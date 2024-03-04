Либералам из Колорадо не удалось войти в историю США, запретив Трампу участвовать в выборах

Демократы не смогли снять Трампа с первичных выборов

Верховный суд США вынес единогласный вердикт: штаты не могут в одностороннем порядке исключать Дональда Трампа из избирательных бюллетеней. Трампу открыта дорога к победе на президентских выборах.

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Трамп стал легитимно участвовать в избирательной кампании

Избиратели и правозащитные группы либерального толка в США подали десятки жалоб на право Дональда Трампа участвовать в первичных выборах в штатах, утверждая, что этому препятствует его роль в организации бунта в Капитолии 6 января 2021 года.

В таких штатах, как Колорадо, Мэн и Иллинойс, Трампа вычеркнули из бюллетеней первичных выборов Республиканской партии.

Однако решение Верховного суда по Колорадо, принятое в понедельник, 4 марта, восстановит его кандидатуру во всех штатах-отказниках. Верховный суд пояснил в своём решении, что штаты имеют право не допускать до выборов кандидатов на местном уровне, но не на федеральном.

Таким образом завтра в супервторник, 5 марта, Трамп легитимно встретится лицом к лицу с бывшим послом ООН Никки Хейли в Колорадо, Мэне.

Историческое решение

The Hill называет решение Верховного суда историческим и подчёркивает, что не только шесть консервативных судей, но и трое судей-либералов были возмущены попытками Демократической партии снять Трампа с выборов.

Пастор Марк Бернс, который тесно связан с ближайшим окружением Трампа, сообщил GB News, что "Верховный суд исправил попытку вмешательства в выборы со стороны либеральной системы правосудия штата Колорадо".

"Народ Америки будет выбирать следующего президента Соединённых Штатов, а не либералы из Колорадо", — сказал он.

Трамп лидирует на первичных выборах Республиканской партии с 244 делегатами против 43 у Хейли.

Трамп победил в

Айове,

Нью-Гэмпшире,

Неваде,

Южной Каролине,

Айдахо,

Мичигане

и Миссури.

Результат первичных выборов в Северной Дакоте, где, как ожидается, Трамп одержит ещё одну победу, ожидается сегодня, 4 марта, вечером.

Ники Хейли — вне игры

Супервторник, 5 марта, определит победителя

в Алабаме,

на Аляске,

в Арканзасе,

Калифорнии,

Колорадо,

Мэне,

Массачусетсе,

Миннесоте,

Северной Каролине,

Оклахоме,

Теннесси,

Техасе,

Юте,

Вермонте

и Вирджинии,

и им будет Трамп. После этого Хейли выйдет из гонки.

Параллельно в Верховном суде заслушивается иск Трампа о признании за ним президентского иммунитета. Это позволяет заморозить все процессы по уголовным делам против Трампа.

Как полагает американист Малек Дудаков в Telegram, в целом штабу Трампа удаётся отбиваться от судебных атак, и это делает положение демократов совсем отчаянным, ведь они просто не знают, как иначе удержать власть и не проиграть в ноябре.

Добавим, что остался только один способ — физическое устранение оппонента Джозефа Байдена.

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