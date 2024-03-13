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МИД РФ возмутился оскорбительной риторикой Еревана в отношении ОДКБ

Захарова: Россию настораживает оскорбительная риторика заявления Еревана об ОДКБ

1:06
Политика

Офпред МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга дала комментарий риторике Армении в отношении ОДКБ, назвав её ультимативной и оскорбительной, передаёт ТАСС.

Захарова: Россию настораживает оскорбительная риторика заявления Еревана об ОДКБ
Фото: commons.wikimedia.org by Сурен is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Она подчеркнула, что наша страна уважает суверенное право каждого государства выбирать себе союзы. Однако российскую сторону не могут не настораживать контрпродуктивные шаги армянских властей по ОДКБ, которые буквально насаждают обществу Армении негативное отношение к РФ.

Захарова добавила, что в Москве недоумевают о попытках Еревана обсуждать вопросы эффективности организации вне её.

В ведомстве предупредили, что сохранение текущего курса армянской администрации может нанести непоправимый ущерб отношениям двух стран, а также создаст угрозу для армянского суверенитета. Дипломат обратила внимание, что Армения постоянно уклоняется от предметного диалога на площадке ОДКБ.

Ранее глава Армении Никол Пашинян пригрозил, что его страна выйдет из ОДКБ, если в организации не дадут ответ на вопрос о своей зоне ответственности в республике.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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