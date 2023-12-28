Вашингтон приказал Евросоюзу ради Киева занять у США деньги под проценты

3:55 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Коллективный Запад всеми способами старается помочь Украине и якобы верит в её успех в военном противостоянии с Российской Федерацией.

Фото: https://www.shropshirestar.com

Обойти вето Венгрии

Сейчас разрабатывается некий "план B" для Европейского Союза, когда он хочет найти 20 миллиардов евро для киевского режима, взяв эти дом деньги в долг под проценты под гарантии стран-членов.

Об этом сообщает Financial Times.

"Эта схема предполагает предоставление государствами-членами гарантий бюджету ЕС, что позволит Еврокомиссии занять до 20 миллиардов евро на рынках капитала", — сказано в статье.

На этот "план B" Евросоюз пошёл для того, чтобы обойти вето Венгрии, которая против выделения финансовой помощи Украине. Напомним, Будапешт наложил вето на выделение помощи киевскому режиму 50 миллиардов евро на четыре года.

Ну и плюс в этом "плане B", это то, что он не предусматривает согласия всех членов Евросоюза.

Можно не сомневаться, что Еврокомиссия обязательно эти деньги найдёт и займёт. А может даже занять и больше, несмотря на то, какую новую расценку выкинет европейцам Киев. Разглядев, что это весьма возможный вариант получить очередные деньги, Украина запросто поднимет планку и до тех же 50 миллиардов евро, мотивировав это тем, что Россия каждые сутки наносит серьёзные материальный и военный ущерб стране, которая этот самый Евросоюз и "защищает сейчас на передовой".

Говоря простым языком, Европа хочет влезть в долги ради Украины.

Получается так себе картина для рядовых граждан ЕС. Поскольку этот долг обязательно отрицательно скажется на экономике Евросоюза, а значит, жизни простых европейских обывателей.

Приказ от США

К бабке не ходи, здесь видна рука Вашингтона. Поскольку очередные экономические проблемы Европы обязательно будут приводить к закрытиям предприятий, а значит, оттоку капитала.

А куда пойдёт отток капитала? Совершенно верно, в США.

Ведь это они "мудро" подсказывают своим европейским вассалам, несмотря ни на что, помогать Киеву. Несмотря ни на что, выводить предприятия за рубеж (читай, за океан). Несмотря ни на что, занимать денег. Несмотря ни на что, сейчас начать высылать украинских мигрантов, которых совсем недавно они с распростёртыми объятиями встречали на границе. Ведь Украине нужны новые солдаты!

Удивляет степень зомбирования европейских политиков, которые американцам так позволяют с собой обращаться. Причём сами американцы помогать Украине отнюдь не собираются. Сейчас у них на всё есть ответ: "А у нас выборы!"

Кстати, очень интересный вопрос, а у кого эти 20 миллиардов евро займут европейцы для киевского режима? Может быть, займут под проценты они у тех же американцев? Что-то мне подсказывает, что как раз у них.

Так или иначе, Евросоюз уже пообещал Киеву предоставить финансирование не позднее весны 2024 года. Интересно, что представитель Еврокомиссии от комментариев отказался.

И ещё насчёт импотентности европейских политиков. Мне кажется, этот "план B" будет отнюдь не последним. Белый дом придумает и "план C", и "план D", чтобы действовать якобы в интересах европейской солидарности.

Конечно, США заставят сказать, что это идеи самих европейцев. И будьте уверены, все эти планы будут реализованы. И плевать американским ставленникам в ЕС — Урсуле фон дер Ляйен, Олафу Шольцу, Жозепу Борелю на своих граждан.

Поскольку старший приказал…