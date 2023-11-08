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Антон Бакетов

Политолог: Запад запустил кампанию в СМИ, чтобы обмануть Ельцина

4:01
Мир

Правда ли, что в каждом немецком населённом пункте была советская собственность; почему вывод Западной группировки войск СССР из Германии стал настоящим позором для нашей страны и как Западу удалось с помощью кампании в СМИ обмануть Ельцина, Pravda.Ru рассказал действительный советник 1-го класса, доктор экономических наук Сергей Гайдаржи.

Политолог: Запад запустил кампанию в СМИ, чтобы обмануть Ельцина
Фото: Openverse by pingnews.com is licensed under Public Domain Mark 1.0

— Сергей Иванович, вы крупный эксперт в области недвижимости России за рубежом. У вас вышла книга "Управление государственной собственностью Российской Федерации, расположенной за рубежом: вопросы теории и практики". Какие уникальные здания есть у Российской Федерации за рубежом?

— Перечислить даже часть зданий очень сложно, потому что в моей книге на десятках страниц идёт описание зданий только в одной какой-то стране.

Весь слой фешенебельной собственности, который сегодня называют Лазурным берегом во Франции, образовывался, когда туда пришли русские деньги. До этого там было захолустье, на пляжах не любили строиться.

В каких-то странах наши собственники умудрились закрепить свои права на недвижимость. В каждой стране вопросы недвижимости решаются по-разному: в Германии, например, последняя запись о владельце в паспорте здания как раз и является свидетельством о собственности.

Я работал в Берлине в начале 1990-х годов, когда разваливался Советский Союз и выводилась Западная группа войск. По итогам Второй мировой войны и Нюрнбергского процесса, по четырёхстороннему соглашению, каждая страна-победительница получила на территории оккупированной Германии недвижимость в качестве контрибуции. Была конфискована по итогам Нюрнбергского процесса вся собственность преступных групп:

  • гестапо,
  • НСДАП,
  • СС.

Там, где территориально находились наши войска, была наша зона оккупации, и всё автоматически переходило к Советскому Союзу.

На территории Германии не было ни одной маленькой деревушки, где не было бы ячейки НСДАП, правящей партии, или гестапо. У этих организаций были самые лучшие объекты. Они все были конфискованы.

— А когда мы вывели войска, мы всё это подарили Германии или всё-таки недвижимость за нами закреплена?

— Я как раз был в этот период в Германии, а до этого был на выводе из Афганистана — там был один вывод войск, а вот вывод Западной группы войск — это был такой позор!

Мы за пятьдесят с лишним лет, пока там находилась наша группировка, создали гарнизоны, аэродромы. У нас было несколько аэродромов с отапливаемыми взлётными полосами, которые позволяли летать круглый год. Это всё сделали мы сами за свои деньги. И мы всё это бросили и ушли.

Наши "реформаторы", в том числе Чубайс, максимально поддерживали все требования Запада, и мы со всем соглашались. Помните, было нашумевшее выражение "паушальное нулевое регулирование"? Объясню, что подразумевалось.

На Западе погнали огромный пласт публикаций о том, что войска Советского Союза, находясь на территории Европы:

  • в Польше,
  • ГДР,
  • Чехии,
  • Словакии,
  • Венгрии, —

нарушили все экологические коммуникации в почве и теперь её надо 50-60 лет восстанавливать. Насчитали сумасшедшую сумму ущерба. Это нагнеталось из месяца в месяц в зарубежной прессе.

— Советская пропаганда никак не реагировала?

— Вообще никак. Ельцин испугался этой кампании в СМИ и сказал, что мы оставляем всё, но не предъявляйте нам никаких претензий по экологии.

Мы на следующий день вывели из гарнизонов свои войска. Европейцы до сих пор спокойно живут в домах в наших гарнизонах, экология не нарушена, всё нормально.

То есть в очередной раз наши "реформаторы" продали и предали нашу страну.

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Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы борис ельцин недвижимость анатолий чубайс
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