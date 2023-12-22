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Дмитрий Плотников

Майдан на Украине помог отделить чёрное от белого

4:07
Мир » Бывший СССР » Украина

Я глубоко убеждён, что скоро западные эксперты, анализируя всю ситуацию на Украине, анализируя российско-украинское противостояние скажут, что Киев был самой лёгкой целью для переворота.

Майдан на Украине помог отделить чёрное от белого
Фото: Википедия

Поскольку такого коррумпированного, такого жадного и алчного правительства, готового забить своему народу мозги, на планете Земля нет.

В плане работы спецслужбы Великобритании и Соединённых Штатов здесь сработали великолепно. Переделать, затуманить мозги народу одного из самых крупных государств в Европе — это действительно качественная работа англосаксов. Да ещё повернуть всё это серое стадо против ненавистной Западу Российской Федерации.

По долгу службы мне приходится часто просматривать различные ресурсы, где сообщается о гибели людей в зоне спецоперации. О наших ребятах разговора нет, это огромная боль и трагедия. Я сам потерял четверых парней там. Тех, кого с юных лет учил быть сильными, мужественными, выносливыми. И я горжусь ими!

Но вот какое дело — когда я вижу лица ликвидированных украинцев, я никакой радости не испытываю. Это, как правило, симпатичные славянские молодые люди, которые, по сути, погибли не за Зеленского, а за свою страну, как им внушили. И как надо накачивать страну, чтобы вот такие молодые мужчины поверили, что "москаль придёт, всё отберёт". Как надо им запудрить сознание, чтобы они в тупом одурманенном раже прыгали на Майдане, выкрикивая лозунги о том, что у нас (русских) надо резать и рубить голову гильотиной. И как можно было допустить в свои мозги эту оголтелую русофобию?

Порой мне приходит в голову мысль, что Майдан помог нам отделить чёрное от белого. Ну не мог адекватный украинец обвинять Россию во всех своих неудачах. На Майдан пошли в основном те, кто хотел крови, грабежа, урвать себе кусок от "золотого унитаза Януковича".

"То, что сейчас происходит на Украине, нам помогло получить прививку от наших навальнистов, которые планировали сделать примерно то же самое, только в масштабах гораздо большей страны, с гораздо большими последствиями. И если раньше кто-то смотрел на них и верил их высказываниям о том, как с Западом надо дружить, какие замечательные либеральные ценности там есть, то теперь таких людей практически не осталось", — убеждён политолог, журналист и ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Надеюсь, что большинство таких националистов спецоперация ликвидировала. Очень жалко только, что в этот кровавый замес попали ни в чём не повинные бесправные жители Украины, которых силой уволокли в окопы под смертельное оружие России. И это страшно.

И только за эти многотысячные жизни Вашингтон и Лондон должны быть просто нерукопожатными для нас.

Я часто задаю себе вопрос, а почему украинцы, и среди них половина женщин, так радуются смертям не только русских солдат, но и наших женщин, наших детей. Почему до них кровавые перформансы в ресторанах с подачей на стол блюд "русский младенец", с разрезанием его, — всё это является нормальным и даже весёлым? А тех ли людей мы считали братьями? А братья ли нам люди, которые повелись на печеньки Виктории Нуланд и предали тех, с которыми когда-то делили окоп против коричневой чумы?

Не пора ли украинскую нацию разделить на "украинец и галичанин"? А может быть, добавить в цели СВО нарезку земли в западной части Украины? Отрежем им кусок, насильно депортируем, благо проверить их на русофобию сегодня технологии позволяют. И нехай себе живут.

А настоящие братья-украинцы пускай живут в своём новом нормальном европейском государстве. Ну и, конечно, границы Российской империи надо вернуть. То бишь Одессу, Николаев и прочие города, которые раньше краиной никогда не были.

Майдан. Революция без достоинств
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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