Как Старый город Иерусалима превратился в "призрак"

ЦАХАЛ устроил жесточайший "карантин" в Иерусалиме

5:29 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

С начала израильских бомбардировок осаждённого сектора Газа 7 октября прошлого года военные ввели строгий карантин в Старом городе Иерусалима. Он находится в восточной, оккупированной части города. Только тем, чьи адреса зарегистрированы в пределах стен XVI века, разрешается въезжать через то, что жители описывают как "осаду".

Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

Однако 9 февраля израильские силы немного ослабили ограничения, разрешив ограниченному числу палестинцев из-за пределов Старого города посещать мечети для пятничной молитвы.

Проезд осуществляется через Дамасские ворота, или Баб-эль-Амуд по-арабски, один самых больших и красивых из семи входов в Старый город, которыми пользуются в основном палестинцы и туристы. 12-метровые стены ворот окружает большой полукруглый амфитеатр, где палестинцы традиционно собираются, чтобы посидеть и выпить кофе с друзьями и семьей. Архитектура и расположение ворот уже давно сделали это пространство культурной и политической иконой Палестины.

Строгий обыск у ворот

Обычные люди, которые ежедневно проходят через Дамасские ворота, знакомы с израильскими карантинами и постоянным усиленным развертыванием военизированных формирований. Но для туристов и иностранных визитёров такая картина представляется чем-то экстраординарным, напоминающим фильмы о войнах. Только после тщательного обыска и осмотра сумок посетитель Старого города может войти в ворота.

За последнее десятилетие площадь Дамасских ворот превратилась из рынка, заполненного бесконечными прилавками, покупателями и семьями, общающимися на ступенях, в пустое, сильно милитаризованное и пронизанное страхом пространство.

Ограничения вводились поэтапно и принимали различные формы. Например, в 2016 году израильское правительство приняло закон "Об остановке и обыске”, позволяющий израильским солдатам обыскивать любого прохожего ”независимо от поведения в месте, которое считается мишенью для враждебных разрушительных действий".

Этот инструмент широко используется против палестинцев и представляет собой практику, которую правозащитные организации давно осуждают как "открытый расизм” и расовое дифференцирование. Молодых палестинских мужчин почти ежедневно можно увидеть подвергающимися унизительным и провокационным обыскам. Как свидетельствуют многие очевидцы, причём не только арабы, очень часто задержанные палестинцы подвергаются унижениям и избиению.

За последние месяцы с начала войны в Газе сам облик Дамасских ворот заметно изменился. Израильские военные построили три больших постоянных помещения и сторожевые башни, куда забирают молодых людей и избивают вдали от глаз общественности.

Когда-то в Старом городе был, казалось бы, постоянный поток паломников, туристов и местных палестинцев, заполнявших его узкие мощёные улочки. Арабы приезжали сюда посетить мусульманские святыни — Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса — и помолиться в одних из самых священных мест в мире для ислама, христианства и иудаизма. Не случайно, что в самую раннюю эпоху после возникновения ислама верующие молились в направлении Иерусалима (сейчас молятся, обратив лицо к Мекке).

Но сегодня Старый город почти пуст.

"Старый город — это все для нас. Иерусалим — это наши сердца. Это известно всем палестинцам. Это не то, что мы можем оценить количественно словами или действиями”, — говорят палестинцы, живущие в Восточном Иерусалиме.

"Мы привыкли проходить через Дамасские ворота и молиться в мечети Аль-Акса в Старом городе. Теперь это полностью запрещено”, — рассказывают палестинцы. "Нам даже не разрешается входить в Старый город, чтобы воспользоваться туалетом!”

Ожидание ужесточений к Рамадану

Многие владельцы магазинов и местные жители с сожалением говорят, что они опасаются, что израильские ограничения сохранятся и усилятся, особенно, по мере приближения священного для мусульман месяца Рамадан, который начинается 11 марта.

Недавно правительство Нетаньяху под давлением ультраправых министров приняло такие ограничения, введя ограничения по возрасту и месту проживания палестинцев, которым будет позволено посетить Храмовую гору в Рамадан. Как утверждают власти, это делается для "предотвращения провокаций и протестов, которые могут угрожать безопасности государства". Некоторые наиболее радикальные члены кабинета убеждены, что, если на Храмовую гору допустить всех палестинцев, особенно молодёжь, то "там устроят массовые манифестации под флагами ХАМАС".

Покровителя Израиля произвол не осуждают

К сожалению, США и Запад, основные покровители Израиля и его защитники, не особо тревожатся по поводу бесчинств и произвола, творимых правительством Биньямина Нетаньяху в отношении уже введённых ограничений в Старом городе Восточного Иерусалима. И хотя в мире ширится волна возмущения по поводу огромных человеческих жертв среди гражданского населения в секторе Газа и охватившей палестинский анклав беспрецедентной гуманитарной катастрофы, Израиль по-прежнему не намерен прекратить войну "до победного конца", которая, согласно мнению международных правозащитных институтов, всё больше становится похожа на геноцид палестинцев и уже унесла 29 тысяч человеческих жизней.