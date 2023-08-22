Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В ЮАР стартовал саммит БРИКС. Ждать ли от него прорывов?

5:31
Мир

22 августа в Южно-Африканской Республике (ЮАР) стартовал саммит БРИКС — организации, в которую входят пять государств (по первым буквам аббревиатуры БРИКС): Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика. Pravda.Ru рассказывает подробности о планируемом мероприятии и беседует с экспертами о том, чего стоит от него ждать.

В ЮАР стартовал саммит БРИКС. Ждать ли от него прорывов?
Фото: syl.ru

В ходе этой встречи примут участие четверо лидров БРИКС: президент председательствующей ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вместо российского лидера Владимира Путина на саммит приехал глава МИД РФ Сергей Лавров. Путин в саммите, который пройдет 23 августа, примет участие дистанционно.

На саммит БРРИКС были приглашены руководители 69 государств из самых разных регионов планеты, о чем рассказал шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал. Он рассказал, что некоторые из лидеров стран звонили Южно-Африканскому лидеру Рамафосе с просьбой получить приглашение на мероприятие. Стоит отметить, что ЮАР отказалось от приглашения представителей стран Запада, хотя некоторые из них (например, президент Франции Эммануэль Макрон) выказывали интерес к участию в мероприятии.

Рамафоса также рассказал, что центральной идеей саммита-2023 станет возможность расширения организации. ЮАР, как уточняется всячески поддерживает потенциальное увеличение количество участников, хотя некоторые из существующих государств-членов выступают против подобной инициативы.

Как отметила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, среди стран, проявивших интерес к членству в организации: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд и Эфиопия. Всего о желании вступить высказались 40 стран, 23 из них направили официальные заявки.

Темы переговоров

О том, какие вопросы могут подниматься в ходе встречи лидеров Брикс, в беседе с Pravda.Ru рассказал Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

"Темы традиционные: экономическое сотрудничество, расширение БРИКС и ее место в международной системе; вопросы, связанные с тем, каким образом БРИКС видит себя в будущем. К счастью и к сожалению, эти вопросы очень сложны. Они показывают, что БРИКС прошел очень серьезный путь в своем развитии. Но сейчас нужен некий качественный скачок, качественный рывок. Насколько страны к нему готовы, пока не совсем ясно", — рассказал специалист.

Он также подчеркнул, что сам факт переговоров вряд ли приведет к каким-то достижениям, однако поможет направить международное сотрудничество по взаимовыгодному направлению.

"Сами переговоры к достижениям не приводят, они, скорее, приводят к тому, что позиция сторон становятся ближе, а идея развития БРИКС становится генеральной идеей хотя бы для этих пяти стран. Мне кажется, что неправильно рассчитывать на то, что сам по себе саммит, сами по себе переговоры приведут к какому-то новому качеству. Все-таки к новому качеству приводит, скорее, практика, нежели переговоры. Но сами по себе переговоры могут эти ситуацию открыть, направить, сделать так, чтобы идея БРИКС стала более популярной и в пятерке, и в мире", — объяснил Брутер.

Что участие в БРИКС может дать России

Сергей Санакоев, президент Российско-китайского аналитического центра, член Российского Совета по международным делам, рассказал Pravda.Ru, что важным достижением в рамках коммуникации сможет стать снижение международного значения доллара.

"Форумы БРИКС регулярные, и поэтому всегда добиваются определенных решений. В этот раз, конечно же, снижение рисков финансового кризиса за счет перехода в национальные валюты, ухода, соответственно, от доллара США, как монополии финансовой мировой системы. И в этом смысле, конечно же, БРИКС набирает обороны", — объяснил специалист.

Он также подчеркнул, что членство в БРИКС может дать Москве рынки сбыта собственной продукции, так как другие государства-члены не присоединяются к западным антироссийским санкциям.

"Китай для нас — это очень важный стратегический партнер. Индия фактически взяла все поставки нефти, которые у нас раньше шли на западные рынки, а теперь закрыты. Поэтому мы, конечно же, видим в этом достаточно большие перспективы в том, чтобы спокойно пережить санкционную политику Запада. То есть в целом действия БРИКС могут продемонстрировать Западу, что санкции, рестрикции приводят не к изоляции тех стран, кому они объявляют, а фактически изолируют сам Запад. Вот такие решения нас ждут в Йоханнесбурге в эти дни", — заключил Санакоев.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы юар индия брикс китай бразилия си цзиньпин сергей лавров владимир путин владимир брутер
Новости
Влияние жары на аппетит мужчин и женщин: Исследование израильских ученых
США проводит военные учения у Курильских островов
Продюсер Яна Рудковская жестко ответила Собчак из-за нападок на Гном Гномыча
Грибной сезон стартовал в Хакасии: полезные советы по безопасному сбору грибов
Актер Дмитрий Певцов выступил с критикой рэпера Моргенштерна*
Партия рыбы из северных районов поступила на лабораторную проверку в Хабаровск
Модель Виктория Лопырева ответила на слухи о романе с супругом Алсу
Связь между нитратами, нитритами и раком кишки: заключение французских ученых
Путин: "Российская экономика заняла место в пятерке крупнейших мировых экономик"
Microsoft внедрит поддержку языка программирования Python в Excel
Популярное
Военные, депутаты и разведка - честно о перспективах мобилизации-2023

Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.

Мобилизация-2023: возьмем ли Киев и Одессу без нового призыва на фронт
В Москве в ногу девочки воткнулся шприц, торчащий из сиденья автомобиля
Школьница не заметила шприц в сиденье автомобиля, и он воткнулся в её ногу
В Асбесте нашли детей в квартире с мертвыми родителями
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"
Для контригры РФ против Запада Пригожин уже находится в Сахеле Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Стало ясно, зачем Путин посещал штаб СВО - ВС РФ ударили на Купянск
Российский пенсионер купил для дачи двух рабов за 20 тысяч рублей и попался
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем
Последние материалы
Microsoft внедрит поддержку языка программирования Python в Excel
Путин оценил состояние российского бюджета
Бабушка в Ижевске отдала все свои деньги мошенникам, но их курьер уже пойман
Прокуратура Омской области нашла массу нарушений в детском доме
Путин: средняя продолжительность жизни россиян сейчас 73 года
В ЮАР стартовал саммит БРИКС. Ждать ли от него прорывов?
Алёхин о "Солнцепёках" под Купянском: "Ожоговый центр в Харькове забит ранеными"
Врачи сообщили о состоянии пермского тяжелоатлета, потерявшего 80% крови
Жительница Тюмени заплатит 4 млн за взятку
Певец Тото Кутуньо скончался на 81-м году жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников