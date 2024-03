Либералам из Колорадо не удалось войти в историю США, запретив Трампу участвовать в выборах

Верховный суд США вынес единогласный вердикт: штаты не могут в одностороннем порядке исключать Дональда Трампа из избирательных бюллетеней. Трампу открыта дорога к победе на президентских выборах.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic