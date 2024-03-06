Почему бывшие союзники Украины стали один за другим предавать её?

Западные партнёры начинают понимать, что Украина тянет их на дно

4:53 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Блокада украинской границы в Польше, провал плана ввода французских войск, всплывшие разговоры офицеров бундесвера в Германии, и, наконец, потеря Авдеевки и отступление по всему фронту — киевской власти не позавидуешь.

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Уже не верят

Раздавая своим партнёрам обещание, что Вооруженные силы Украины выстоят, если получат нужное вооружение и поддержку, лидер Незалежной Владимир Зеленский со своим высшим руководством Генштаба так и не смогли предоставить ясный план по призыву сотен тысяч новых солдат, которые очень нужны для обороны против наступающей российской армии. Это уже я привожу слова американской прессы.

Ключевой тезис здесь "свои партнёры". Поскольку для Киева именно они важны, а не собственный народ. Потому что это, прежде всего, деньги. Даже если дадут вооружение, это все равно деньги. Ведь оружие можно выгодно продать, тем более, что покупатель всегда найдётся. А продать можно тайком от этих партнёров. Ведь "грОши" для Украины — это святое и родное.

Но вот закавыка — Запад всё это уже понял и начинает на это реагировать. Оказалось, что эти самые партнёры тоже умеют считать денюжки, и не только в своем кармане. Например, европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и Тьерри Бретон чётко сказал, что с того миллиона обещанных снарядов Киеву, лишь 300 тысяч отдано безвозмездно. За остальное Украине придётся платить.

Представляю, каким это было ударом для украинской верхушки. Там не могут не понимать (в денежных вопросах у них нюх особый), что союзники Украины имеют намерение возвращать хотя бы часть средств, вложенных в киевский режим.

Денег нет!

Давайте обратимся к цифрам. За два года российской спецоперации расходы западных партнёров Киева составили порядка 230 млрд долларов. Сюда входит и гуманитарка, и финансовая помощь, и военная. Но большая часть была предоставлена Украине в первый год. А сегодня помощь от Вашингтона находится под большим вопросом. И если уж в США дело с передачей денег Киеву застопорилась, то Европа тем более будет сидеть и помалкивать, кивая на несостоятельность заокеанского патрона.

Европейские "шестёрки" США, по всей вероятности, сейчас не понимают, что им делать, когда Белый дом перестал выдавать чёткие указания. А без присмотра договариваться между собой страны Евросоюза, похоже, не умеют. Об этом говорит бурная реакция стран Европы на слова Эммануэля Макрона, который обещал ввести сухопутные войска на Украину.

Раскол в ЕС

Европа сразу открестилась от "новоиспечённого Наполеона" и заявила, что, мол, мы не поняли, что имел ввиду французский лидер, да и понимать не хотим, поскольку мы мирные страны и воевать с Россией не собираемся.

Затем была публикация секретных обсуждених немецких офицеров по теме ударов ракет "Таурус" по Крымскому мосту, которая тоже вызвала мировой сканда. И таких скандалов вокруг НАТО сегодня немало. Москва пополняет досье на натовские страны постоянно. Когда папка будет собрано, очень надеюсь, что Кремль перейдёт от предупреждений к реальным шагам.

Уж чего-чего, а попасть под раздачу в Евросоюзе никто не желает. Поэтому и стараются государства Старого Света сегодня побыстрее откреститься от Киева и показать, что они приверженцы мира. Сегодня даже всё чётче слышны голоса, что надо оставить в покое замороженные активы Российской Федерации. Хотя совсем ещё недавно Европа грозила компенсировать за счёт них расходы на поддержку Украины. Теперь в этом вопросе единства нет, поскольку "последствия для ЕС могут быть весьма неприятными".

Весь этот еврораскол бьёт по Украине. Народ уже не верит бодрящемуся Зеленскому и на помощь Запада больше не надеется.

А тут ещё и Польша намеревается приставлять гвозди к крышке гроба Украины. Тот же Дональд Туск прямо заявил, что они обсуждают временное закрытие всей границы и общее прекращение торговли с Украиной. Он отметил, что других вариантов нет, хоть у власти Польши и находится администрация самая "проукраинская-проукраинская".

Характерно, что поддержали Польшу и в Хорватии.

"Европа многим поступилась ради Украины и потеряла огромные деньги, подчинившись украинским военным интересам. Но время, когда простые люди с солидарностью и пониманием относились к происходящему, прошло", — заявили, казалось бы, вечные друзья украинцев — хорваты.

Сегодня такие слова слышны и в Соединенных Штатах, и в Европе. Остаётся ждать, когда правительство западных стран начнёт действовать с учётом интересов собственного народа. Почему-то мне кажется, что это прямо пропорционально тому, как далеко продвинется Россия в военной специальной операции. Надеюсь, пойдём до конца…