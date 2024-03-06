На Западе признавались в исчерпании "мягкой силы"

В ЕС заявили об утрате своей "мягкой силы"

9:49 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Репутация европейцев как защитников международного права среди их арабских партнеров резко упала, пишет Джеймс Линч, приглашенный научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своем новом материале для аналитического центра он признает, что западная концепция "мягкой силы" больше не работает.

Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Мягкой силе Европы в арабском мире, возможно, был нанесен необратимый ущерб. В течение последних пяти месяцев европейцев неустанно обвиняли в применении двойных стандартов в их ответах на наступление Израиля в Газе.

Отношения Европы с правительствами на Ближнем Востоке, несомненно, долгое время основывались на реальной политике и транзакционализме. Наряду с этим, отношения с гражданским обществом в регионе также предоставляли канал для более принципиального европейского подхода и были важным источником европейской мягкой силы. Однако теперь это грозит необратимым разрывом.

Обвинения в двойных стандартах посыпались густо и быстро со стороны арабских государств, развивающихся держав, геополитических соперников, официальных лиц ООН и даже самих западных чиновников. Когда Россия начала спецоперацию на Украине в 2022 году, европейцы ввели “массовые и беспрецедентные” санкции, лишение бизнеса и спортивные бойкоты. В ходе огромных глобальных лоббистских усилий лидеры представили поддержку Украины как защиту глобальных правил и норм.

Напротив, многие европейские лидеры сопротивлялись призывам к немедленному прекращению огня в Газе и, как правило, отказывались осуждать нарушения Израилем международного права, вместо этого предлагая широкую поддержку, даже несмотря на заявления израильских министров о геноциде. И сразу после 7 октября европейцы приняли решение немедленно приостановить или пересмотреть финансирование палестинских НПО, несмотря на отсутствие достоверных доказательств отвлечения средств или поддержки зверств.

Нежелание Европы соблюдать международное право в Газе наносит серьезный ущерб ее заявлениям о защите международного права на Украине и в других местах. Эта потеря доверия наносит удар по одному из ключевых активов Европы, которым является ее мягкая сила. Как показало исследование ECFR и Оксфордского университета за 2023 год, Европа обладает "огромными запасами" мягкой силы, вытекающими не только из ее относительного экономического процветания, но и связанных с ним общественных ценностей. Но Газа разрывает эти резервы, поскольку европейцев обвиняют в потенциальном соучастии в геноциде.

Двойные стандарты вряд ли являются новым обвинением: высокопоставленный британский дипломат отметил в 2021 году, что "мы постоянно живем в условиях бесконечных противоречий между позициями, которые мы занимаем [по правам человека]". Европейские чиновники, похоже, рассчитали, что они смогут вынести этот краткосрочный репутационный ущерб, полагая, что, как только насилие в Газе утихнет, постоянные отношения Европы с арабским миром вернутся в нормальное русло. Но это просчет: восприятие Запада ухудшается по всему региону. Исследование "Арабский барометр", проведенное в Тунисе, показало, что в октябре 2023 года благоприятное отношение к Соединенным Штатам резко упало. Это явление наблюдается по всему Ближнему Востоку.

Часть этого ущерба может оказаться необратимой. В отличие от предыдущих моментов позора, крупные западные державы, как представляется, в значительной степени едины. В то время как восприятие США и Соединенного Королевства было серьезно подорвано "войной с терроризмом" и вторжением в Ирак в 2003 году, Франция и Германия всегда сохраняли гораздо более позитивные рейтинги, выступая против вмешательства. Сейчас это не так. Недавний опрос Института Дохи, проведенный в 17 арабских странах, показал, что только 8-10 процентов респондентов положительно оценили реакцию Великобритании, Франции и Германии на ситуацию в Газе — лишь незначительно более благоприятную, чем оценка США в три процента.

Общественное отвращение к реакции Запада на Газу радикально изменило контекст отношений Европы с гражданским обществом в арабском мире. ЕС является крупнейшим глобальным донором организаций гражданского общества — с европейской точки зрения, работа их партнеров в области прав человека, верховенства закона и демократии обеспечивает важнейшую поддержку европейским стратегическим целям. В арабском мире новая повестка дня ЕС для Средиземноморской стратегии на 2021 год обещает поддержать "инклюзивное участие гражданского общества в процессе реформ". Европейцы рассматривают партнеров из гражданского общества как ключевых связующих звеньев, предлагающих им привилегированный доступ к сообществам и перспективам, которые в противном случае были бы для них недоступны.

Для гражданского общества во всем арабском мире, и без того находящегося под неослабевающим давлением со стороны своих правительств, европейские двойные стандарты в отношении Газы создают огромный стресс. В то время как репрессивные государства всегда обвиняли правозащитников в следовании западным планам, это обвинение теперь таит в себе новую опасность. Например, в Тунисе правительство воспользовалось общественным гневом, чтобы обуздать деятельность критически настроенных НПО, представив законопроект, который резко ограничит их свободы и подчеркнет их связи с лицемерными западными странами. В ноябре министр иностранных дел Туниса заявил, что "мы больше не хотим ложных демократий, управляемых иностранцами или деньгами. Мы хотим внутреннего равновесия и подлинно тунисской демократии, без вмешательства извне или иностранных НПО". Само правительство вернуло европейские деньги, а офис европейской неправительственной организации в Тунисе подвергся вандализму.

Некоторые организации разорвали связи с западными спонсорами. Весьма уважаемая тунисская антикоррупционная неправительственная организация iWatch объявила в октябре, что больше не будет принимать средства из США. В ноябре глава известной египетской инициативы по защите прав личности Хоссам Багат заявил: "Мы не знаем, как и сможем ли мы когда-либо снова взаимодействовать с некоторыми из этих западных правительств или партнеров". Он исключил сотрудничество с Германией после того, как страна сократила финансирование CEWLA, феминистской группы, работающей с жертвами торговли людьми, поскольку она подписала заявление, в котором поддержала движение за бойкот, отчуждение активов и санкции против Израиля.

Многие арабские НПО ранее прекратили принимать американские средства после войны в Ираке, возобновив работу только тогда, когда к власти пришел Барак Обама, пообещав новую основу для отношений США с арабским миром. Сектор Газа может предвещать более глубокое и продолжительное отчуждение. Тем не менее, отказ от европейских фондов стал бы сейсмическим шагом для арабского гражданского общества в краткосрочной перспективе, учитывая его значимость.

В то время как некоторые организации на Ближнем Востоке и в Северной Африке могут полностью разорвать связи, другие, скорее всего, будут стремиться диверсифицировать свое финансирование, чтобы уменьшить зависимость от Запада. Гражданин Египта и Европы с двойным гражданством, занимающий руководящую должность в международной организации гражданского общества, отметил, что "в прошлом мы убедили себя, что западные деньги приемлемы, а деньги из Китая и стран Персидского залива отвратительны, потому что они основаны на интересах, а западные деньги основаны на ценностях. Теперь мы видим, что это было не так". Все подобные гранты подлежат тщательному надзору со стороны правительств стран региона, но Газа создает возможности для других глобальных держав наладить более глубокие отношения с гражданским обществом в арабском мире.

Помимо финансирования, Запад может начать предлагать меньшую пропагандистскую ценность для гражданского общества. НПО в некоторых странах будут уклоняться от обращения к западным правительствам с просьбой выступить в защиту политзаключенных, если они сочтут, что вместо того, чтобы предложить им защиту, это на самом деле может поставить их под угрозу, ассоциируясь в общественном сознании с двойными стандартами. Европейцы могут рассчитывать на то, что к ним будут относиться как к важным собеседникам, только до тех пор, пока они вносят свой вклад в усилия гражданского общества.

Восстановление репутации Европы среди общественности и гражданского общества в арабском мире потребует привлечения Израиля к ответственности за нарушения им международного права. Европейские правительства должны оказать твердую поддержку таким механизмам, как Международный суд ООН. В настоящее время это кажется маловероятной возможностью, не в последнюю очередь учитывая глубокие разногласия между европейскими правительствами и внутри них.

Тем временем европейским донорам следует срочно пересмотреть меры по выдвижению условий и отменить все, что непропорционально ограничивает свободу выражения мнений и клеймит позором палестинских партнеров. Что еще более важно, европейцам нужно будет учитывать, насколько далеко и быстро они пали — до такой степени, что правозащитные группы могут искать финансирование в других местах. Это окажет ощутимое влияние на влияние европейцев на Ближнем Востоке, поскольку основы их мягкой силы пошатнутся.