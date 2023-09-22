"Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать

4:48 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Карабахский вопрос давно расколол армянское общество на две части. И не факт, что Карабахский проект сейчас поддерживает большая часть. Но даже тех, кто поддерживает, вполне хватит для того, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в Армении. Как направить людей в мирное русло?

Фото: http:// minval.az

Оппозиционные Пашиняну политики намереваются запустить процедуру импичмента неугодного им премьера. Их сторонники на улицах баламутят народ и собирают группы активистов то у здания правительства Армении, то у посольства России. Вот уж поистине, Россия — главный виновник, куда уж без неё.

Активисты перекрывают дороги, а не разделяющие их политические взгляды автомобилисты, вечно спешащие по делам, пытаются демонстративно таранить толпу людей. Слава богу, пока без жертв. Но это пока.

Типичная обстановка перед, возможно, грядущим хаосом.

А тем временем из министерства экономики Армении просочилась информация о возобновлении торговых отношений с Азербайджаном. Напомним, что уже больше 30 лет Армения и Азербайджан никак не взаимодействуют по этой линии. Поэтому новость о возобновлении экономических связей могла бы стать знаковым событием, сенсацией. Но вот именно, что только могла бы. Ибо минэкономики Армении поспешило опровергнуть это сообщение.

Не всем гражданам Армении может понравиться, что государство вот просто так, вдруг начнёт торговать с Азербайджаном. Да ещё и в день "капитуляции" Карабаха, так многие армяне трактуют решение карабахских земляков сложить оружие.

А уж то, что это событие ещё и совпало с днем независимости Армении, может быть вообще воспринято как насмешка над государственностью. Но, как говорят, "дыма без огня не бывает". Возможно, переговоры об экономических взаимоотношениях и имели место быть. Но по политическим соображениям правительство решило их отрицать и держать втайне. Дабы не злить народ.

Позиция Азербайджана по этому вопросу давно известна. Ещё в 90-е годы, после окончания той неудачной для Азербайджана войны, Баку протягивал Еревану руку экономического сотрудничества. В частности, рассматривался вариант с прохождением через территорию Армении нефтепровода из Азербайджана в Турцию. Это было бы выгодно обеим сторонам. Баку бы сэкономил на строительстве по более короткому пути. А Ереван бы получал плату за транзит.

Плюс экономическое взаимодействие могло бы стать той основой, которая позволила бы растопить лёд между странами и создать предпосылки для мирного решения карабахской проблемы. Но, увы, Ереван тогда отказался.

Как будет сейчас, должно быть, мы скоро узнаем. Ведь в карабахском вопросе остаётся нерешённым ещё один важный пункт — обеспечение связи Азербайджана с Нахичеванской автономией. Короткая дорога в Нахичевань идёт через территорию Армении, так называемый Зангезурский коридор, и трёхсторонним соглашением от 9 ноября 2020 года Ереван обещал этот путь разблокировать. Но пока этого нет. И товарооборот между Азербайджаном и Нахичеванью идёт по длинному маршруту через территорию Ирана.

Понятно, что сейчас, на фоне "капитуляции" Карабаха, армянское общество негативно воспримет "поднятие шлагбаума" на этом направлении. Граждане Армении могут посчитать это очередной сдачей территории Азербайджану. Поэтому решение вопроса Зангезурского коридора может снова зависнуть на неопределённое время.

И в этой ситуации здорово бы помогло начало торговых отношений между двумя государствами. Гражданские грузовики, наполненные товарами мирного назначения и пересекающие границу в обоих направлениях, — что может выглядеть ещё более мирным, естественным и привычным, чем такая картина. Возобновление взаимной торговли, хотя бы для начала в приграничных районах Армении и Азербайджана, улучшило бы и благосостояние простых граждан и снизило бы в обоих обществах психологическое напряжение, вызванное 35-летним конфликтом. Да и вопрос Зангезурского коридора потерял бы свою остроту. Экономике не нужны границы.

Да, гладко не будет, трения возможны. Как всегда в начале любого нового дела. Но без этого шага достижение устойчивого мира в регионе будет невозможно.