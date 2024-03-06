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"Просто намекнуть". Глава Pravda.Ru Вадим Горшенин заявил, что Москве стоило ввести санкции против Еревана как минимум перед планами о ратификации Римского статута

Глава Pravda.Ru Вадим Горшенин: Москве стоило ввести "намекающие" санкции против Армении

2:10
Мир » Бывший СССР » Армения

Армения является зависимым от России государством. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Pravda.Ru Вадим Горшенин.

Глава Pravda.Ru Вадим Горшенин: Москве стоило ввести "намекающие" санкции против Армении
Фото: flickr.com by Alexanyan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В качестве примера медиаменеджер приложил иллюстрацию данных ЦБ Армении к повседневной международной экономической республики.

Смотрим на неё, и обнаруживаем, что доля стран ЕС по трансфертам поднялась на целых 32%, однако даже при таком увеличении остается ничтожно мала по сравнению с Российской Федерацией, — написал он.

По мнению журналиста, фортели с ратификацией Римского статута МУС, который открывает уголовные дела против руководства России и крупных военачальников, заявления о присоединении к ЕС, выходу из ОДКБ, официальное письмо о прекращении деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц премьер-министр Армении Никол Пашинян делает, поскольку знает, что "Россия, несмотря ни на что, продолжит экономическую деятельность с Арменией, считая народ республики братским, и что никогда не применит экономические санкции".

Однако, как считает Вадим Горшенин, Москве стоило ввести "намекающие" ограничительные меры против Еревана.

"А их стоило бы хотя бы в небольшой степени применить еще перед планировавшейся ратификацией Римского статута, просто намекнуть, — отметил он. — Сейчас же, после заявления о Звартноц, просто начать создавать те же проблемы, которые Турция создает для России. Потихоньку".

Глава Pravda.Ru добавил, что Центробанк Армении показывает, как "далек Пашинян не только от интересов бизнеса своей страны, но и от интересов народа".

По отсутствию реакции на отказ европейских послов встретиться с Сергеем Лавровым, можно констатировать, к сожалению, что Россия вновь никак не отреагирует делами (не словами) на игнорирование ее интересов от зависимой от нее страны, — заключил медиаменеджер.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что  Армения направила в РФ официальное письмо по вопросу прекращения деятельности пограничников ФСБ РФ в аэропорту Звартноц. В Кремле отметили, что России не известно о решениях правительства Армении. 

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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