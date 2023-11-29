Сербы Косова хотят голосовать на парламентских выборах, Приштина против

Внеочередные парламентские выборы в Сербии, назначенные на 17 декабря, добавили в политическую повестку государства ещё одну проблему: смогут ли косовские соотечественники принять в них участие внутри КиМ? На этот счёт поступает противоречивая информация. Пока же жёсткая и негативная позиция "премьера" Альбина Курти играет против интересов и прав косовских сербов.

Фото: info-balkan.ru

Республиканская избирательная комиссия Сербии (РИК) уже распределила сербов КиМ по округам. Они смогут проголосовать в 4 населённых пунктах на 51 участке на территории Сербии — в Рашке, Вранье, Курмушлии и Тутине. Собственно, они уже давно записаны по данным местам для голосования. В 2022 году косовские сербы уже принимали участие в выборах, выезжая в Сербию.

На внеочередных парламентских выборах в 2020 году избирательные участки были организованы непосредственно на севере Косова в 4 муниципалитетах — Северной Митровице, Звечане, Лепосавиче и Зубин Потоке. Для наблюдения туда даже допустили представителей ОБСЕ, которые позитивно оценили весь процесс волеизъявления (было оборудовано 90 участков для голосования) и высокую явку сербов (от 30 до 60%). Тогда свыше 80% голосов было отдано за Александра Вучича и его Сербскую прогрессивную партию.

"Премьер" Косово Курти как следует постарался в пропагандистском плане обставить своё согласие, как "верность принципам европейской демократии", соблюдение прав национальных меньшинств и даже открытость Приштины к диалогу с Белградом по проблеме нормализации отношений.

Однако для голосования в 2022 году сербы вынуждены были ехать уже на родину. Приштина и лично Курти выставили целый ряд неприемлемых условий для Белграда, которые по совокупности означали бы признание Сербией независимого государства Косово.

Похоже, что на идее организовать голосование сербов на предстоящих 17 декабря выборах в местах их проживания на территории края поставлен "жирный крест". Как уже заявил президент Александр Вучич, соотечественники "должны будут ехать в Сербию для участия в голосовании". Всем понятно, что приехать смогут немногие из почти 100 тысяч сербов КиМ.

Очевидно, что те, кто решится поехать на родину, после возвращения могут столкнуться с преследованиями полиции и судебных инстанций. Местные органы безопасности маниакально подозревают всех, кто посещает Сербию, в подрывной деятельности и даже получении "инструкций" по ведению кампании неповиновения косовским властям. Прецеденты арестов и разбирательств в полиции, помещения сербов в тюрьмы без суда и следствия уже имеются.

Что же хочет Альбин Курти на этот раз?

РИК Сербии своевременно обратилась в правительственную Канцелярию по делам Косово и Метохии с запросом о возможности для соотечественников голосовать на севере края.

"Премьер" Альбин Курти недавно решил, что сербам надо запретить участие в выборах 17 декабря. Как сообщил в РИК директор Канцелярии по делам КиМ Петар Петкович, основное условие для Белграда — признание Косово. Кроме того, в Приштине настаивают, что просьба Сербии разрешить голосование в КиМ "должна быть адресована непосредственно в правительство Косово, а не через ОБСЕ".

Белград, как известно, игнорирует косовские власти, резонно полагая, что любые формы общения с ними означали бы признание государственности. Как пишут в СМИ Приштины, местные власти опасаются, что с учётом последнего инцидента в Баньской, а также царящего на севере КиМ напряжения и недовольства сербов произволом косовской полиции и сил безопасности, нельзя исключать каких-то новых всплесков насилия, если допустить голосование на территории КиМ.

Как недавно объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визитов в Приштину и Белград, Альянс по следам событий в Баньской увеличивает на 1000 человек состав военного контингента KFOR. Сообщается, что свежее подкрепление из Великобритании уже патрулирует в усиленном режиме по 14 часов ежедневно административную границу между КиМ и Сербией, а также прилегающие населенные пункты.

Делается это с целью недопущения переправки оружия на территорию края и предотвращения инфильтрации "подрывных элементов" из Сербии. Таким образом, вместо выборов и нормальной жизни косовские сербы получили охраняемую зону с полувоенным и полицейским режимом: с одной стороны местные силы безопасности и полиция миссии EULEX, с другой — военные патрули KFOR. Сербский север Косово практически превращается в некую разновидность южноафриканского гетто Соуэто. А Запад считает, что всё это нормально и отвечает задачам поддержания мира и стабильности в регионе.

Президент Александр Вучич на совместной пресс-конференции с главой Североатлантического альянса Столтенбергом в Белграде задал натовцу риторический вопрос:

"Сербы реализуют своё право голоса в Австралии, США и по всей Европе, но пока всё ещё не ясно, смогут ли эти люди (сербы) на севере и на юге КиМ воспользоваться правом на участие в выборах? Почему? Никто не задаёт этот вопрос. Потому что они сербы"

Большинство экспертов и политологов в Белграде убеждены, что отклонение Приштиной возможности для сербского населения проголосовать дома имеет цель ещё больше "закрутить гайки", чтобы "люди под давлением властей потеряли терпение". Такое развитие ситуации, как ни странно, выгодно режиму Курти: появится повод для новых репрессий, а также причины обвинить в подстрекательстве Белград и лично Александра Вучича.

Интересно, что Запад пока молчит и пропускает мимо ушей очередные безобразия приштинских властей — нарушение права сербов на участие политической жизни своей страны. В 2020 и 2022 годах из Брюсселя и Вашингтона прозвучали призывы к Приштине позволить местным сербам проголосовать. Но тогда это для Косово было обусловлено конъюнктурными соображениями, особенно в 2022 году, когда Курти ожидал важного решения от Совета Европы о приёме Косово в члены этой организации. Надо было демонстрировать хотя бы видимость конструктивного настроя и готовности к компромиссам, что косовские власти и сделали.

Как и следовало ожидать, отказ косовских властей в проведении выборов на территории края тут же взяли на вооружение сторонники непримиримой сербской оппозиции. Перед голосованием 17 декабря у них появился удобный повод поспекулировать на данной больной теме. Так, лидер движения "Двери" Бошко Обрадович уже обрушился с критикой на президента Вучича якобы из-за его неспособности "решить проблемы соотечественников в Косово".

Известно, что Обрадович находится под плотной опекой посольств США и Великобритании в Белграде, которые видят в нём "лидера нового поколения", готового преданно служить интересам Запада в Сербии. Здесь в открытую говорят, что первый человек "Дверей" даже стал депутатом парламента в 2022 году исключительно благодаря настойчивой протекции членов евроатлантического дипкорпуса, которые практически вынудили власти Сербии пойти на такой шаг. Обрадович считает, что Вучичу следовало бы привлечь внимание Америки и ЕС к вопросу о голосовании сербов в Косово, а также пожаловаться на деспотизм Альбина Курти в ООН лично генеральному секретарю Гутерришу.

Очевидно, что, несмотря на старания ЕС и Америки хоть как-то сократить пропасть, разделяющую Белград и Приштину, все затраченные усилия остаются до сих пор без результатов. Выборы в Сербии лишь подлили "масла в огонь" сербо-албанской вражды и нетерпимости в КиМ.

Примечательно, что призывы Евросоюза признать "де-факто" Косово, что рассматривается Брюсселем как одно из основных условий нормализации между Сербией и Косово, а также почти условием на пути дальнейших переговоров о вступлении в ЕС, охотно взяли на вооружение косовские правители.

Не случайно, что вопрос о признании активно торгуется Альбином Курти как основная предпосылка для допуска сербов края к выборам. Приштина также по полной использует "козырь" о необходимости введения международных санкций против Белграда и лично Вучича за инцидент в Баньской. И "премьер", и "президент" постоянно напоминают Западу о целесообразности выдачи Приштине для суда виновных в убийстве полицейского-албанца.

Логика у Курти простая — если на Западе об этих вещах говорят всё чаще и настойчивее, то почему бы и нам не отгородиться от Сербии подобными условиями. Как считают некоторые политики в Приштине, выборы состоятся и так, а сербы Косово в подавляющем большинстве проголосуют за Александра Вучича и его партию, а для местных властителей это невыгодно.

До парламентских выборов остаётся мало времени и, судя по всему, косовские сербы не смогут в них участвовать у себя дома, оставаясь запертыми и обложенными полицейскими и военными кордонами в особо охраняемой "зоне" — сербских анклавах КиМ.