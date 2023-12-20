Продолжается работа украинских специальных служб по вербовке, в том числе и школьников Российской Федерации, для совершения преступлений на территории страны.
Об этом заявила вице-премьер Анна Кузнецова. По её словам, российских подростков всё больше вовлекают при помощи социальных сетей и игр.
"Сегодня завербованные дети сами могут выступать наводчиками или курировать группы", — отметила Кузнецова на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних.
Она отметила, что подростков вовлекают такие службы, как Центр информационной психологической обработки, так называемый ЦИПСО, Главное управление разведки министерства обороны Украины, службы безопасности Украины и различные их дочерние структуры. Работа проводится посредством компьютерных игр, видеоигр и социальных сетей.
По словам вице-премьера, цель украинского государства — создать в России подростковую геймерскую "проукраинскую среду".
Кузнецова отметила, что подобный контекст формирует некий русофобский видеоряд, который показывает нашу страну в негативном свете. Также подчёркивается, что через донаты, через эти игры, российские школьники поддерживают не только вооружённые силы Украины, но и националистический режим этой страны.
Надо признать, что проблема действительно существует и она обозначена. Теперь осталось понять, как её решать.
"Предлагаю направить обращение в Роскомнадзор, Роспотребнадзор с предложением проработать комплекс мер для защиты от угроз, исходящих от киевского режима в видеоиграх", — сказала вице-спикер.
А довольно глупое и спорное мнение, что пусть молодой человек выберет сам, здесь не работает. Таким макаром мы им скоро разрешим употреблять наркотики и прочую гадость.
Тут нелишним будет вспомнить Гражданский и Уголовный кодексы, которые в своё время тоже возникли как некая структура запретов.
Как педагог очень надеюсь, что такие жёсткие меры будут введены, иначе эти дети для государства будут просто потеряны. Страна превратится в зверинец. Ну и тем более, воспитание и состоит как раз из некоторого ряда запретов.
Последнее, что могу предложить, это занимать ребят вне компьютеров. Здесь в реалиях полезных дел, спорта, всего того, чем должен заниматься обычный здравый и умный ребёнок, и вырастет достойный россиянин.
Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.