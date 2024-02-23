Скандал в украинской обороне: высокопоставленный чиновник обогатился на миллионах, скрывая свои действия

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о выявлении фактов коррупции в Министерстве обороны страны. Без указания имени, обвинения были предъявлены начальнику Главного управления капитальных вложений.
Согласно сообщению, подозреваемый обогатился на 14 млн гривен за два года, используя средства на приобретение недвижимости и автомобилей, оформленных на свою жену. Факты коррупции в украинской оборонной сфере не редкость, и Счетная палата отмечает завышенные цены на закупку продуктов для военнослужащих.
Увольнение главы ведомства в 2023 году и прибытие генеральных инспекторов из США подчеркивают важность борьбы с коррупцией для украинских властей и их западных партнеров.
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