Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций

10:45 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Босния и Герцеговина в современном виде — это продукт неуклюжих геополитических упражнений США в мире и на Балканах (не очень качественный и ущербный продукт), состряпанный после подписания в 1995 году Дейтонских соглашений. Этот документ вроде бы положил конец кровавой постюгославской гражданской войне и этническим чисткам на данной территории. Но одновременно сгенерировал опасные и вредноносные тенденции в шатком механизме БиГ.

Фото: kurir.rs

Новое государственное образование можно приблизительно сравнить с известным мистическим литературным персонажем — чудовищем Франкенштейном из классического романа Мэри Шэлли, грубо сшитом из разнородной и нежизнеспособной ткани. Увы, чем дальше существует БиГ, тем меньше надежд на то, что это государственное образование будет способно к развитию, внутреннему примирению, межэтнической и конфессиональной гармонии. Хотя Запад старается поддерживать существование Боснии и Герцеговины. ЕС недавно пригласил Сараево к долгожданным переговорам о вступлении, свои планы на эту территорию строит и НАТО.

Не стоит забывать, что БиГ находится под бдительным оком Вашингтона. По меткому высказыванию главы Республики Сербской Милорада Додика, "в Сараево ничего не происходит без указания из посольства США".

Не проходит и дня, чтобы в БиГ не возник какой-то скандал, напряжённость и новая вспышка нелюбви бошняков-мусульман к православным сербам. Эхо войны начала 1990-х до сих пор слышится и не даёт спокойно спать политикам.

Внутренние раздоры между Федерацией БиГ и Республикой Сербской волей или неволей подогреваются с Запада. Государством управляют внешние менеджеры, например, Высокий представитель, которые вмешиваются во все государственные процессы, превращая независимую страну практически в колонию.

По вполне понятным причинам главной мишенью западного давления на БиГ является Республика Сербская и её лидер Милорад Додик. Он сам и его дети находятся под американскими санкциями, наложенными министерством финансов США. Но данная эпопея продолжается.

На днях объявлено, что Вашингтон включил в санкционный список ещё несколько человек из РС — госчиновников и предпринимателей. В частности, Минфин США объявил о внесении в свой "черный" список министра промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности Петра Джокича за его "вину" по договорённости с Хорватией о строительстве трубопровода в РС от хорватского НПЗ, использующего российскую нефть. В Вашингтоне этот шаг посчитали "антидейтонским". Всего под пресс карательных мер США попали 10 человек — партийных и государственных деятелей РС, в том числе и из соседних государств. Все они грешны в связях с РФ.

Упомянут в списке и Душко Перович, представитель РС в России, который, как настаивают американцы, "занимался лоббированием с целью организации встреч в Москве Милорада Додика с президентом Владимиром Путиным". Снова над Балканами витает призрак России, а за порочные связи с Москвой западники стремятся наказать покрепче.

Член Президиума БиГ от РС Желька Цвиянович заявила, что всю эту "неслыханную суету" вокруг санкций "стало уже смешно слушать", имея в виду, что любая активность Баня-Луки теперь считается "противоречащей Дейтонским соглашениям". В свою очередь, Милорад Додик отметил,

"к американским обвинениям в коррупции, неуважению к Дейтонским договоренностям, связям с преступностью никогда не прикладывается ни одно доказательство".

По словам Цвиянович,

"санкции стали составной частью присутствия здесь Соединённых Штатов, люди к ним привыкли, но они не могут свыкнуться с несправедливостью".

Возня вокруг Республики Сербской как внутри страны, так и на Западе имеет давние корни и побудительные мотивы, однако и внутри правительства БиГ нет единства и гармонии. Скандальный суд над Додиком, инициированный самозваным Высоким представителем Кристианом Шмидтом, снова обнажил непримиримую вражду между сербами и мусульманами-бошняками.

Одиозный глава МВД БиГ бошняк Рамо Исак, известный своей паталогической ненавистью к Додику, уже не раз заявлял, что в случае вынесения судебного вердикта против главы РС, "он будет арестован при любых обстоятельствах", то есть будет считаться преступником. В то же время министр по вопросам безопасности, серб Ненад Нешич считает, что такая мера "невозможна", поскольку Додик высший руководитель одного из энтитетов БиГ, а его эвентуальное задержание станет опасной предпосылкой для распада государства. При этом Нешич обещает не допустить каких-то силовых мер в отношении всенародно избранного президента Республики Сербской.

Внутри БиГ уже некоторое время, особенно после начала вооружённых столкновений радикального палестинского движения ХАМАС и израильской армии, идут серьёзные дискуссии о наличии в стране ячеек фанатично настроенных исламистов, которые скрываются по мелким населенным пунктам. Бошнякские власти при этом не особо тревожатся по этому поводу. Эта история имеет давние корни. Ещё в 1990-е годы с подачи первого президента БиГ, мусульманина Алии Изетбеговича началось заигрывание с радикальными группировками моджахедов и началось создание их опорных пунктов в Боснии. Не секрет, что Изетбегович мечтал превратить БиГ в исламское государство по ближневосточному и афганскому образцу.

Не так давно группа сербских депутатов из парламента БиГ направила письмо в адрес ЕС и Конгресса США с выражением обеспокоенности распространением экстремистской исламской идеологии в стране. При этом сербские представители высказали мнение, что такое развитие ситуации может представлять угрозу терроризма миру и Европе.

Бошнякские депутаты и политики восприняли этот шаг "в штыки", охарактеризовав его как "сербское наступление" в то время, как местные мусульмане переживают из-за страданий своих единоверцев в секторе Газа.

Желька Цвиянович заявила на этот счёт, что "бошняки не хотят видеть правду, сербские депутаты оказались правы". В Баня-Луке политологи считают, что гневная реакция бошнякской элиты на данное письмо подчёркивает

"мимикрию и двуличность сараевских правителей, они лживые атлантисты и проевропейцы, если терпят радикальное исламское движение в стране".

Несмотря на то, что официальное Сараево старается занять взвешенную позицию по вспышке насилия в секторе Газа и нападениям ХАМАС на Израиль, общественное мнение среди мусульман очевидно на стороне палестинцев, хотя в открытую об этом не говорится.

Новый посол Ирана в БиГ Абузар Эбрагими Торкаман уже пообещал Сараево помощь Тегерана.

"Если каким-то образом возникнут проблемы у БиГ, то Иран, как и 30 лет назад, без колебаний поспешит на помощь, ведь наша дружба с Боснией и Герцеговиной зиждется на морали и братстве (мусульманском), а не на интересе".

Боснийские сербы прекрасно помнят, что во время войны в 1990-е годы Иран направил большое количество моджахедов, которые стали печально известны зверствами и жестокостью по отношению к сербам. Даже среди местных хорватов высказывается мнение, что

"прошли те времена, когда те борцы (иранские боевики) могли свободно здесь ходить и совершать преступления в БиГ".

Босния и Герцеговина, как бы ни старались западные стратеги, остаётся пока сжатой пружиной, готовой распрямиться и ударить, если межэтнические и политические интересы различных групп многоликого общества достигнут пика напряжения. И хотя глава федерального правительства БиГ Боряна Кришто призывает граждан к конструктивному диалогу и поиску консенсуса для продвижения в ЕС, равно как и в НАТО (в Республике Сербской категорически отвергают атлантический вариант для страны, а Милорад Додик обещает, что без согласия РС, а его никогда не будет, никакое НАТО государству "не увидеть").

В Сараево бошнякские политики серьёзно верят в то, что Баня-Лука и лично Додик ведут дело к отделению Республики Сербской от БиГ. В американском посольстве утверждают, что Дейтонские соглашения, мол, не предусматривают выход из состава государства какого-то из энтитетов, нет этого положения и в конституции БиГ.

К слову, на встрече с новым послом Франции в БиГ Франсуа Дельмасом президент Республики Сербской Милорад Додик заверял западного дипломата, что "у Баня-Луки нет намерений вести дело к сецессии РС". Также серб сообщил послу, что Республика наряду с центральным правительством готова работать над реализацией всех обозначенных Брюсселем 14 стратегических направлений реформ для продвижения процесса евроинтеграции.

Тем не менее, дух независимости от произвола иностранных советников, волюнтаризма и скрытой ненависти бошнякского истеблишмента в Сараево неизменно витает над РС. Додик периодически будоражит общественное мнение такими идеями, например, предлагая объединить в рамках одного государства Республику Сербскую, Сербию и Черногорию, что, по большому счёту, является утопией, но в Баня-Луке используют и такую риторику.

БиГ, увы, пока пребывает в плену внутренних раздоров в рамках вроде бы единого государства. Сербы находятся в тисках американских санкций и навязчивой опеки со стороны Вашингтона. ЕС и НАТО (генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг посетил на днях Сараево, агитировал и уговаривал насчёт Блока) и далее будут стараться держать БиГ в своей орбите, желательно подальше от внимания и присутствия здесь России, Китая и других "недругов" западного мира.