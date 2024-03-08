Код "Дракон". Вашингтон не справился с "угрозой" номер один

США потерпели геополитическое поражение от Китая

3:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Китай всегда занимает первое место в рейтинге "самых больших опасностей" в глобальной политике США.

Фото: ru.freepik.com

С приходом к власти темнокожего президента Барака Обамы Соединённые Штаты поставили Азиатско-Тихоокеанский регион в центр своего стремления к глобальной гегемонии, поступясь интересами на Ближнем Востоке.

Рывок Поднебесной

Несмотря на все усилия американской администрации, которая с 2009 года ведет неустанную войну против Китая, она всё-таки продолжает снижаться во всех областях, я уже не говорю о достижении желаемого результата.

На данный момент Китай догнал и обогнал США не только в экономической сфере, но и в военных технологиях.

Пекин, который выделяется своими возможностями по созданию гиперзвуковых ракет, истребителей-призраков, беспилотных летательных аппаратов, передовых систем запуска на авианосцах и военно-морских кораблях, также предпринимает выдающиеся шаги в области аппаратного и программного обеспечения, чтобы нейтрализовать американское военное превосходство.

Нет сомнений, что позиционирование КНР как угрозы в военном и экономическом смысле отвечает американским интересам. Таким образом, многие страны становятся клиентами защиты безопасности США. Поэтому у Вашингтона более 800 военных баз по всему миру, которым нужны основания для продолжения своего существования.

Пекин, заключивший мир с Саудовской Аравией и Ираном, вместе со 150 странами учредил инициативу "Дорога поколений". За исключением базы снабжения Джибути в Африке, у Пекина нет зарубежных военных баз.

И своими базами по всему миру США ведут к глобальному хаосу, а не к обеспечению глобальной безопасности, создавая кризис, а отнюдь не стабильность.

В чём сила, американец?

Из-за этого США теряют свою силу во всех сферах. Они беспомощны даже против хуситов в Красном море. А в это время страны южной части Тихого океана, которые не обращают внимания на многомиллиардные взятки и угрозы со стороны США, одна за другой укрепляют дипломатические отношения с Китаем. Потому что они прекрасно знают, что американцу доверять нельзя.

Мир видит, что Белый дом потерпел поражение на Украине, увяз в Газе, не смог одолеть хуситов, и даже островные государства Океании отвернулись от США. И с другой стороны, Китай растёт как центр притяжения во всех сферах, в отличие от США. КНР, покорившая мир производством электромобилей, вскоре стала экспортером автомобилей "номер один", обогнав Японию, ФРГ и Южную Корею.

Взлёт китайского дракона

Поднебесная, которую не остановили ограничения США в области полупроводников и микросхем, сегодня является крупнейшим в мире государством в области передовых технологий. Промышленное производство Китая в 3 раза больше, чем в США, и в 6 раз больше, чем в Японии.

1 миллиард 425 миллионов человек в КНР, в 4 раза американское население и каждый год в Китае выпускается в 6 раз больше выпускников естественных наук, технологий, инженерии и математики.

Вступая в Год Дракона 10 февраля 2024 года, подъём Китая виден, как говорится" невооружённым взглядом, в то время как военная, политическая, экономическая, технологическая и стратегическая эрозия, которой подвергаются США, становится все глубже. Американские экономисты подтверждают, что "они не могут остановить рост Китая".

Похоже, Дракон скоро проглотит "орла"…