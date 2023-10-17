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Инна Новикова

Израиль устроил геноцид палестинцев, потому что не знает свою историю

4:45
Мир » Азия » Ближний Восток

Евреи пережили Холокост, но сейчас они сами устраивают геноцид палестинцам. Как плохое знание истории Израиля влияет на настроения в израильском обществе и почему ультраправые радикалы в этой стране — это эмигранты из СССР, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой российско-израильский историк, публицист, к. ист. н. Артём Кирпичёнок.

Израиль устроил геноцид палестинцев, потому что не знает свою историю
Фото: личная страница Биньямина Нетаньяху в facebook.com

— В 1947 году ООН приняла решение о создании Израиля и независимого палестинского государства. Это привело к длительному территориальному конфликту. Израильтяне учат настоящую историю или в их учебниках Палестина всегда была маленькой автономией Израиля?

— Каждая страна учит свою версию истории. В Израиле ситуация такая же. Есть миф, что евреи были изгнаны из Палестины при римлянах, две тысячи лет ходили по всему миру, страдали, а потом вдруг решили вернуться на свою историческую родину. Оказалось, что там незаконно проживают какие-то палестинцы, которые начали нападать на мирных израильтян. Последние просто хотели основать государство, а палестинцев попросить куда-нибудь подвинуться.

У палестинцев история другая. Они утверждают: "Мы тут жили мирно много столетий, и тут приезжают колонизаторы. Они начали захватывать нашу землю, загнали нас в резервацию сектор Газа и пытаются выкинуть нас отсюда совсем".

В Израиле историю в школе учат очень плохо. Потому что если люди историю знают плохо, то ими легко манипулировать. Это типично для западных стран. В США тоже преподавание гуманитарных наук на очень низком уровне.

Даже то, что произошло 10-15 лет назад, израильтяне знают крайне абстрактно. Но ещё хуже историю Израиля знают те, кто туда приезжает. Значительная часть населения Израиля — это эмигранты. Человек приехал в Израиль год назад, историю страны, как правило, не знает. И вдруг происходит теракт. Он думает: "Я сюда мирно приехал, и вдруг на меня нападает какой-то злой араб ни с того ни с сего. Наверное, хочет всех евреев перебить".

Неслучайно самые правые радикалы в Израиле — это недавние эмигранты. Последняя эмиграция из бывшего Советского Союза, с начала 90-х годов, очень способствовала радикализации израильского общества.

— По поводу Палестины евреи говорят, что "в этой войне нет правил, мы воюем с животными". Это совершенно запредельные заявления, настоящий геноцид.

— Да. И очень вероятно, что в ближайшее время мы будем свидетелями геноцида. Я читаю, что пишут в израильских соцсетях, в западных СМИ. Есть ощущение, что если завтра Израиль предпримет "окончательное решение палестинского вопроса", то западное общественное мнение глубоко вздохнёт, но скажет: "Другого выхода не было".

— Евреи — это народ, который тысячелетиями подвергался гонениям. Они знают, каково это. Они не жалеют арабов, а тоже считают, что это животные и их надо всех уничтожить: женщин, детей, стариков, врачей, учителей?

— Именно эти страдания для израильских правых радикалов всегда были оправданием жестокой политики по отношению к палестинцам: "Поскольку у нас был Освенцим, были погромы, мы имеем право делать, что хотим. То есть Холокост оправдывает все наши деяния". Это страшно.

Половина населения Израиля ещё до начала этого конфликта поддерживала депортацию палестинских арабов из Палестины, так называемый трансфер, чтобы закончить то, что произошло в 1948 году. Тогда израильтяне изгоняли палестинцев с территорий, которые захватывали. До последнего момента израильские радикалы требовали изгнать оставшихся арабов из Палестины. Сегодня эти настроения захватили абсолютное большинство израильского общества. Более того, у Израиля появились реальные механизмы реализовать это на практике.

Евреи — такие же люди, как и все. Поэтому у них тоже есть:

  • левые,
  • правые,
  • фашисты,
  • экстремисты,
  • пропаганда,
  • ненависть.

Этим они ничем не отличаются от арабов и других народов. Сегодня, к сожалению, настроения среди израильтян ультраправые и у них есть возможность эти нехорошие намерения воплотить на практике. Никакая из западных стран останавливать их не собирается.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы израиль палестина сектор газа
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