Скандал в украинской обороне: высокопоставленный чиновник обогатился на миллионах, скрывая свои действия

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о выявлении фактов коррупции в Министерстве обороны страны. Без указания имени, обвинения были предъявлены начальнику Главного управления капитальных вложений.

Фото: "СБУ 2017" by Administration of the President of Ukraine of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.