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Любовь Степушова
На Украине наживаются на войне все. От школьного директора и солдата до депутата и чиновника

Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16%

4:46
Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине в период боевых действий количество миллионеров увеличилось на 16%. И это только по официальным данным. Воруют на всех уровнях. Войну такая страна не может выиграть по определению.

Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16%
Фото: commons.wikimedia.org by Wadco2 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Золотые" туалетные ёршики для школы

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил в Telegram, что речь идёт о гривневых миллионерах — людях с доходом более 1 млн украинских гривен (26 тысяч долларов) в год. Данные получены из деклараций о доходах и имуществе за 2022 год.

Авторы украинского Telegram-канала "Чёрный квадрат" делают вывод о росте в военное время коррупции на всех уровнях.

Канал приводит в пример закупки школой в Кривом Роге туалетных ёршиков по цене четыре тысячи гривен за штуку, при их "нормальной стоимости" 500-600 гривен. И констатирует, что в этой коррупционной схеме замешаны как минимум пять человек (завхоз, директор, бухгалтер, директор и бухгалтер со стороны контрагента). Наверняка есть и чиновники выше, которые находятся в доле.

Метро в Киеве надо закрывать — разворовали средства на ремонт

На ёршиках, конечно, много не "заработаешь", зато на ремонте метрополитена Киева — свободно.

Глава офиса трансформации Украины Максим Бахматов сообщил, что на ремонт подтекающих станций метро было выделено 30 млн гривен, которые были "просто украдены". По его словам, раз в полгода водолазы должны были проверять и контролировать ситуацию с водой в подземных тоннелях, однако реальных работ никто не проводил.

"Ничего не делалось, водолазы только ставили подпись, подтверждая, что что-то делается, но нет. Такая ситуация происходит по всей столице", — сказал Бахматов.

Он делает вывод, что киевское метро должно быть закрыто — дальнейшая эксплуатация опасна для жизни работников и пассажиров.

В том же Киеве проходит процесс над экс-депутатом Рады Сергеем Пашинским, который, согласно показаниям свидетелей, вместе с Петром Порошенко, украл топливо у ВСУ на 1 млрд гривен. Бывший прокурор по делу украденного топлива Давид Сакварелидзе заявил, что Порошенко лично препятствовал расследованию хищения и прикрывал Пашинского.

Или пример из Черкасской области, который называется "курочка по зёрнышку клюёт". Местные чиновники похвастались своими сборами на автомобиль для ВСУ, однако деньги были украдены, а машину купила жительница Норвегии. О воровстве донатов на миллионы гривен на нужды ВСУ на Украине не пишет только ленивый.

В ВСУ воруют солдаты у солдат

Да и в самих ВСУ воруют на всех уровнях. Так, глава продовольственного отдела одной из воинских частей и руководитель столовой воровали продукты, предназначенные для питания военнослужащих, которые сбывали одному из местных предпринимателей.

С апреля по сентябрь 2023 года они "списали" более трёх тонн продуктов, в том числе

  • мясо,
  • сахар,
  • крупы,
  • молочные продукты,
  • масло,
  • яйца,
  • шоколад,
  • сок

и другое.

Водитель вывозил продукты заказчикам с территории части, пишет "Чёрный квадрат".

Обычный киевский депутат — миллионерша

Тelegram-канал знакомит читателя с депутатом киевского городского совета Юлией Симуниной, которая смогла купить Mercedes-Benz за 1,5 млн гривен, открыла агентство недвижимости в ОАЭ, где также после получила вид на жительство и арендовала на год квартиру за 1,4 млн гривен. Сын Симуниной учится в элитной британской школе CATS College, где за год за пребывание надо выложить 1 млн гривен.

Богатые украинцы теперь будут защищены от мобилизации. Сообщается, что скоро будет готов финальный вариант "бронирования" за счёт НДФЛ в размере 6000-7000 гривен в месяц.

Между тем вороватые украинские чиновники хотят увеличить налог на "войну", увеличив сбор с частных предпринимателей. Как заявил Гетманцев, за их счёт планируется пополнить бюджет на 44 млрд гривен. Соответствующий законопроект вынесут на обсуждение в марте. Огромную часть этих денег опять разворуют.

Остаётся задать вопрос: может ли выиграть войну страна с таким уровнем коррупции?

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы украина коррупция пётр порошенко даниил гетманцев
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