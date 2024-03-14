Премьер-министр Армении сказал, что страна хочет углубить политические отношения с ЕС

Пашинян сказал, что Армения хочет развивать отношения с ЕС

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Никол Пашинян, который в Армении занимает должность премьер-министра, заявил, что страна настроена на укрепление связей с Евросоюзом.

Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

Пашинян прокомментировал принятое Европарламентом решение о тесных отношениях между странами Запада и Республикой Армения. Он сказал, что это решение дает дополнительный повод, чтобы продумать будущее страны. Пашинян сообщил, что продолжит работать в сторону развития связей между Арменией и ЕС.

Напомним, что 9 марта Арарат Мирзоян, который занимает пост главы МИД Армении, заявил, что Армения может вступить в Евросоюз. Он сказал, что лидеры страны размышляют о новых возможностях, одной из которых является членство в ЕС.