Бывшего "президента" Косова Хашима Тачи судят в Гааге

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В ноябре 2020 года бывший "президент", а затем и "премьер" Косово Хашим Тачи, возмущённый выдвигаемыми против него обвинениями в причастности ко многим кровавым эпизодам косовской войны в конце 1990-х годов, неожиданно для всех подал в отставку, сел в самолёт и сдался Международному суду по преступлениям в Косово в Гааге, действующему в настоящий момент после свёртывания Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ).

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Как сообщается, Тачи будут предъявлены обвинения, по меньшей мере, по 10 пунктам: убийства, пытки, похищение и преследование людей, покровительство торговле наркотиками и человеческими органами. Вместе с ним под следствием в Гааге оказались и соратники по террористической организации Армия освобождения Косово (АОК) — бывшие председатели "парламента" Кадри Весели и Якуп Красничи, а также "депутат" Реджеп Селими.

Слушание дела началось в Гааге в апреле этого года. Тачи и его "коллеги", как и следовало ожидать, отрицают все обвинения, утверждая, что вменяемые им преступные деяния, вполне вероятно, дело рук полевых командиров и рядовых боевиков. Он же сам и его сотоварищи занимались сугубо политическими вопросами.

Примечательно, что спустя некоторое время после помещения Хашима под стражу (как опасного преступника) специальный обвинитель Джек Смит составил документ, по которому бывший глава Косово, а в прошлом боевик и активный участник в преступлениях против сербов, обвинялся в убийстве по крайней мере 100 человек и насильственных действиях ещё против 400 человек (пытки, нанесение увечий, угрозы и преследования). Именно благодаря этим сведениям Тачи был оставлен в тюрьме, а не помещён под домашний арест. Были сообщения, что в случае выбора его содержания до суда в формате "под наблюдением" Тачи планировал пожить в Словении в арендованном доме.

Но даже в тюремном заключении эти былые "герои", ковавшие независимость Косово преступным путём, не могут пожаловаться на условия содержания.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова некоторое время назад прокомментировала суд над Тачи, заметив, что обвиняемые в тяжких преступлениях "пользуются многими послаблениями и привилегиями", не доступными тем же сербам, которых судили в Гааге.

В частности, за время содержания под стражей бывшему "президенту" и его сподвижникам было предоставлено более 800 свиданий с родственниками и другими людьми. Кроме этого Тачи два раза отпускали домой, чтобы проведать больных родителей. У обвиняемых есть отдельный дворик для прогулок, библиотека, возможность пользоваться банковскими счетами, право на телефонные разговоры, пристойное медицинское обслуживание.

По словам Захаровой, ни один из находящихся в тюрьмах сербских военных либо бывших должностных лиц, осуждённых в Гааге, не имеет и близко подобных благ, они находятся в заключении в весьма жёстких условиях, без надлежащей врачебной помощи, свиданий с родственниками и т. д. Как считают в МИД России, косовары находятся на стороне "имеющих право", сербов же подвергают дополнительным унижениям тяжелыми тюремными условиями. Суд над Тачи и Ко., как сказала Мария Захарова, должен стать "испытанием на профессионализм и объективность" для Суда по преступлениям в Косово. Случится ли это? Пока по данной теме нет однозначных ответов.

В настоящий момент на процессе идёт опрос свидетелей, показания которых должны подтвердить (либо опровергнуть) правоту обвинений против Тачи, Весели, Красничи и Селими. Но именно здесь возникла основная интрига, свидетели поголовно боятся давать показания либо отказываются от них. В чём причина?

Главный обвинитель на суде Кимберли Вест считает, что у Тачи и сподвижников имеются различные возможности воздействовать на свидетелей и запугивать их, что многие из дававших показания уже подтвердили.

Адвокат обвиняемых Том Гаши сообщил недавно, что по решению Суда положение Хашима Тачи, Кадри Весели, Якупа Красничи и Реджепа Селими, якобы, "стало очень трудным", они даже были наказаны одиночным заключением.

Суд в Гааге принял временное решение запретить бывшим лидерам АОК, обвиняемым в военных преступлениях и преступлениях против человечности, все посещения "из-за опасности обнародования конфиденциальной информации из суда". Им было разрешено встречаться только с адвокатами. Защита обвиняемых подтвердила:

"У нас есть заявление Специальной прокуратуры о том, что они потребовали приостановить все физические визиты, телефонные интервью, и что обвиняемые больше не имеют контактов с другими бывшими членами АОК, которые находятся под стражей в Гааге".

По данным различных европейских СМИ, Специальный суд подозревает, что в беседах, записанных во время посещения другими лицами обвиняемых (это была обычная практика в МТБЮ, фиксировать содержание всех контактов) были прямые намеки на то, чтобы запугивать свидетелей, вплоть до физической расправы. Тачи лично давал указания своим верным людям о том, что и как должны говорить свидетели, когда их вызывают в суд. Все эти факты лишний раз подтверждают, что преступники остались верны своим криминальным привычкам, а также имеют широкие возможности воздействовать на людей, готовых давать показания против Тачи и его подельников.

Уже есть информация, что полицейские силы ЕС в Косово — EULEX, по запросам из Специального суда, арестовали несколько человек, которые ездили в Гаагу на встречи с Хашимом Тачи, а затем могли бы воздействовать на свидетелей.

Суд продолжается и вряд ли стоит ожидать близкого завершения — слишком много тяжких эпизодов инкриминируется обвиняемым, в том числе и факт печально знаменитого "жёлтого дома" — подпольной клиники, в которой у пленных сербов вырезали органы с целью продажи западным клиентам. Тачи, кстати, заявляет, что "впервые слышит об этом доме".

Многие эксперты, политологи и журналисты задаются вопросом: как так получилось, что "краеугольная фигура — Тачи", фактически отец-основатель квазигосударства, борец с "геноцидом" косовских албанцев (многие западные аналитики и СМИ отрицают, что в Косово имел место геноцид, факты о массовых захоронениях албанцев не подтвердились, несмотря на тщательные поиски различных групп европейских представителей, включая именитых патологоанатомов) вдруг оказался на скамье подсудимых?

Большинство из этих заинтересованных наблюдателей, в первую очередь, в Сербии уверены почти полностью, что Тачи со товарищи избегут наказания. Варианты высказываются разные: зачтут время, проведённое до суда и в процессе разбирательства, отделаются условными сроками либо и вовсе будут освобождены "за отсутствием доказательств", как это уже не раз бывало в МТБЮ в отношении хорватских и боснийских военачальников и других преступников-несербов.

Не стоит забывать, что Тачи лично близко знаком с президентом Джозефом Байденом, который в окружении Барака Обамы плотно курировал Косово и в открытую высказывал ненависть и презрение по отношению к сербам.

Суд, как считают многие аналитики, стал хорошим ходом для ЕС, чтобы вызвать симпатии у Сербии, мол, судят не только с одной стороны, но и таких именитых "президентов", пусть и бывших. Старая элита выводится в отставку, на смену идут молодые лидеры, не замешанные в тёмных делах прошлого!

В Белграде, понятно, особых иллюзий насчёт суда над Хашимом Тачи не питают. Там прекрасно знают цену западному правосудию, объективности и беспристрастности. Процесс сербское руководство, конечно же, внимательно отслеживает, но без признаков эйфории.