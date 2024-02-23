Скандал в украинской обороне: высокопоставленный чиновник обогатился на миллионах, скрывая свои действия

Начальнику управления Минобороны Украины предъявили обвинение в коррупции

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о выявлении фактов коррупции в Министерстве обороны страны. Без указания имени, обвинения были предъявлены начальнику Главного управления капитальных вложений.

Фото: "СБУ 2017" by Administration of the President of Ukraine of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.

Согласно сообщению, подозреваемый обогатился на 14 млн гривен за два года, используя средства на приобретение недвижимости и автомобилей, оформленных на свою жену. Факты коррупции в украинской оборонной сфере не редкость, и Счетная палата отмечает завышенные цены на закупку продуктов для военнослужащих.

Увольнение главы ведомства в 2023 году и прибытие генеральных инспекторов из США подчеркивают важность борьбы с коррупцией для украинских властей и их западных партнеров.