Вся Европа дала понять, что Эммануэлю Макрону лавры Наполеона пока не светят

Макрон "грозным заявлением" хотел напугать русских, а до смерти напугал Европу

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Итак, от бравых заявлений президента Франции Эммануэля Макрона и его премьера Гэбриеля Атталя открещиваются их же друзья-партнёры.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Буквально все лидеры Европы плюс генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказали, что никто не собирается отправлять своих военных на Украину воевать против России.

Куда метил Макрон

Поэтому с глобальной войной у французского "воинствующего" лидера пока не задалось. Хотя технически это, скорее всего, возможно. Не зря Североатлантический альянс постоянно проводит военные учения у границ России. И если бы подразделениям отдали бы приказ, то, наверное, они бы смогли зайти на украинскую территорию. Правда, остаётся вопрос, что дальше делать с этими подразделениями.

Кстати, российский МИД заявил, что военнослужащие нескольких стран НАТО уже давно находятся в Незалежной и весьма активно помогают Вооружённым силам Украины.

Я очень надеюсь, что эти иностранные легионеры находятся под пристальным наблюдением и прицелом российских войск.

Но хотя не больно-то союзники Киева помогают Зеленскому с его компанией. Например, Варшаве уже предлагалось ввести на украинско-белорусскую границу контингент, чтобы препятствовать вторжению русских с территории Белоруссии. Так украинское командование освободило бы свою группировку, находящуюся там, и смогло бы латать дыры на фронте. Однако Польша на это не пошла, справедливо опасаясь, что Россия сразу сделает этот польский контингент целью для уничтожения.

Европа не с Парижем

Поэтому очень странно, что Макрона понесло в такую милитаристскую риторику. Да и никто в Европе не может понять, зачем он это сделал. По всей вероятности, президент Франции хотел напугать россиян, но сам смертельно перепугал жителей Европы. Наверняка, Макрон со своим премьером-гомосексуалистом до конца не понимали, что их слова европейцы будут расценивать как попытку развязать Третью мировую войну.

К слову скажу, что в Эстонии уже попытались смягчить риторику главы Франции, сказав, что "вы всё не так поняли, перевод был неверный", и Макрон якобы говорил о контингенте, который не будет принимать непосредственное участие в боевых действиях. Мол, там будут специалисты по разминированию, и прочие околовоенные инженерные "работники".

Но вообще качество европейских политиков продолжает удивлять. Как говорится, казалось бы, они "достигли дна, но тут снизу постучали". Количество "шестёрок" Вашингтона, которые готовы всех утащить за собой в пекло мировой войны ради какой-то Украины, растёт. И делают это они исключительно по приказу Соединенных Штатов.

Но даже при всей своей несамостоятельности европейцы понимают, что очень опасно ехать на Украину, где крайне высока вероятность погибнуть, и погибнуть очень быстро.

Блеф или повышение ставок?

Есть ещё одно предположение. Может быть, так Макрон поднимает ставки в преддверии будущих мирных переговоров. Возможно, он именно так трактовал слова Владимира Путина о том, что Россия никогда не отказывалась от беседы и всегда готова и открыта к переговорам. И вот эти слова Макрона были своего рода повышением ставки перед такими переговорами.

Ведь у Запада вместе с Киевом была какая цель прошлогоднего наступления? Провести максимально удачный "контрнаступ", после чего склонить Россию к невыгодным для неё переговорам. Этого не случилось, но почву для переговоров всё равно необходимо создавать. И если переговоры какие-то впереди маячат, то такими громкими заявлениями якобы можно к ним подойти с максимально хорошей картой.

Однако вряд ли его его именно так поняли во Франции и в целом в Европе. Невзирая на политическую ориентацию, там все как один сказали, что тут глава Пятой республики уж точно перегнул палку.