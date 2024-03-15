Политолог Цырдя: молдавский язык остался только в Приднестровье и Гагаузии, он заменён на румынский

Политолог Цырдя рассказал о невидимом водоразделе в молдавском обществе

2:41 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Молдавия

Приднестровье и Гагаузия обратились к России за поддержкой. Возможен ли в Молдавии вооружённый конфликт по украинскому сценарию, кто в Молдавии выступает в роли "бандеровцев по-молдавски" и почему молдавский язык в республике сохранился на официальном уровне только в Приднестровье и Гагаузии, Pravda.Ru рассказал молдавский политик, политолог Богдан Цырдя.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

— Богдан Кайдарович, 28 февраля власти Приднестровья обратились, в том числе, к России за защитой от блокады со стороны Молдавии. 6 марта глава Гагаузии Евгения Гуцул встретилась в Москве с Владимиром Путиным. 7 марта Майя Санду и Эмманюэль Макрон подписали в Париже соглашение об обороне, согласно которому в Молдавию будет введён французский контингент, французы будут готовить молдавских военных и поставят им оружие. Создаётся впечатление, что Молдавию раздирают на части. Мы знаем, что на Украине идёт конфликт между бандеровцами и остальной здравомыслящей частью, а в Молдавии где проходит водораздел?

— Сразу отмечу, что в Приднестровье нет этнического противостояния, потому что там живут все вместе:

молдаване,

русские,

украинцы.

И вообще, Приднестровье и Гагаузия — последние регионы, где ещё существует молдавский язык в области законодательства и в местной Конституции, в отличие от остальной Молдавии, где молдавский язык был полностью ликвидирован в этом году и заменён на румынский.

Безусловно, у нас существует много разделительных линий, но одна из главнейших — геополитическое противостояние между Востоком и Западом. С одной стороны находятся евразийцы, суверанисты, русофилы. С другой стороны есть так называемые евроинтеграторы, глобалисты, евроатлантисты, которые хотят любой ценой вступить в Евросоюз, половина из них хотят и в НАТО.

К этой же группе отнесём унианистов, которые вообще считают, что молдавская государственность — это недоразумение, Россия — враг, который отнял Молдавию у Румынии, и нужно сделать всё возможное для полного вооружения Молдавии и для подготовки к отражению возможной агрессии со стороны Российской Федерации.

Самое интересное, что никто из этих элитных или социальных групп, которые ратуют за милитаризацию Молдавии, в армии не служил и не собирается служить. Их дети, капитал, собственность, активы давно находятся на Западе. Служить они заставляют детей крестьян и люмпенов, как происходит часто в таких ситуациях. Их же готовят к определённым конфликтам, которые произойдут. Вот где проходит невидимый водораздел в молдавском обществе.