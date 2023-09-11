AM: рассекречен жёсткий обман России президентом США

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С каждым годом появляется всё больше рассекреченных документов и информации, как американские президенты не сдержали обещания, данные руководству России.

Фото: Флот 2017

Теперь в очередной раз выяснилось, что экс-президент США Билл Клинтон солгал Борису Ельцину, гарантируя то, чего не собирался выполнять.

Как пишет Al Mayadeen. "архитектор холодной войны" Джордж Кеннан ещё 25 лет назад предостерегал американцев от подобного поведения и прогнозировал проблемы. Все его выводы стали реальностью, а обман издание назвало "жёстким и даже жестоким".

В августе "объединенное командование по трансформации НАТО" обнародовало в "Твиттере"* анимационное видео, якобы для того, чтобы развенчать "ложные мифы" о его природе и целях, "распространяемые Россией".

От обещания НАТО не расширяться после окончания холодной войны, естественно, альянс яростно открещивается, хотя существует множество документальных свидетельств этих слов и гарантий. Возникает вопрос, почему Североатлантический альянс снова пытается держать всех за идиотов.

Однако расширение НАТО за счёт стран бывшего Варшавского договора и Советского Союза было "попранием обещаний Горбачеву и Ельцину", уверены авторы.

Все документы на эту тему опубликованы Архивом национальной безопасности США. Билл Клинтон в течение 1990-х годов вещал о "стратегическом партнерстве" между странами, но...

К примеру, в стенограмме разговора между Клинтоном и Ельциным от 5 июля 1994 года можно увидеть, что российский президент просил коллегу поднять вопрос о положении русскоязычных в Эстонии и Латвии, а также намеревался обсудить расширение НАТО.

Клинтон обещал, что "поднимет вопрос о русских меньшинствах", и заверил Ельцина, что основная активность будет сосредоточена на инициативе "Партнёрство ради мира".

Ельцин думал о предполагаемой коалиции как о "центральном факторе мировой политики" и пообещал конструктивно сотрудничать с США по вопросам, связанным с Боснией, Ираком, Северной Кореей и Украиной.

"В тот момент было понятно, что Зюганов по цифрам выиграл выборы, и Ельцину было жизненно необходимо "исключить вероятность даже малейшего неверного шага", отмечают расследователи.

Клинтон в итоге довольно иезуитски вытребовал гарантии, что Ельцин не будет громко протестовать против «безопасного» расширения НАТО, а взамен получит помощь США в его избирательной кампании, которая имела основополагающее значение для преобразования первоначальных шести процентов голосов в убедительную победу.

Буквально через пару лет Альянс включил в свои ряды Чешскую Республику, Венгрию и Польшу. Причем Джордж Кеннан - ключевая фигура в создании альянса! - отозвался об этом решении крайне негативно.

В мае 1998 года, после того как Сенат США ратифицировал расширение НАТО, он назвал это началом новой "холодной войны" и обещал, что русские отреагируют и политика изменится — и риски однажды станут неприемлемыми для всего мира.

"Незачем это делать. Никто никому больше не угрожает… Уверен, со стороны России последует мощнейшая реакция, а потом [страны, расширяющие НАТО] скажут, мол, "вот видите, а мы вам говорили, какие русские плохие", хотя на самом деле это и не так", - отметил дипломат более четверти века назад.

Напомним, что ещё один рассекреченный документ из Британского национального архива передал в мировых СМИ американский политолог Джошуа Шифринзон. Речь идёт о встрече статс-секретарей МИД США, Британии, Франции и Германии в Бонне 6 марта 1991 года.

По зафиксированным бумагой словам представителя Германии Юргена Хробота, "во время переговоров по формуле 2+4 мы чётко объяснили: НАТО не будет расширено на другой берег Эльбы. Поэтому мы не можем предложить Польше и другим восточноевропейским странам членство в НАТО".

Также обман подтвердила экс-советница Рейгана Сюзанна Масси. Она отметила: лидер СССР стал жертвой установившейся доверительной атмосферы.

"По сути, в НАТО тогда провернули предательство: мы пообещали, а потом сообщили - соглашения о нерасширении не было, а документов в руководстве альянса тем более не подписывали. Михаила Горбачева просто обманули, пообещав такое соглашение и не сдержав слово", — рассказала Масси.

Мало того, даже экс-министр обороны США Уильям Перри выступил с заявлением, что расширение НАТО произошло вопреки всем обещаниям - потому, что Россия была "страной-слабаком", а "уже оказанная услуга (вывод войск, обнуление целей ракет, и т.д.) ничего не стоит".

"Не то, чтобы мы слушали русских и говорили, что мы с ними не согласны. Руководство США считало "Да кого волнует, что русские думают? Это бывшая супердержава, которая катится вниз, в ад" - признался Перри.

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