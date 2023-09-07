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Дарья Асламова

Симплис Саранджи: каждый африканский народ — это Че Гевара

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Центральноафриканской Республике с председателем парламента Симплисом Матье Саранджи. Он рассказал, появится ли в ЦАР российская военная база, какие надежды Банги возлагает на Москву, почему в Африке никогда не будет своего Че Гевары и зачем молодые африканцы, рискуя жизнью, едут в ЕС.

Симплис Саранджи: каждый африканский народ — это Че Гевара
Фото: Pravda.Ru

— В ЦАР традиционно сильно французское влияние. Почему вы выбрали в качестве стратегического партнёра именно Россию?

— ЦАР является свободной и суверенной страной. Она имеет право выбирать себе друзей по велению сердца. Горе тому, кто предпочитает действовать в одиночку. Поэтому наша страна предпочла иметь очень интересного и эксклюзивного друга — Российскую Федерацию. Мы счастливы, что развиваем наше сотрудничество в дружеском, братском направлении.

— Недавно посол вашей страны в России заявил о том, что планируется создание российской военной базы в ЦАР. Это так?

— Вопросы такого уровня решаются главой нашего государства профессором Арканжем Туадерой. Именно он является главой вооружённых сил в нашей стране. Если посол заявил о возможности создания военной базы, значит, он получил соответствующее указание от главы государства. Любое наше сотрудничество идёт на благо нашей стране.

— Как вы оцениваете военное сотрудничество между Россией и ЦАР?

— Вы бы ужаснулись, что представляла собой наша страна несколько лет назад. 90% территории принадлежало не государственной власти, а повстанцам и террористам. Сейчас с помощью российских инструкторов государство получило необходимые знания и силы, чтобы встать на ноги, объединиться и гарантировать безопасность своим жителям. Я сам и мои коллеги-депутаты рады такому возрождению нашей армии.

— ЦАР обладает ураном, золотом, алмазами, медью. Но при этом она считается одной из самых бедных стран в Африке. Почему так случилось? Как это можно исправить?

— Страна немного опоздала в развитии. Но по природным богатствам мы опережаем многие страны Африки. У нас есть

  • кобальт,
  • золото,
  • алмазы,
  • марганец,
  • известняк.

Мы надеемся, что дружественная Россия научит нас правильно эксплуатировать наши запасы. Россия сама обладает огромными ресурсами, она может поделиться своими знаниями.

Необходимо, чтобы народ увидел свой интерес в обладании этими ресурсами. У нас молодая страна, и мы стремимся развивать молодёжь, заботимся о здоровье женщин. К сожалению, женщины ввиду сложившейся ситуации работают очень много и тяжело.

— Во всей франкоязычной Африке мы видим пробуждение революционных настроений. Это Нигер, Габон, Мали, Буркина-Фасо. Что происходит в африканских бывших колониях Франции?

— Многие африканские страны, преимущественно франкофонные, не имеют необходимого уровня развития. Это богатые страны с точки зрения природных ресурсов, но бедные экономически. Если вы буквально поскребёте пальцем почву этих стран, вы обнаружите огромные богатства. Но посмотрите, в каких условиях проживает народ этих стран, народ, далеко не глупый. Местная молодёжь учится в университетах. Каждый человек после получения образования способен различать, что было сделано и что не сделано, и его душа восстаёт против этого.

Молодые люди пересекают пустыню, чтобы отправиться в Европу. Многие из них погибают. Но они не готовы жить в бедности, они хотят развиваться дальше.

— Такое брожение в массах, когда люди понимают, что дальше так жить нельзя, напоминает процессы в Латинской Америке середины XX века, когда каждая страна была охвачена революцией. Вспомните Че Гевару, Кубу. Сейчас тот же самый процесс происходит в Африке?

— Процессы, которые происходили в Латинской Америке, и процессы, которые происходят сейчас в Африке, не имеют ничего общего, потому что в Латинской Америке была идеологическая, политическая революция. Мы же с вами сейчас имеем дело с пробуждением сознания, осознанием того, что уровень жизни людей не соответствует нормам. Мы имеем возможность смотреть СМИ в разных странах, молодые люди оценивают свой уровень жизни, и нынешняя ситуация их не устраивает. Они задаются вопросом: почему режим не смог справиться с важными задачами? Молодые люди разозлены, поэтому восстание ведёт нас к окончанию определённого режима.

— Значит, у нас не будет африканского Че Гевары?

— Не будет, прежде всего потому, что каждый африканский народ — это и есть Че Гевара. Народ Центральноафриканской Республики задыхается и хочет уже полной грудью вдохнуть возможность жить хорошо. Мы устали быть пятым колесом в повозке, которая едет не по нашим правилам. Поэтому мы выбираем такого друга, как Россия. Я хочу, чтобы:

  • мы развивались,
  • нас оставили в покое,
  • не эксплуатировали наши ресурсы,
  • не финансировали террористов и не обвиняли правительство в том, что эти группы действуют от лица правительства,
  • наступил мир,
  • пришло процветание.

Мы свободная страна, и сами выбираем себе друзей. Почему страны, которые заклеймили нас сегодня за то, что мы общаемся с Россией, сами поддерживают необходимые отношения с этой страной?

— Я разговаривала здесь с разными людьми. У меня ощущение, что люди боятся изменения отношений между Россией и ЦАР после трагической гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. "Вагнеры" играли большую роль в вопросах безопасности ЦАР. Как может теперь измениться ситуация?

— Этот вопрос нужно адресовать российскому правительству. Первое подписание договора с Вооружёнными силами России произошло, когда я был премьер-министром. Мы тогда не знали, что речь идёт о "Вагнере".

С Евгением Пригожиным я хорошо знаком. Он тепло принимал меня в Москве, Санкт-Петербурге. Его смерть меня глубоко печалит.

Но государства продолжают существовать, наше сотрудничество продолжается, господин Путин по-прежнему, я думаю, будет сопровождать Центральноафриканскую Республику на этапе создания безопасности для народа, на экономическом этапе. Мы продолжим вместе двигаться в светлое и интересное будущее.

"Вагнер" — это не какая-то отдельная группа граждан. Это русские, которые пришли в ЦАР. Для нас вы все — русские друзья.

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Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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