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Любовь Степушова

Баб-эль-Мандебский пролив: США договорятся с Ираном

3:59
Мир

США намерены бороться с хуситами в Баб-эль-Мандебском проливе. Означает ли это начало сухопутной операции; какие страны поддерживают хуситов, а какие — Штаты; какие транспортные пути помогут решить эту проблему; почему разблокировать Баб-эль-Мандебский пролив может лишь Иран, Pravda.Ru рассказала политолог, специалист по Ближнему Востоку Елена Гребенникова.

Баб-эль-Мандебский пролив: США договорятся с Ираном
Фото: flickr.com/ Official U.S. Navy Page

— В районе Баб-эль-Мандебского пролива Штаты собрали коалицию из десяти стран и объявили о начале военной операции "Страж процветания". Их цель — борьба с хуситами из Йемена, которые осмелились объявить Израилю войну за геноцид в Газе и обстреливают корабли в данном проливе. Заблокировано 10% мировой торговли. Как вы оцениваете эту ситуацию?

— Хуситы воюют давно, с 2015 года. Военная операция против них прекратилась, не принеся результата. Но хуситы до сих пор остаются военизированной группировкой, которая поддерживается Ираном и может реализовывать свои цели в отношении компаний-перевозчиков в Красном море. Это большая проблема, тем более для стран, которые пользуются этим транспортным маршрутом. Для Египта и Саудовской Аравии Баб-эль-Мандебский пролив является стратегической зоной.

Операция Штатов имеет большое значение, но она не зайдёт слишком далеко. Не стоит ожидать, что США устроят там второй Афганистан, Сирию или Ирак.

Скорее всего, военная операция затронет морские территории, она не будет сухопутной операцией, и результатом её будет договорённость с Ираном о ситуации в Газе либо о послаблении санкций против Ирана.

Для Египта и Саудовской Аравии этот конфликт не очень выгоден. То есть к коалиции присоединились западные страны, а соседи Йемена не хотели бы вступать в конфликт, и они максимально пытаются от этого отойти. Для Штатов тоже невыгодны некоторые последствия этого конфликта. Поэтому, скорее всего, всё закончится переговорами с Ираном.

Хуситы не то, чтобы смелые, они просто выполняют задачи, которые на них возложены людьми из большой политики.

С ХАМАСом тоже интересная ситуация. ХАМАС, с одной стороны, связывают с Ираном, но, с другой стороны, когда ХАМАС нападает на Израиль, естественно, он понимает, что Тель-Авив устроит геноцид в Газе. Возможно, ситуация, которую мы видим сейчас в Газе, это не только из-за того, что палестинский народ находится под угнетением Израиля. Это может быть шагом внешних политических игроков в рамках большой игры. Ведь этот конфликт давно идёт. Почему именно сейчас он обострился? Почему он обострился именно так? Почему израильская разведка якобы не видела, как ХАМАС готовится к операции? Здесь много вопросов. И, возможно, через некоторое время ответы на них у нас появятся.

Сейчас хуситам удалось заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив. США могут прекратить это на некоторое время, даже не прилагая серьёзных усилий. Но это должна быть такая система, которая на длительный срок сделает Баб-эль-Мандебский пролив безопасным.

Блокировка грозит экономическими убытками. Обходные пути, которые сейчас пытаются сделать, не так выгодны, и все это понимают. Этот конфликт подсвечивает очень важную тему — транспортно-логистические маршруты. Особенно актуальны:

  • китайский "Один пояс — один путь";
  • американский проект 2023 года (из Индии через Ближний Восток и в Европу);
  • российский "Север — Юг".

Наша страна уже предложила контейнеровозчикам, которые ушли из Красного моря, переправлять контейнеры в Европу через Северный морской путь.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы иран египет израиль палестина сектор газа любовь степушова саудовская аравия
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