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Любовь Степушова
Армению пора выталкивать из ОДКБ и ЕАЭС, чтобы не оплачивать её русофобию

Ереван "привержен развивать существующий политический диалог с НАТО"

4:04
Мир » Бывший СССР » Армения

Москве пора дать возможность Армении "погулять на стороне", чтобы сделать армянам прививку от болезни, которая называется русофобия.

Ереван "привержен развивать существующий политический диалог с НАТО"
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Армения скоро будет поставлять российское оружие Украине

Премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из последних в мире поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах и "выразил надежду на развитие диалога по всем направлениям".

На такой же диалог он рассчитывает и с НАТО, о чём заявил после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Ереван "привержен развивать существующий политический диалог с НАТО и отдельными странами организации", сказал Пашинян.

Столтенберг в ответном слове приветствовал "солидарность" Армении с Украиной и призывал всех партнёров сделать всё возможное, чтобы "Путин не выиграл войну". То есть поставил Ереван в пример.

Армения и НАТО договорились о :

  • внедрении стандартов НАТО в военное образование и участие ВС Армении в учениях совместно со странами НАТО;
  • создании учебного центра НАТО;
  • взаимодействии по линии разведки;
  • модернизации армянской системы ПВО путём внедрения техники, вооружений и программ стран НАТО (сейчас Армения защищена ПВО РФ);
  • присоединении Армении к программам оказания помощи Украине. А это поставки оружия, которое РФ продавала ей на льготных условиях. За одно это надо выгонять Армению из ОДКБ и ЕАЭС.

Попытки НАТО расширить своё влияние и присутствие на Кавказе вряд ли способны добавить стабильности в регионе, прокомментировал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков турне Столтенберга на Кавказ.

Пашинян обвиняет РФ в сдаче новых территорий

Между тем Пашинян начал шантаж жителей сёл на границе с Азербайджаном. Он предупредил, что "в конце недели" возможна война с Азербайджаном и Турцией, если Армения не согласится на передачу некоторых приграничных сёл. Якобы это сёла, заселённые азербайджанцами, но в составе Армении. Пашинян объяснил, что для отмены войны власти Армении вынуждены пойти на корректировку своей границы с возможной передачей Баку под контроль двух сёл Воскепар и Киранц.

Пашинян заявил, что в ответ "мы построим очень высокий невидимый забор".

Причём некоторые армянские источники указывают, что Ереван объясняет жителям этих сёл, якобы сдачи территорий требует Москва, чтобы контролировать дорогу через Тавуш, которая соединяет Россию и Иран через Армению.

Между тем жители Воскепара готовы сражаться "за Родину, за землю", но как, "если Пашинян не даёт нам оружия".

Армению надо лишить преференций ЕАЭС

На Западе неоднократно и публично заявляли, что основной целью действий Запада в регионе Южного Кавказа является вытеснение России. Это не проект процветания Армении, а проект анти-Россия.

Армения, имея в рамках ЕАЭС дешёвые газ и топливо, продовольствие, не сможет экономически процветать без РФ. И как только она выйдет из ЕАЭС (надеемся, что Москва не станет медлить с подталкиванием Еревана к этому решению), стремясь в Евросоюз, жизнь армян станет стремительно ухудшаться. Потому что армянский коньяк и абрикосы Европе не нужны.

Хорошо бы им посмотреть на соседнюю Грузию, где случилось экономическое чудо при политике нейтралитета. Десять процентов роста ВВП два года подряд. Не надо опасаться, что из Закавказья РФ уйдёт. Не уйдёт — помимо Грузии, и с Азербайджаном формируются вполне деловые отношения на основе нового вектора на Восток.

Тем временем Центральный банк Армении запретил местным банкам с 29 марта обслуживать карту "Мир" из-за угрозы подпасть под американские санкции.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы нато армения никол пашинян йенс столтенберг
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