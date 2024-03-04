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Любовь Степушова
Либералам из Колорадо не удалось войти в историю США, запретив Трампу участвовать в выборах

Демократы не смогли снять Трампа с первичных выборов

Мир » Северная Америка » США и Канада

Верховный суд США вынес единогласный вердикт: штаты не могут в одностороннем порядке исключать Дональда Трампа из избирательных бюллетеней. Трампу открыта дорога к победе на президентских выборах.

Демократы не смогли снять Трампа с первичных выборов
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Трамп стал легитимно участвовать в избирательной кампании

Избиратели и правозащитные группы либерального толка в США подали десятки жалоб на право Дональда Трампа участвовать в первичных выборах в штатах, утверждая, что этому препятствует его роль в организации бунта в Капитолии 6 января 2021 года.

В таких штатах, как Колорадо, Мэн и Иллинойс, Трампа вычеркнули из бюллетеней первичных выборов Республиканской партии.

Однако решение Верховного суда по Колорадо, принятое в понедельник, 4 марта, восстановит его кандидатуру во всех штатах-отказниках. Верховный суд пояснил в своём решении, что штаты имеют право не допускать до выборов кандидатов на местном уровне, но не на федеральном.

Таким образом завтра в супервторник, 5 марта, Трамп легитимно встретится лицом к лицу с бывшим послом ООН Никки Хейли в Колорадо, Мэне.

Историческое решение

The Hill называет решение Верховного суда историческим и подчёркивает, что не только шесть консервативных судей, но и трое судей-либералов были возмущены попытками Демократической партии снять Трампа с выборов.

Пастор Марк Бернс, который тесно связан с ближайшим окружением Трампа, сообщил GB News, что "Верховный суд исправил попытку вмешательства в выборы со стороны либеральной системы правосудия штата Колорадо".

"Народ Америки будет выбирать следующего президента Соединённых Штатов, а не либералы из Колорадо", — сказал он.

Трамп лидирует на первичных выборах Республиканской партии с 244 делегатами против 43 у Хейли.

Трамп победил в

  • Айове,
  • Нью-Гэмпшире,
  • Неваде,
  • Южной Каролине,
  • Айдахо,
  • Мичигане
  • и Миссури.

Результат первичных выборов в Северной Дакоте, где, как ожидается, Трамп одержит ещё одну победу, ожидается сегодня, 4 марта, вечером.

Ники Хейли — вне игры

Супервторник, 5 марта, определит победителя

  • в Алабаме,
  • на Аляске,
  • в Арканзасе,
  • Калифорнии,
  • Колорадо,
  • Мэне,
  • Массачусетсе,
  • Миннесоте,
  • Северной Каролине,
  • Оклахоме,
  • Теннесси,
  • Техасе,
  • Юте,
  • Вермонте
  • и Вирджинии,

и им будет Трамп. После этого Хейли выйдет из гонки.

Параллельно в Верховном суде заслушивается иск Трампа о признании за ним президентского иммунитета. Это позволяет заморозить все процессы по уголовным делам против Трампа.

Как полагает американист Малек Дудаков в Telegram, в целом штабу Трампа удаётся отбиваться от судебных атак, и это делает положение демократов совсем отчаянным, ведь они просто не знают, как иначе удержать власть и не проиграть в ноябре.

Добавим, что остался только один способ — физическое устранение оппонента Джозефа Байдена.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы колорадо дональд трамп
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