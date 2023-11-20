Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бакетов

Йохан Бекман: финнам нравятся только русские

4:53
Мир » Европа » Евросоюз

Антироссийская политика Финляндии приносит плоды. Как отсутствие русских туристов влияет на жизнь скандинавского государства; почему в Финляндии продавцы платят покупателям, а не наоборот; правда ли, что в Прибалтике интервью русскому журналисту приравнивается к госизмене, Pravda.Ru рассказал финский политолог, доцент Хельсинского университета Йохан Бекман.

Йохан Бекман: финнам нравятся только русские
Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

— К сожалению, в этом году Финляндия вступила в НАТО, присоединившись к списку недружественных стран. Насколько уменьшился поток туристов из России в Финляндию и, наоборот, финских туристов в нашу страну? Каков был вклад в экономику от туристического бизнеса?

— Русские — это единственный народ, который финнам действительно нравится. Они с удовольствием приезжали в Финляндию:

  • отдыхать,
  • делать покупки,
  • гулять по интересным городам.

Раньше каждые выходные были километровые очереди на границе с Россией, чтобы попасть в Лаппеэнранту, Иматру. Но сейчас это города-призраки, они умирают. Всё банкротится, не только турбизнес. Рынки недвижимости тоже фактически уничтожены.

Продавцы предлагают деньги покупателям, чтобы они взяли жильё, любую недвижимость.

Плюс в Финляндии банкротится строительство по всей стране. Все финны: богатые, средний класс, бедные очень сильно страдают в этой ситуации. Раньше же у нас были русские туристы! Это для Финляндии очень положительный, успешный проект.

Наш уже бывший премьер-министр Санна Марин сказала, что все финские предприятия должны уехать из России как можно скорее. В результате мы потеряли эти рынки. Если финны 30 лет уже находились на рынках Санкт-Петербурга, северо-запада России, у них уже было своё положение. И вдруг они решили уехать. Естественно, туда приехали другие, и финнам не вернуться уже никак.

— Ваши власти постоянно нас демонизируют. А как простые граждане относятся к России и к русским?

— Простым гражданам уже надоела эта демонизация, пропаганда. Но у нас свободы слова нет. Ещё хуже ситуация в Прибалтике: Эстонии, Латвии.

По новым законам, дать комментарий российским журналистам — это госизмена.

Финны хотят дружить с русскими, работать вместе, быть в совместных проектах. Но у народа же никто ничего не спрашивает. Почему, когда Финляндия вступала в НАТО, у народа ничего не спрашивали? Запретили все дебаты на эту тему.

Вдруг всё резко подорожало, особенно бензин, коммунальные услуги. Многократно выросла стоимость электроэнергии — это теперь колоссальные суммы. Даже богатые начали жаловаться, они говорят: у меня дом в Хельсинках, а счёт за электричество составляет пять тысяч евро в месяц.

Плюс ещё у людей есть ипотеки. Сейчас растут проценты. Если они раньше выплачивали 300 евро в месяц, то сейчас выплачивают 1000-2000 евро. У них нет денег. При этом падает стоимость квартир. Но это вовсе не означает, что дешевеет ипотека. В итоге банкротятся целые жилые дома. Потому что у нас акционерные общества, где все акционеры — это жильцы с ипотекой.

Народ сойдёт с ума в условиях, когда растут все цены и люди понимают, что у них нет денег. Никто уже не думает о политике. Каждый финн думает, как жить дальше, как будут жить дети. Мы в заложниках. И у нас никто ничего не спрашивает.

— Есть ли в Финляндии партии, пусть не пророссийские, но которые стремятся хотя бы к восстановлению нейтралитета с Россией?

— Конечно, такие есть. Постоянно возникают такие инициативы. Например, в Финляндии есть новое общество дружбы Финляндии и России. И сразу в пронатовской прессе идёт масштабное нападение на такие общества, якобы они шпионы.

В Эстонии есть известная партия Koos ("Вместе"), там очень популярный кандидат Айво Петерсон. Это обычный человек, который просто говорит по-эстонски, просто говорит по-русски. Он очень хорошо баллотировался. Конечно, теперь он сидит в тюрьме по сфабрикованному делу. Его обвиняют в антиэстонской деятельности. в Эстонии быть популярным в политике — это называется "антиэстонская деятельность". Ему грозит пять лет тюрьмы. Но это не только в Эстонии.

Везде сейчас в Европе принимают новые законопроекты — именно для того, чтобы любого общественно активного человека моментально посадить на пять лет.

Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы эстония финляндия
Новости Все >
Леонков: В 2024 году армия Украины прекратит своё существование
Эндокринолог развеяла мифы о пользе смузи, авокадо и готовых мюсли
Кадыров пригласил Путина в Чечню, потому что "старейшины ругаются"
Врач Балашова: большинство людей набирают вес из-за переедания, а не гормонов
Молодая мать до смерти забила годовалого малыша в Мурманской области
Садальский высказался об усложнении жизни Пугачëвой: "За то, что не люблю рабов"
Мэр Бузулука прокомментировал обрушение потолка в городской школе
Астролог рассказала, с мужчинами каких знаков сложно выстраивать отношения
Физик объяснил особенности и причины необычных магнитных бурь на этой неделе
Минздрав Удмуртии пояснил ограничение квот на КТ и МРТ в госбольницах
Популярное
Иностранные наёмники дезертируют с Украины

Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.

Иностранные наёмники бегут с Украины: они не понимают, во что ввязываются
Мать Наташи Королёвой Людмила Порывай после поддержки Украины и ссоры с Тарзаном всё ещё остаётся в РФ
Ссора с Тарзаном, украинский флаг: как сейчас живёт Людмила Порывай
На 46 лет младше: Алексей Учитель вывел в свет молодую жену
Почему в стране не объявляют мобилизацию, объяснил Ходаковский
На выборах в Аргентине победил проект "антиМальвины" Любовь Степушова Заморозка или капитуляция: западные стратеги выбирают судьбу Украины Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Алла Пугачёва: встречи, молитвы и новый жизненный этап на Кипре
Звездные гонорары на новогодние корпоративы в Москве удивили: Пугачёва требует рекордные 46 млн рублей
Звездные гонорары на новогодние корпоративы в Москве удивили: Пугачёва требует рекордные 46 млн рублей
Последние материалы
Рабочие выкопали два скелета в Москве
Леонков: В 2024 году армия Украины прекратит своё существование
Эндокринолог развеяла мифы о пользе смузи, авокадо и готовых мюсли
Кадыров пригласил Путина в Чечню, потому что "старейшины ругаются"
Врач Балашова: большинство людей набирают вес из-за переедания, а не гормонов
Молодая мать до смерти забила годовалого малыша в Мурманской области
Садальский высказался об усложнении жизни Пугачëвой: "За то, что не люблю рабов"
Мэр Бузулука прокомментировал обрушение потолка в городской школе
Астролог рассказала, с мужчинами каких знаков сложно выстраивать отношения
Физик объяснил особенности и причины необычных магнитных бурь на этой неделе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников