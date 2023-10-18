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Инна Новикова

Дарья Митина: Израиль считает себя выше всего мирового сообщества

4:22
Мир » Азия » Ближний Восток

Как Израиль вместо сноса своих незаконных поселений в Палестине решил создать 6000 новых поселений; правда ли, что "многовековой" вражде арабов и евреев на самом деле всего 75 лет; почему вода в секторе Газа есть только благодаря помощи Евросоюза, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, секретарь ОКП Дарья Митина.

Дарья Митина: Израиль считает себя выше всего мирового сообщества
Фото: Википедия

— В секторе Газа сейчас очень сложная ситуация. Видимо, решение проблемы Палестины и Израиля затянется на несколько десятилетий...

— Если смотреть на весь процесс в динамике, то можно понять, что ничего качественно нового не происходит. Подобные обострения были и раньше.

На Ближнем Востоке есть две силы, которые стравлены искусственно. Не слушайте пропагандистский бред с иудаистской и исламистской стороны, что это якобы многовековая вражда. Вражде ровно 75 лет.

Вражда эта рукотворная. До 1948 года на Ближнем Востоке самыми дружелюбными к евреям были как раз палестинцы и евреи отвечали им зеркально, жили с палестинцами в дружбе и мире, потому что тогда численное соотношение было иное. Да, периодически под влиянием Османской или Британской империи их сталкивали лбами, но в целом ситуация была нормальная. Опять же когда возник Израиль, то против него выступили прежде всего соседние страны, начиная:

  • с Египта,
  • Иордании.

Палестинцы оказались заложниками ситуации. Евреи ехали после пережитого ими Холокоста, обретшие своё государство, получив мандат, который они тут же нарушили.

Первое поколение израильских политиков очень быстро сошло со сцены, потому что эти люди были настроены на конструктивное освоение земли, а никак не на войну или истребление соседей. К сожалению, правонационалистические настроения взяли верх, подогреваемые извне. Поэтому конфликт имеет разрешимый характер. Эта проблема несложная, если следовать решениям, которые вырабатывает мировое сообщество.

Международное право сейчас почило в бозе, зачатки этой ситуации мы видели в конце прошлого века: бомбардировка Белграда была плевком в лицо международному праву.

Ведь принята куча резолюций о Палестине, об Израиле Совбезом Генассамблеи ООН. Ни одна из них не выполнена. В начале 2010-х годов ООН предписала Израилю начать снос незаконных еврейских поселений, которые они понастроили вразрез с любыми правовыми нормами.

По ТВ показывали, как приезжают армия обороны Израиля, полиция, сносят бульдозерами дома, вытаскивают стариков, детей. Картинка от израильской пропаганды была впечатляющая и усиливала правые настроения евреев. Снесли не так много, несколько десятков, поселений. Но картинка запомнилась.

Правительство в Израиле — всегда коалиционное. Но разница между израильскими партиями только в одном: как мы будем убивать палестинцев и лишать их земли, — каждый предлагает свой вариант.

В 2016 году новое израильское правительство принимает программу строительства 6000 новых поселений. Не понятно, на каком основании. Процесс сноса прекращается моментально.

Что касается нынешней арабской атаки, рано или поздно эта вспышка насилия должна была произойти. Да, очень жалко мирных людей, которых убили, но, с другой стороны, а что вы хотели? С 2005 года, когда ХАМАС победил на выборах, блокада Газы стала полной. То есть если раньше Израиль просто что-то ограничивал, то сейчас он перекрыл воду сразу. Если бы не Евросоюз, который привёз и поставил две опреснительные установки, Газа бы вымерла, потому что вся вода, которой пользуются жители Газы, — это опреснённая морская вода из этих установок. Сейчас в результате бомбардировок Израиля одна из них разрушена. Что будет со второй, не знаю, потому что атака Газы Израилем продолжается.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы израиль палестина сектор газа дарья митина
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