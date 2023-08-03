Западная пресса "поженила" лидеров Франции и Канады — Эммануэля Макрона и Джастина Трюдо.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
СМИ разгоняют слухи об их возможном романе, поскольку отыскали твиты политиков, хвалящих друг друга после саммита G7 в Италии в 2017 году. Тогда-то и начались "теплые отношения" политиков, сообщает ведущий Первого канала.
К слухам СМИ Запада прикладывают неоднозначные снимки Трюдо и Макрона. На кадрах 44-летний премьер и 39-летний президент ведут беседу на прогулке в саду.
"У франко-канадской дружбы появилось новое лицо. Мы будем решать проблемы нашего поколения", — подписал французский лидер контент.
Уже пошли версии о причине развода Джастина Трюдо, сам премьер при этом в социальных сетях ярких комментариев не давал. Кстати, пользователи заметили, что на встречу с Макроном он надел полосатые носки на "все цвета радуги".
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