Как Старый город Иерусалима превратился в "призрак"

С начала израильских бомбардировок осаждённого сектора Газа 7 октября прошлого года военные ввели строгий карантин в Старом городе Иерусалима. Он находится в восточной, оккупированной части города. Только тем, чьи адреса зарегистрированы в пределах стен XVI века, разрешается въезжать через то, что жители описывают как "осаду".
Однако 9 февраля израильские силы немного ослабили ограничения, разрешив ограниченному числу палестинцев из-за пределов Старого города посещать мечети для пятничной молитвы.
Проезд осуществляется через Дамасские ворота, или Баб-эль-Амуд по-арабски, один самых больших и красивых из семи входов в Старый город, которыми пользуются в основном палестинцы и туристы. 12-метровые стены ворот окружает большой полукруглый амфитеатр, где палестинцы традиционно собираются, чтобы посидеть и выпить кофе с друзьями и семьей. Архитектура и расположение ворот уже давно сделали это пространство культурной и политической иконой Палестины.
Обычные люди, которые ежедневно проходят через Дамасские ворота, знакомы с израильскими карантинами и постоянным усиленным развертыванием военизированных формирований. Но для туристов и иностранных визитёров такая картина представляется чем-то экстраординарным, напоминающим фильмы о войнах. Только после тщательного обыска и осмотра сумок посетитель Старого города может войти в ворота.
За последнее десятилетие площадь Дамасских ворот превратилась из рынка, заполненного бесконечными прилавками, покупателями и семьями, общающимися на ступенях, в пустое, сильно милитаризованное и пронизанное страхом пространство.
Ограничения вводились поэтапно и принимали различные формы. Например, в 2016 году израильское правительство приняло закон "Об остановке и обыске”, позволяющий израильским солдатам обыскивать любого прохожего ”независимо от поведения в месте, которое считается мишенью для враждебных разрушительных действий".
Этот инструмент широко используется против палестинцев и представляет собой практику, которую правозащитные организации давно осуждают как "открытый расизм” и расовое дифференцирование. Молодых палестинских мужчин почти ежедневно можно увидеть подвергающимися унизительным и провокационным обыскам. Как свидетельствуют многие очевидцы, причём не только арабы, очень часто задержанные палестинцы подвергаются унижениям и избиению.
За последние месяцы с начала войны в Газе сам облик Дамасских ворот заметно изменился. Израильские военные построили три больших постоянных помещения и сторожевые башни, куда забирают молодых людей и избивают вдали от глаз общественности.
Когда-то в Старом городе был, казалось бы, постоянный поток паломников, туристов и местных палестинцев, заполнявших его узкие мощёные улочки. Арабы приезжали сюда посетить мусульманские святыни — Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса — и помолиться в одних из самых священных мест в мире для ислама, христианства и иудаизма. Не случайно, что в самую раннюю эпоху после возникновения ислама верующие молились в направлении Иерусалима (сейчас молятся, обратив лицо к Мекке).
Но сегодня Старый город почти пуст.
"Старый город — это все для нас. Иерусалим — это наши сердца. Это известно всем палестинцам. Это не то, что мы можем оценить количественно словами или действиями”, — говорят палестинцы, живущие в Восточном Иерусалиме.
"Мы привыкли проходить через Дамасские ворота и молиться в мечети Аль-Акса в Старом городе. Теперь это полностью запрещено”, — рассказывают палестинцы. "Нам даже не разрешается входить в Старый город, чтобы воспользоваться туалетом!”
Многие владельцы магазинов и местные жители с сожалением говорят, что они опасаются, что израильские ограничения сохранятся и усилятся, особенно, по мере приближения священного для мусульман месяца Рамадан, который начинается 11 марта.
Недавно правительство Нетаньяху под давлением ультраправых министров приняло такие ограничения, введя ограничения по возрасту и месту проживания палестинцев, которым будет позволено посетить Храмовую гору в Рамадан. Как утверждают власти, это делается для "предотвращения провокаций и протестов, которые могут угрожать безопасности государства". Некоторые наиболее радикальные члены кабинета убеждены, что, если на Храмовую гору допустить всех палестинцев, особенно молодёжь, то "там устроят массовые манифестации под флагами ХАМАС".
К сожалению, США и Запад, основные покровители Израиля и его защитники, не особо тревожатся по поводу бесчинств и произвола, творимых правительством Биньямина Нетаньяху в отношении уже введённых ограничений в Старом городе Восточного Иерусалима. И хотя в мире ширится волна возмущения по поводу огромных человеческих жертв среди гражданского населения в секторе Газа и охватившей палестинский анклав беспрецедентной гуманитарной катастрофы, Израиль по-прежнему не намерен прекратить войну "до победного конца", которая, согласно мнению международных правозащитных институтов, всё больше становится похожа на геноцид палестинцев и уже унесла 29 тысяч человеческих жизней.
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