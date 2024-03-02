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Трамп заявил, что Америка слабеет из-за политического курса действующего президента Джо Байдена

Дональд Трамп считает, что США ослаблены и унижены на мировой арене

1:30
Мир

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что нынешняя американская власть во главе с президентом Джо Байденом все больше теряет политический авторитет на мировой арене из-за своего слабого курса, и это негативно сказывается на восприятии страны в мире.

Дональд Трамп считает, что США ослаблены и унижены на мировой арене
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Наша страна разрушается. Нашу экономику крушит инфляционный кошмар Байдена. На наши границы совершаются набеги, наши ценности подвергаются атакам. Мужчины вторгаются в женские виды спорта. Америка слабеет, она унижена на мировой арене", — сказал он в видеообращении к жителям штата Айдахо.

2 марта Трамп опубликовал видеообращение к сторонникам Республиканской партии. На кокусах в Айдахо он призывал избирателей послать ясный сигнал о том, что они и эта страна — одно целое. Трамп выразил веру в возможность сделать Америку лучше.

"И вы пошлете сигнал напрямую продажному Джо Байдену о том, что 5 ноября мы пронесемся, как товарный поезд. С помощью ваших голосов мы скажем продажному Джо Байдену: "Джо, ты уволен. Ты ужасный президент, и ты уволен", — заключил Трамп.

Ноябрьские выборы президента США приближаются, и два самых ярких кандидата активно проявляют свое желание победить. Согласно последнему опросу от The New York Times и Сиенского колледжа, Байден отстает от Трампа на 5 процентных пунктов. 48% респондентов выбрали бы Трампа, 43% проголосовали бы за Байдена.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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