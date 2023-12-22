Спасаясь от мобилизации, украинцы меняют пол и бегут из страны

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Руководитель отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления госпограничных сил Украины Игорь Матвийчук жалуется, что ежедневно территорию страны покидает шесть тысяч мужчин призывного возраста.

Фото: news.sky.com

И продолжая жаловаться, он рассказывает, что для побега украинцы меняют себе пол без хирургических вмешательств (в паспорте). И даже заключают фиктивные браки.

"Мужчина призывного возраста утверждал и затем официально получил в органах ЗАГС справку, изменившую пол на женский. Был Антон, а стал Тоня", — сетует главный пограничник Украины.

Кстати, сами пограничники в этих хитросплетениях не разбираются и заворачивают таких "барышень" обратно. Правда кого-то выпускают за кордон. На определённых условиях.

А чем, кстати, не сюжет для новоевропейского сообщества? Встал украинец утром, посмотрел в зеркало и вдруг понял, что он и без хирургического вмешательства женщина. И его так "вдруг" потянуло в Европу! Даже не понятно, а чего это суровые украинские пограничники к ним вдруг придираются?

Если серьёзно, то вот вам на голом месте и ещё одна коммерческая идея. Сначала ты покупаешь паспорт "чужого" пола, а потом на границе доплачиваешь Фоме неверующему, что этот паспорт всамделишный. Я давно утверждал, что в этих бизнес-стартапах и креативных финансовых идеях украинцам нет равных.

И после этого особенно смешны несмелые выкрики наших либералов, что на Украине там стало всё "по-европейски". Не было, нет и не будет там ничего по-европейски, пока коррупция в стране поощряется, культивируется и в ней не видят ничего плохого.

А ведь буквально накануне в своей статье я писал о Юлии Тимошенко, которая путём переворота хочет положить этому конец. Кто знает, может быть у неё это и получится. Дело за малым, осталось закружить страну в любимом танце украинцев (нет, не гопаке), а Майдане.

Кстати, крайне интересна будет позиция европейских радужных сообществ. Будут ли они возмущаться по поводу того, что в европейском государстве Украина зажимают их и собратьев и сосестёр.

Да и что касается самой "европейскости" — это миф ещё тот. Знаю массу случаев, когда нелегально украинцы разбегаются по югу Европы и работают в различных полуподпольных предприятиях. Всё это также крышуется, "башляется", ну и т. д. Причём не гнушаются брать взятки даже высокопоставленные чины полиции. А что уж говорить о рядовых жандармах и констеблях.

То же самое будет и сейчас. Эти полутрансгендеры разбегутся как тараканы по всем щелям Европы и оттуда их не выковыришь никогда. Какая бы власть ни пришла на Украине — полудевочки-полумальчики так и будут наводнять различные улицы красных фонарей амстердамов и эдинбургов.

А тем более, вернуться в какую-нибудь Петуховку, Великие Геевцы или, пардон, Лобковую Балку (самые натуральные населённые пункты Украины!) для того, чтобы их послали в "мясные штурмы", то тут, пардоньте, дураков нет это уж точно.

Поэтому предсказываю очень серьёзную армию сопротивления в Европе в виде ЛГБТ-сообществ, поскольку одно дело — быть бойфрендом престарелого небедного хозяина, а другое дело — погибать от российского оружия.