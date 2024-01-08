США угрожают "начать действовать", если Республика Сербская объявит о независимости

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В понедельник два истребителя F-16 ВВС США проведут тренировочную миссию в воздушном пространстве Боснии и Герцеговины (БиГ).

Фото: Creative Commons by Yerevani Axjik is licensed under CC BY-SA 4.0

Американское посольство в Сараево заявило, что данное мероприятие направлено не только на тренировку, но и на демонстрацию приверженности Соединённх Штатов обеспечению территориальной целостности БиГ. В случае попыток отделения каких-либо территорий, Вашингтон выражает готовность принять "необходимые меры".

В американском посольстве полёт истребителей объявили примером продвинутого военного сотрудничества, способствующего обеспечению мира и безопасности на Западных Балканах.

Также подчёркивается приверженность США поддержке территориальной целостности БиГ в ответ на антидейтонские и сепаратистские инициативы. В заявлении диппредставительства отмечается, что Конституция БиГ не предусматривает права на отделение. И Соединённые Штаты намерены действовать, чтобы сохранить этот фундаментальный принцип Дейтона.

В ходе учений также примет участие самолёт KC-135 Stratotanker, который проведет дозаправку над территорией Республики Сербской, энтитета в составе Боснии и Герцеговины. Координацией маневров займутся Силы специального назначения армии США.

Посольство подчеркнуло, что после завершения миссии американские самолёты немедленно вернутся на базу. Этот быстрый разворот и способность действовать в любой точке мира в любой момент демонстрируют готовность и возможности США проецировать военную мощь и сотрудничать с союзниками и партнёрами, цитирует заявление посольства ТАСС.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик предупреждал о возможности объявления независимости энтитета в ответ на возможные попытки введения законов, ущемляющих права боснийских сербов. Лоббистом этих законов президент Республики Сербской назвал высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта.

Национальный праздник Республики Сербской отмечается 9 января, несмотря на то, что боснийские власти называют его неконституционным. А Шмидт потребовал от правоохранительных органов не допускать праздничных мероприятий.

Согласно конституции, предложенной в рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение, подписано 14 декабря 1995 года в Париже), БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко.

Кристиан Шмидт был назначен высоким представителем ООН в 2021 году, без согласования в Совете безопасности Организации Объединённых наций. Россия выступала против его назначения, считая Боснию и Герцеговину состоявшимся государством.

В Республике Сербской легитимность нынешнего высокого представителя ООН не признают. И заявляют о готовности отозвать своё согласие из соглашения об органах управления государством.