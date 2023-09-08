Дмитрий Сытый: Африка — это шанс для России

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Центральноафриканской Республике с руководителем Русского дома в ЦАР Дмитрием Сытым. Он рассказал, как на него готовили покушение западные спецслужбы, почему безопасность в ЦАР зависит от ЧВК "Вагнер" и какие надежды на Россию возлагают бывшие французские колонии в Африке.

Фото: Pravda.Ru

— Дмитрий, вы живёте в ЦАР уже шесть лет, один из самых опытных старожилов. Как вы оказались в этой стране?

— Изначально я поехал сюда работать переводчиком. Карьера сложилась успешно, и в начале 2018 года меня включили в инициативную группу по мирным переговорам с лидерами вооружённых группировок. Я помогал в организации мирных переговоров именно как организатор, а не как переводчик. Сам ездил с ними общаться вместе с Валерием Захаровым, помощником президента по безопасности.

На тот момент у правительства было только 10% территории. А всё остальное занимали вооружённые группы, которые между собой поделили всю страну. В ЦАР было 14 вооружённых группировок, они искали посредника, постоянно со всеми пробовали вести переговоры. Но успешно провести переговоры получилось именно с нами в качестве посредников.

— Вы не побоялись быть посредником в опасной стране, где шла гражданская война. Почему бандиты вам поверили?

— Видимо, нужные слова подобрали. Все требования группировок были легко выполнимы, надо было просто наладить диалог. Почему-то никто из местных этого сделать не смог.

Переговоры с бандформированиями закончились в 2018 году Хартумским мирным соглашением, которое продержалось два года. За это время уже начали представителей государства отправлять в провинции, восстанавливать контроль над всей территорией. Но в 2020 году этому помешали внешние силы, которые резко накачали эти группировки деньгами и прислали наёмников из соседних стран:

Чада,

Судана.

Внешние силы решили организовать военный госпереворот, который не увенчался успехом. Потому что тогда добрые слова у нас кончились, и в декабре 2020 года появился "пистолет" в лице ЧВК "Вагнер".

Тогда уже переговоры не велись, а шла зачистка. Ведь то, что случилось в декабре 2020 года, это было нарушение всех договорённостей, по сути предательство. Вот тогда ЧВК "Вагнер" сказала своёе веское слово, и очень эффективно.

— Можете поподробнее рассказать о помощи ЧВК "Вагнер"?

— Президент Туадера обратился за помощью к Российской Федерации, к Евгению Пригожину. И очень быстро сюда начали прибывать самолёты с обученными солдатами, которые сразу же с трапа самолёта начали участвовать в боевых действиях за стабилизацию ситуации. Потому что бандформирования уже были на подходе к Банги, столице ЦАР.

За несколько месяцев ЧВК "Вагнер" восстановила контроль над большей частью территории. Мало того, они смогли продвинуться ещё дальше, в более глубокие провинции, и установили контроль над теми территориями, которые до этого не контролировались.

Сейчас президент контролирует 95% страны, за исключением очень отдалённых регионов, где большие проблемы с логистикой. Контролируются они за счёт бойцов из ЧВК "Вагнер". Всё опирается на них.

— Кто-то не забыл про ваши успехи на переговорах, и в прошлом году вы получили посылку со взрывчаткой. Как это случилось?

— Я стал получать угрозы. Потом семья моей бывшей жены во Франции тоже начала получать угрозы, угрожали жизни моего сына. Они требовали, чтобы "Вагнер" ушёл из страны, а русские уступили дорогу французам. В итоге в декабре прошлого года мне прислали посылку, которая сдетонировала у меня в руках. Она пришла в Русский дом, я отнёс её в свой кабинет и когда начал вскрывать, произошёл взрыв. Я был ранен в грудь, потерял три пальца на руке.

Сама посылка со взрывчаткой пришла из Того по DHL, прошла три аэропорта:

аэропорт Ломе в Того, потом Абуджа в Нигерии, Дуала в Камеруне, —

и прибыла в Банги.

Из Того её отправил белый человек по поддельным документам, с испанским гражданством. Но в ходе расследования выяснилось, что такой человек не въезжал в Того и не выезжал из него.

— Но как дошла посылка? На любой почте проверяют посылку, тем более международную, на взрывоопасные вещества, наркотики.

— Поэтому сейчас большие вопросы к службе безопасности аэропортов. Когда посылки отправляются, то рентген-аппараты их сканируют и хранят записи сканирования. На записи сканирования отправки этой посылки чётко видно, что в посылке взрывное устройство с поражающими элементами.

— Так надо было подкупить службы аж в четырёх аэропортах?

— Тут нельзя сбрасывать со счетов африканский фактор: служащие аэропортов могли отнестись спустя рукава к своим обязанностям, потому что посылок проходит тысячи. Я не уверен, что они внимательно изучают каждую посылку. Вопрос, опять же, к системам контроля, как можно взрывное устройство отправить самолётом. Скорее всего, были использованы французские африканские сети, которые работают с французскими спецслужбами. Возможно, они были использованы американцами.

— Вы не захотели после этого случая уехать отсюда?

— Но это же очередной вызов! Я не мог предать своё дело. Наше дело — это Россия в Африке. Посмотрите, что происходит:

в Нигере,

Буркина-Фасо,

Мали,

Габоне.

Все бывшие французские сферы влияния сыплются как домино. И если мы начнём сдавать назад, то всё, что было сделано, точно так же рассыплется.

Это наш шанс. Мы сейчас ищем новых друзей, партнёров, новые рынки. Африка — это шанс для России. Это не требует сверхусилий. Россия уже была в Африке длительное время.

Ресурсы, которые тратил здесь Советский Союз, были на несколько порядков больше, чем сейчас. И африканские страны сейчас уже другие: они более развитые, не требуют такого вливания, они требуют просто равноправных отношений. У России есть компетенции, которые нужны африканским странам: не просто прийти и забрать ресурсы, а выстроить партнёрские отношения для совместного развития проектов.

Россия ушла отсюда в 1979 году, когда случился очередной переворот. Президент Дако, который пришёл к власти после свержения императора Бокассы, в одном из первых декретов разорвал дипотношения с Советским Союзом, и вся советская миссия была отсюда эвакуирована:

учителя,

врачи,

военные советники,

инженеры,

геологи.

— После гибели главы ЧВК "Вагнер" удастся ли нам здесь удержаться?

— Нам нужно продолжать работать и не падать духом. Надеюсь, всё останется по-прежнему.

— Вы основали Русский дом в начале 2021 года. Поставили карусель, здесь звучит русская музыка. Людям интересно сюда приходить?

— Да. Людям интересно, потому что тут не так много мест, где можно провести досуг, развлечься, выучить язык. В Русском доме находится единственный кинотеатр. У них есть запрос на культурный контент.

В ЦАР учат русский язык, потому что Россия сейчас интересна африканцам, они хотят больше понимать Россию. Потом студенты уезжают в Россию учиться. Это способствует укреплению сотрудничества. Понятно, что основа всегда — это безопасность, но дальше всё ложится на культурные и информационные связи.

— Есть ощущение, что Россия всем корпусом разворачивается в сторону Африки. Недавно прошёл саммит "Россия — Африка", он неожиданно получил огромную поддержку в Африке. То есть у нас перспективы во всей Африке или мы должны выбирать только франкоязычную часть, потому что в основном на саммит приехали дружески настроенные люди именно из бывших французских колоний?

— Бывшие французские колонии пристально наблюдают за ситуацией в ЦАР, потому что ЦАР — это такой пилотный проект сотрудничества России с африканской страной, который показал очень хорошие результаты. Восстановлена безопасность, налажено сотрудничество. Остальные страны хотят того же. Они хотя уйти от старой системы, когда неоколониальные структуры удерживают бразды контроля. Они хотят получить самостоятельность, суверенитет. Это всё даёт модель взаимоотношений с Россией. Но нельзя думать, что нам всё спокойно принесут на блюдечке. Всё это тяжёлая работа.