечества — Индия — не имеет в нём представительства?

ООН не удалось остановить конфликты на Украине и в секторе Газа. Как заявил премьер-министр Нарендра Моди, эти войны не похожи на войну в Ираке, их можно решить путём переговоров. Путин и Зеленский не смогли найти мирное решение конфликта. ООН и Запад не способны решать эти проблемы. Мне бы хотелось, чтобы в СБ ООН включили Индию, тогда этот орган сможет влиять на мировую политику.

— Россия, одна из основателей БРИКС, сейчас живёт под самыми сильными санкциями в истории. Как БРИКС может работать в этой ситуации?

— Это является вызовом для нас. Индия поддерживает хорошие отношения с Россией и покупает у неё много нефти. В наших планах — увеличивать ВВП на 8-10% каждый год. Только в этом случае мы сможем уменьшить число бедных людей в Индии. Западные страны критикуют Индию: она покупает российскую нефть и таким образом поддерживает Россию в её борьбе против Украины. Однако это не соответствует действительности.

За последние два года Индия купила у России нефть на 30-40 млрд долларов, но проблема с оплатой ещё не решена. На самом деле эти деньги не покинули Индию.

Запад не может помешать нам отстаивать свои национальные интересы. Нам нужна нефть, чтобы сохранить страну. Без нефти невозможно добиться экономического роста.

Также существует проблема логистики. Россия не может использовать маршруты, которые использовала до кризиса на Украине.

Мы сталкиваемся со множеством трудностей, но Индия продолжит покупать нефть у России, чтобы поддерживать свою экономику.

— В России накопилось много индийских рупий, но ваша валюта неконвертируема. Когда возник БРИКС, была общая мечта избавиться от привязки к доллару, чтобы свободно расплачиваться друг с другом. Индия хочет платить России в рупиях, но Россия ничего не может сделать с этими деньгами. Это очень неудобно.

— На данный момент индийские рупии принимаются в 20 странах. У нас есть много продуктов, которые Россия может импортировать из Индии. Торговый дефицит составляет более 35 млрд долларов в пользу России.

— В прошлом году товарооборот составил почти 60 млрд долларов, а экспорт Индии в Россию составил 3,3 млрд долларов.

— Мы должны найти способ использовать деньги от закупок российской нефти. Россия могла бы рассмотреть возможность импорта индийских продуктов питания. Она уже закупает у нас бананы и папайю.

— Но Россия может закупать бананы и папайю во многих других странах. Разве Индия не может предложить что-нибудь уникальное?

— Индия производит фармацевтические препараты, чай, сахар и другие продукты питания.

— В России очень хорошо развито сельское хозяйство, и у нас есть свои продукты питания. Зато в Индии есть хорошие автомобили, фармацевтика, IT-технологии. Правительство России приглашает индийский бизнес к сотрудничеству, но ваш бизнес опасается санкций.

— С этим нужно что-то делать. Индия уже производит электромобили, скоро мы запускаем производство полупроводников.

Нам предстоит найти новые способы погашения нашего долга перед россиянами — 30-40 млрд долларов.

Я уверен, что правительства России и Индии пытаются найти выход. Президент Владимир Путин пригласил премьер-министра Нарендру Моди посетить Россию, а Моди пригласил Путина приехать в Индию. Последний раз Путин был в Индии в 2021 году. Дружба между Россией и Индией, а также между Путиным и Моди является предметом зависти и ревности на Западе. У них другие отношения с Россией и Путиным. Путин остался на пятый президентский срок, и Западу приходится искать способы борьбы с Путиным.

Мы не знаем, что будет происходить в США. Придёт ли Дональд Трамп снова к власти? Как это повлияет на отношения Штатов с Россией и остальным миром? Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Трамп станет президентом США, он не потратит ни копейки на войну на Украине.

— Многие ожидают, что Индия повторит промышленный успех Китая. Это звучит сомнительно, поскольку Дели — это демократия, а Пекин — однопартийная система. Китай быстро принимает решения и сразу начинает действовать, китайцы гораздо более прагматичны. Ваша демократия создаёт вам проблемы.

— Индия — демократическая страна, правительство подотчётно парламенту. В Китае любое решение Си Цзиньпина становится законом. В Китае одна партия, а в Индии их 400-500. В этом году в апреле и мае у нас пройдут выборы, в которых примут участие более миллиарда человек. Многие ожидают, что Моди и его партия останутся у власти на третий срок.

Если Путин и Моди останутся у власти, отношения между Россией и Индией будут укрепляться.

Индии непросто достичь уровня развития Китая. Однако в последнее время западные компании переносят свои производства из Китая в Индию и Вьетнам. Это происходит в небольших масштабах, но индийское правительство приглашает западные компании в Индию, чтобы сделать её государством-экспортёром. Мы совершенствуем инфраструктуру: железные дороги, аэропорты. Мы не видели таких темпов развития с 1947 года, когда Индия стала независимой. Поэтому я уверен, что многие американские и европейские компании захотят открыть предприятия в Индии, чтобы сделать страну крупным промышленным центром для производства многих продуктов, включая полупроводники.

— Однако глобалисты не хотят повторять ошибку, которую они совершили с Китаем. Они полагали, что смогут использовать Китай в своих целях, а сейчас их, наоборот, использует Китай. Позволит ли Индии коллективный Запад стать новой сверхдержавой?

— Сверхдержава — это страна с огромными экономикой, армией, инфраструктурой и производственными мощностями. Я был в Китае четыре раза и только один раз в России. Мой последний визит был ещё до пандемии коронавируса. Развитие инфраструктуры в Китае просто невероятно. Индии понадобится около 30 лет, чтобы догнать Китай. Наше правительство и народ очень стараются развивать Индию.

У Китая много своих проблем.

Между Китаем, США и ЕС существуют трения. В результате многие американские и европейские компании переводят свои производства из Китая в Индию.

Сегодня Индия является самой быстроразвивающейся экономикой в мире. Рост Китая замедлился, потому что такая огромная экономика не может поддерживать темп в течение длительного времени. Индия станет промышленным центром, который будет производить много продукции для Запада. Если вы приедете в Индию через десять лет, это будет другая страна.

— Сейчас Индия меняет своё название на Бхарат. Раньше оно предназначалось для внутреннего использования, но теперь вы выводите его на международный уровень. Похоже, Индия хочет изменить своё название, потому что оно связано с британской колонизацией. Мировые СМИ считают, что Индия разрабатывает новую идеологию Бхарата. Что это значит?

— Бхарат — это название, под которым страна была известна на протяжении веков. Когда пришли британцы, они стали называть её Индией. В Конституции Индии сказано: "Индия — это Бхарат". Первым правителем Индии был человек по имени Бхарат. Это имя уходит корнями в историю, которой более 7000 лет. Современное правительство начало использовать это название на "большой двадцатке", наш бывший министр иностранных дел написал книгу "Почему Бхарат имеет значение?". Однако индийское правительство не заявляет, что Бхарат является единственным законным названием Индии.

Возможно, ещё одна причина заключается в том, что оппозиционные партии создали коалицию под названием "Индия". Поэтому правящая партия "Бхарат" решила ответить подобным образом. Тем не менее все знают Индию как Индию, особенно за пределами страны. Бхарат — это просто оригинальное имя. Вряд ли из-за этого будут менять Конституцию. Мы просто сохраним оба названия на века.

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