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Любовь Степушова

Франция готовится к новым протестам: в парламенте трясут пробиркой с клопами

4:44
Мир » Европа » Евросоюз

Французские власти нашли, куда направить гнев населения — на клопов. Вся Франция обсуждает нашествие насекомых вместо закона об иммиграции.

Франция готовится к новым протестам: в парламенте трясут пробиркой с клопами
Фото: wikimedia.org

Власти Франции бьют тревогу: нас атакуют клопы

Клопы якобы во Франции сейчас повсюду: в домах, больницах, кинотеатрах, библиотеках, метро, магазинах и даже в поездах. О них говорят на кухнях, в социальных сетях, СМИ, парламенте.

3 октября член Национального собрания от партии Жан-Люка Меланшона "Непокоренная Франция" (LFI) Матильда Пано осудила распространение клопов как причину "волны паники, прокатившейся по стране".

Избранница народа принесла с собой на заседание парламента "небольшой флакончик" с некоторыми экземплярами этих насекомых, которые, по её словам, "сеют отчаяние" и призвала объявить в стране чрезвычайное положение. Сразу вспоминается другой политик, трясущий пробиркой с порошком, оправдывающей вторжение США в Ирак. Сложно поверить, но французские депутаты готовят законопроект, "чтобы побудить государственные органы принять меры по решению растущей тревоги, вызванной этими насекомыми".

Нашествие клопов, как громоотвод

Исполнительная власть тоже действует. Мэрия Парижа призвала правительство принять срочные меры, например, включить в страхование жилья риск заражения клопами.

Но нашествие клопов далеко не первое во Франции. Правительство принимало планы борьбы с ними дважды в последнее время в 2017 и 2022 годах, но только в плане "повышения осведомлённости населения". В сентябре 2022 года планировалось создать "национальную обсерваторию" для сбора данных об этом явлении.

Но этот план канул в лету, и теперь правительству ставят на вид, почему мы не знаем, больше у нас стало клопов или меньше. Можно, конечно посмеяться, но это говорит о том, что клоповая угроза — пустая и приводится в действие только в кризисных ситуациях.

Какие сейчас кризисные ситуации во Франции?

Экономика на грани рецессии. Банк Франции ожидает рост ВВП на уровне 0,9%. В начале года отгремели протесты против пенсионной реформы, затем в июне — против расизма, после того, как полицией был застрелен подросток алжирец. Страна разделилась на тех, кто поддерживает полицию и на противников "полицейского насилия". До сих пор последние проводят свои митинги.

По данным INSEE, потребительские цены во Франции в период с августа 2021 по август 2023 года в целом выросли на 10,5%. Это результат энергетического кризиса. Присутствует сепаратизм Корсики, нанесены чувствительные поражения во франкоязычной Африке.

А 6 ноября в верхней палате парламента должно начаться (много раз отложенное) обсуждение закона об иммиграции "чтобы контролировать и иммиграцию и улучшить интеграцию". В этих словах — самые чувствительные проблемы Франции: мигрантов очень много и они не интегрируются.

Клопы отвлекли общество от проблемы мигрантов

Это чрезвычайно чувствительный вопрос. Общество может взбунтоваться как со стороны коренных французов белой расы, так и со стороны цветного населения. Правые партии призывают исключить статью, позволяющую легализовать незарегистрированных работников "дефицитных" профессий (квалифицированные рабочие, медсёстры). Левые делают это непременным условием.

Левые партии Renaissance и LFI объявили в пятницу, что они свяжутся с регулятором СМИ после вопроса, который задал журналист Паскаль Прауд на CNews. Он спросил, может ли вспышка численности клопов быть связана с иммиграцией. Мол, нелегальные мигранты живут антисанитарных условиях.

И журналиста, в отличие от левых, поддержали "республиканцы".

"Напоминаем: зона ожидания для ожидающих мигрантов в аэропорту Руасси в парижском регионе уже несколько месяцев кишит клопами!", пишет, например, сенатор от партии Стефан Ле Рюдюлье.

Известно, что самая радикальная мера против клопов — сжечь матрас, где они поселились. Не подожгут же французы всю Францию из-за каких-то клопов? На это и рассчитано.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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