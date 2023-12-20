Украина вербует российских подростков посредством видеоигр и соцсетей

3:48 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Воспитание

Продолжается работа украинских специальных служб по вербовке, в том числе и школьников Российской Федерации, для совершения преступлений на территории страны.

Фото: "СБУ 2017" by Administration of the President of Ukraine of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.

Об этом заявила вице-премьер Анна Кузнецова. По её словам, российских подростков всё больше вовлекают при помощи социальных сетей и игр.

"Сегодня завербованные дети сами могут выступать наводчиками или курировать группы", — отметила Кузнецова на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних.

Она отметила, что подростков вовлекают такие службы, как Центр информационной психологической обработки, так называемый ЦИПСО, Главное управление разведки министерства обороны Украины, службы безопасности Украины и различные их дочерние структуры. Работа проводится посредством компьютерных игр, видеоигр и социальных сетей.

По словам вице-премьера, цель украинского государства — создать в России подростковую геймерскую "проукраинскую среду".

Кузнецова отметила, что подобный контекст формирует некий русофобский видеоряд, который показывает нашу страну в негативном свете. Также подчёркивается, что через донаты, через эти игры, российские школьники поддерживают не только вооружённые силы Украины, но и националистический режим этой страны.

Надо признать, что проблема действительно существует и она обозначена. Теперь осталось понять, как её решать.

По моему глубочайшему убеждению, некоторые такие игры и социальные сети нужно просто запретить. Тут вообще надо понимать, что постоянное погружение в виртуальный мир, к чему относится игромания, — очень опасное явление и ни к чему хорошему не ведёт. Недаром некоторые специалисты признают это заболеванием. А некоторые специалисты считают это даже тяжёлым недугом. Недаром в слове игромания присутствует это пугающие слово "мания". Во-вторых, я полагаю, что надо создавать свои собственные альтернативы. Да, эти "игрушки", где русский парень хороший, Россия — расчудесная страна, а фашизм, нацизм, ЛГБТ, сатанизм и прочие чуждые нам вещи должны представляться в самом чёрном негативным цвете. В-третьих, как бы это ни звучало жёстко, нужно принимать карательные меры. Ты уже умеешь включать компьютер, набором операторов умеешь производить определённые действия на компьютере, значит, ты полностью дееспособен. И если ЦИПСО не дремлет, то мы спать не должны тем более.

"Предлагаю направить обращение в Роскомнадзор, Роспотребнадзор с предложением проработать комплекс мер для защиты от угроз, исходящих от киевского режима в видеоиграх", — сказала вице-спикер.

А довольно глупое и спорное мнение, что пусть молодой человек выберет сам, здесь не работает. Таким макаром мы им скоро разрешим употреблять наркотики и прочую гадость.

Тут нелишним будет вспомнить Гражданский и Уголовный кодексы, которые в своё время тоже возникли как некая структура запретов.

Как педагог очень надеюсь, что такие жёсткие меры будут введены, иначе эти дети для государства будут просто потеряны. Страна превратится в зверинец. Ну и тем более, воспитание и состоит как раз из некоторого ряда запретов.

Последнее, что могу предложить, это занимать ребят вне компьютеров. Здесь в реалиях полезных дел, спорта, всего того, чем должен заниматься обычный здравый и умный ребёнок, и вырастет достойный россиянин.