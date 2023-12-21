Юлия Тимошенко: "Есть только два пола — мужской и женский"

4:16 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Главный евродипломат Жозеп Боррель в панике обозначил наступающую глобальную проблему. Он вдруг осознал, что Соединённые Штаты бросают не только Украину, США заканчивают проект "Европа".

Фото: telegraf.com.ua

Он сказал, что в случае победы России над Украиной (а недавно они даже этого не допускали) проект Евросоюза будет безвозвратно и окончательно испорчен. Разумеется, сделал Боррель это после того, как Европа поняла, что США больше серьёзно в эту игру играть не хотят.

Альтернатив у Борреля не было. Он лишь предложил всем, засучив рукава, начинать помогать Украине.

Почему-то есть большая уверенность, что украинские власти каких-то больших барышей больше не увидят. Правда Жозепа можно понять, ему не остаётся ничего говорить, поскольку в 24-м году он покидает свой пост. Это априори заставляет нести свою бесконечную мантру "злой России" и спокойно уйти на, несомненно, заслуженный покой.

И на этом фоне очень интересны телодвижения народных депутатов Верховной рады Украины. В частности, Юлии Тимошенко. На одном из стримов "жительница Европы" буквально кричала, что её страна против ЛГБТ и разной другой "радужности". Она докричалась даже до того, что при обязательной перезагрузке власти всё ЛГБТшное будет сметено.

"Мы против этого публично. Как только будет перезагрузка власти, мы всё это по отменяем. Есть только два пола: мужской и женский, а всё остальное нужно забыть", — заявила она.

Такое впечатление, что Юлия Тимошенко знает определённо больше, чем президент Владимир Зеленский. Наводит ли это на мысль, что скоро власть в Киеве должна измениться? Безусловно.

Тут, по сути, нардеп только подтверждает наши прогнозы о том, что власть в Киеве сменится, и довольно скоро. Остаётся вопрос: каким образом это произойдёт. Будет ли это любимой забавой украинцев Майданом, или гарант Конституции Незалежной всё-таки объявит выборы, или будет ещё какой-нибудь третий вариант — остаётся только гадать.

Но вот что характерно. Тимошенко — невероятно опытный политик. И она не может не понимать, что если о чём-то начинать говорить всё время, то шансы, что это сбудется, конечно, увеличиваются. Таким образом, можно предположить, что оппозиция Зеленского каким-то образом готовит плацдарм.

Продолжая тезис об опытности Тимошенко, нельзя не сказать, что все эти игры в европейскость для неё — всё это ни о чем. Да, она понимает про конфликт с Россией, но она не может не понимать, что огромное количество народа на Украине не хочет всего этого консолидирования в западность. Если хотите, они это чувствуют на своём генном славянском уровне. Тимошенко лишь подталкивает людей к этому осознанию.

Потому что нормальному человеку (а на Украине огромный процент нормальных людей) всё это отвратительно. И возникает абсолютно неожиданный вопрос: "Украина — це Европа?".

Совершенно очевидно, что она поняла, что этот лозунг сгодился лишь для оранжевой революции 2004 года, но сегодня, наблюдая за тем, что происходит в западном мире в целом, настаивать на этом не только невыгодно в плане выборов, но уже и опасно.

Тем более, для простого обывателя-украинца что означало "це Европа"? Это были какие-то материальные блага, но ни в коем случае не идеология и разного толка ценности, которые ему вовсе не нужны.

Отсюда выплывает совсем простая, но страшная для украинцев истина: оказывается, русские и украинцы — это один народ. И надо отдать должное Юлии Тимошенко, она не побоялась об этом первой начать говорить. Несмотря на то, что её абсолютно нельзя заподозрить в любви к России, она начинает повторять слово в слово за Кремлём.

Воистину, чудные сегодня политические дела на планете. Того и гляди, Жозеп Боррель после отставки станет ярым русофилом…