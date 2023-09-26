Трюдо тоже наркоман? Тогда ясно, зачем нужна СВО на Украине

4:36 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

"Мировое правительство" не дружит с головой, так его главные лица являются потребителями наркотиков. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также под подозрением.

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Трюдо обвинён в наркозависимости

Индийский дипломат и бывший посол Индии в Судане Дипак Вохра заявил, что когда премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал в Индию на саммит G20, "его самолет был полон кокаина". По словам Вохры, он не выходил из своей комнаты два дня, и пропустил президентский ужин, так как "он был не в себе из-за употребления наркотиков".

"Поэтому, видя это, ничего нельзя сказать о том, что происходит у него в голове", — сказал Вохра в телепрограмме на Zee News.

"Он определенно сошел с ума. Ему стало одиноко, и он пытается показать, что он канадский Рэмбо. Индия поступила правильно, приостановив визовые услуги в Канаде", — добавил дипломат.

Конфликт Индия-Канада расширяется

18 сентября Трюдо лично обвинил спецслужбы Индии в причастности к убийству канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара. 19 сентября Оттава выслала высокопоставленного индийского дипломата, который, якобы возглавлял легальную резидентуру внешней разведки Индии. В качестве ответной меры Нью-Дели также выслал канадского дипломата и призвал Канаду "принять оперативные и эффективные правовые меры против всех антииндийских элементов, действующих на её территории".

Сикхские сепаратисты более полувека пытаются добиться своего независимого государства Халистан на территории северо-восточной Индии и на части Пакистана. В настоящее время диаспора сикхов в Канаде насчитывает не менее 700 тыс. человек.

Предположения в неадекватности Трюдо вызваны тем, что Запад соблазняет Индию стать противовесом влиянию Китая, и никто сейчас не смеет идти наперекор мнения Нью-Дели. Индия считается "демократической страной" и состоит в практически военном блоке QUAD (Австралия, Индия, США и Япония). Партнёры по блоку не поддержали Канаду в её дипломатической войне с Индией.

Кокаиновые президенты хотят владеть миром

Если Трюдо действительно употребляет наркотики, то тогда приглашение карателя СС "Галичина" в парламент на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским вполне объяснимо. Трюдо, действительно, не дружит с головой, иначе зачем ему нарываться на всеобщее осуждение. Нахождение во власти наркомана может привести Канаду к тяжёлым последствиям.

"Зеленский тоже известен как кокаиновый наркоман и как друг Трюдо. Получается, что основы дружбы Трюдо и Зеленского — ненависть к России, любовь к нацистам бандеровцам и к кокаину. Может, вместе и употребляют?" — так прокомментировал новость политолог Сергей Марков в Telegram.

Здесь можно вспомнить, что и в Белом доме в июле нашли пакет с кокаином, который принадлежал человеку из окружения семьи президента США Джо Байдена. Об этом писала газета New York Post.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сказал, что "кокс нашли напротив Ситуационной комнаты— это самое важное помещение на всей планете, там принимаются решения о войнах, о ядерке и все такое".

Также мир облетело интервью Такера Карлсона с мужчиной, который утверждает, что нюхал кокаин вместе с экс-президентом США Бараком Обамой и имел с ним интимную связь. Нет причины сомневаться в его правдивости.

Цель СВО — отстранить наркоманов от власти

Запад давно активно легализует марихуану, а в Колумбии предложили легализовать кокаин. В Канаде марихуана легализована с 2018 года. Законодательство ограничивает личное владение до 30 граммов и четырёх растений на семью. В США в 19 штатах, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Орегон, легализовано "частное рекреационное" употребление марихуаны.

Это к вопросу о том, из каких кадров состоит "мировое правительство", которое навязывает миру свои правила. И его цель очевидна в этом аспекте — сделать весь мир наркоманами с целью достижения тотальной управляемости. Именно поэтому СВО РФ на Украине должна быть доведена до логичного конца.

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