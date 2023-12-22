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Дмитрий Плотников

Спасаясь от мобилизации, украинцы меняют пол и бегут из страны

Мир » Бывший СССР » Украина

Руководитель отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления госпограничных сил Украины Игорь Матвийчук жалуется, что ежедневно территорию страны покидает шесть тысяч мужчин призывного возраста.

Спасаясь от мобилизации, украинцы меняют пол и бегут из страны
Фото: news.sky.com

И продолжая жаловаться, он рассказывает, что для побега украинцы меняют себе пол без хирургических вмешательств (в паспорте). И даже заключают фиктивные браки.

"Мужчина призывного возраста утверждал и затем официально получил в органах ЗАГС справку, изменившую пол на женский. Был Антон, а стал Тоня", — сетует главный пограничник Украины.

Кстати, сами пограничники в этих хитросплетениях не разбираются и заворачивают таких "барышень" обратно. Правда кого-то выпускают за кордон. На определённых условиях.

А чем, кстати, не сюжет для новоевропейского сообщества? Встал украинец утром, посмотрел в зеркало и вдруг понял, что он и без хирургического вмешательства женщина. И его так "вдруг" потянуло в Европу! Даже не понятно, а чего это суровые украинские пограничники к ним вдруг придираются?

Если серьёзно, то вот вам на голом месте и ещё одна коммерческая идея. Сначала ты покупаешь паспорт "чужого" пола, а потом на границе доплачиваешь Фоме неверующему, что этот паспорт всамделишный. Я давно утверждал, что в этих бизнес-стартапах и креативных финансовых идеях украинцам нет равных.

И после этого особенно смешны несмелые выкрики наших либералов, что на Украине там стало всё "по-европейски". Не было, нет и не будет там ничего по-европейски, пока коррупция в стране поощряется, культивируется и в ней не видят ничего плохого.

А ведь буквально накануне в своей статье я писал о Юлии Тимошенко, которая путём переворота хочет положить этому конец. Кто знает, может быть у неё это и получится. Дело за малым, осталось закружить страну в любимом танце украинцев (нет, не гопаке), а Майдане.

Кстати, крайне интересна будет позиция европейских радужных сообществ. Будут ли они возмущаться по поводу того, что в европейском государстве Украина зажимают их и собратьев и сосестёр.

Да и что касается самой "европейскости" — это миф ещё тот. Знаю массу случаев, когда нелегально украинцы разбегаются по югу Европы и работают в различных полуподпольных предприятиях. Всё это также крышуется, "башляется", ну и т. д. Причём не гнушаются брать взятки даже высокопоставленные чины полиции. А что уж говорить о рядовых жандармах и констеблях.

То же самое будет и сейчас. Эти полутрансгендеры разбегутся как тараканы по всем щелям Европы и оттуда их не выковыришь никогда. Какая бы власть ни пришла на Украине — полудевочки-полумальчики так и будут наводнять различные улицы красных фонарей амстердамов и эдинбургов.

А тем более, вернуться в какую-нибудь Петуховку, Великие Геевцы или, пардон, Лобковую Балку (самые натуральные населённые пункты Украины!) для того, чтобы их послали в "мясные штурмы", то тут, пардоньте, дураков нет это уж точно.

Поэтому предсказываю очень серьёзную армию сопротивления в Европе в виде ЛГБТ-сообществ, поскольку одно дело — быть бойфрендом  престарелого небедного хозяина, а другое дело — погибать от российского оружия.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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