С замороженными деньгами надо попрощаться, никто России их не вернёт

3:51 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Банки

Стремление американцев украсть российские деньги не ослабевает.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Напрасно издание Bloomberg пишет аналитические статьи, где красочно описывает, будто этот шаг Соединённых Штатов подорвёт репутацию Запада.

"Такой шаг вызовет геополитические вопросы. Одним из последствий на деле будет сигнал Китаю и другим странам, у которых напряженные отношения с США, что активы их центробанков будут конфискованы следующими, если, скажем, Китай нападет на Тайвань. Поэтому они удвоят усилия, чтобы держать активы в нейтральных банковских центрах и валютах, отличных от доллара и евро", — отмечает Bloomberg.

Плевать на репутацию

Однако даже репутационные риски заокеанских дельцов абсолютно не смущают, и с большой долей вероятности можно сказать, что деньги всё-таки будут украдены.

Украдены — это самый правильный глагол в данном случае. И какие бы механизмы "изъятия" ни придумывали бы в "вашингтонском обкоме", это будет ничем иным, как кражей. Кражей денег, которые государство, в данном случае Россия, доверила неким западным финансовым структурам.

Напрашивается вопрос, а можно ли теперь вообще доверять этим неким западным финансовым структурам?

И любом случае ответ выплывает сам: многие в мире подозрительно начнут относиться к этим "западным финансовом структурам".

Это серьезный репутационный удар? Огромный!

Но Европа сегодня ничего не может сказать против своего хозяина из Северной Америки. Она полностью под властью Вашингтона, полностью выполняет все приказы и повеления своего господина.

Конечно, многие страны, особенно те, у которых есть различные разногласия с США, начнут искать пути, чтобы выводить свои деньги из этих структур. Конечно, они начнут искать более безопасные финансовые институты.

А прошлый демократический тезис "Есть экономика, а есть политика", сегодня выглядит смешно и убого. Например, всё те же Соединенные Штаты, используют экономику в своих политических целях, а свою политику в своих экономических целях. Всё то же самое касается и со спортом. Но не будем отвлекаться…

Кстати, именно поэтому наши деньги оказались в этих западных финансовых структурах. Именно потому, что мы поверили этому лживому тезису. А поверили мы как раз в девяностые годы, когда Запад поучал Российскую Федерацию, как надо жить, как надо вести бизнес, как надо выглядеть в цивилизованном мире.

Напрашивается ещё один вопрос. А существуют ли вообще такие банки, где можно было бы хранить свои деньги, не опасаясь, что эти финансовые организации не окажутся под давлением США?

Пора действовать самим!

А вот ответ на этот вопрос очень не понравится коллективному Западу. Потому что таких финансовых структур почти не осталось. А это значит, что такие финансовые структуры надо будет создавать. Создавать на базах:

организации БРИКС,

организации ШОС.

А это действительно будет удар по Западу.

Причём, надо делать это как можно быстрее. Если американцы "свистнут" эти деньги, а скорее всего так и будет, то объединённым странам вышеуказанных организаций честные коллективные финансовые институты будут очень кстати.

Да, вещь неприятная, с этими деньгами надо попрощаться. Никто нам их возвращать не собирается. В самых радужных перспективах, эти денежки будут лежать замороженными долгие-долгие годы. Причём, проценты с них будут получать отнюдь не россияне.

А значит, необходимы шаги противодействия...

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