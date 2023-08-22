В ЮАР стартовал саммит БРИКС. Ждать ли от него прорывов?

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22 августа в Южно-Африканской Республике (ЮАР) стартовал саммит БРИКС — организации, в которую входят пять государств (по первым буквам аббревиатуры БРИКС): Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика. Pravda.Ru рассказывает подробности о планируемом мероприятии и беседует с экспертами о том, чего стоит от него ждать.

Фото: syl.ru

В ходе этой встречи примут участие четверо лидров БРИКС: президент председательствующей ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вместо российского лидера Владимира Путина на саммит приехал глава МИД РФ Сергей Лавров. Путин в саммите, который пройдет 23 августа, примет участие дистанционно.

На саммит БРРИКС были приглашены руководители 69 государств из самых разных регионов планеты, о чем рассказал шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал. Он рассказал, что некоторые из лидеров стран звонили Южно-Африканскому лидеру Рамафосе с просьбой получить приглашение на мероприятие. Стоит отметить, что ЮАР отказалось от приглашения представителей стран Запада, хотя некоторые из них (например, президент Франции Эммануэль Макрон) выказывали интерес к участию в мероприятии.

Рамафоса также рассказал, что центральной идеей саммита-2023 станет возможность расширения организации. ЮАР, как уточняется всячески поддерживает потенциальное увеличение количество участников, хотя некоторые из существующих государств-членов выступают против подобной инициативы.

Как отметила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, среди стран, проявивших интерес к членству в организации: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд и Эфиопия. Всего о желании вступить высказались 40 стран, 23 из них направили официальные заявки.

Темы переговоров

О том, какие вопросы могут подниматься в ходе встречи лидеров Брикс, в беседе с Pravda.Ru рассказал Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

"Темы традиционные: экономическое сотрудничество, расширение БРИКС и ее место в международной системе; вопросы, связанные с тем, каким образом БРИКС видит себя в будущем. К счастью и к сожалению, эти вопросы очень сложны. Они показывают, что БРИКС прошел очень серьезный путь в своем развитии. Но сейчас нужен некий качественный скачок, качественный рывок. Насколько страны к нему готовы, пока не совсем ясно", — рассказал специалист.

Он также подчеркнул, что сам факт переговоров вряд ли приведет к каким-то достижениям, однако поможет направить международное сотрудничество по взаимовыгодному направлению.

"Сами переговоры к достижениям не приводят, они, скорее, приводят к тому, что позиция сторон становятся ближе, а идея развития БРИКС становится генеральной идеей хотя бы для этих пяти стран. Мне кажется, что неправильно рассчитывать на то, что сам по себе саммит, сами по себе переговоры приведут к какому-то новому качеству. Все-таки к новому качеству приводит, скорее, практика, нежели переговоры. Но сами по себе переговоры могут эти ситуацию открыть, направить, сделать так, чтобы идея БРИКС стала более популярной и в пятерке, и в мире", — объяснил Брутер.

Что участие в БРИКС может дать России

Сергей Санакоев, президент Российско-китайского аналитического центра, член Российского Совета по международным делам, рассказал Pravda.Ru, что важным достижением в рамках коммуникации сможет стать снижение международного значения доллара.

"Форумы БРИКС регулярные, и поэтому всегда добиваются определенных решений. В этот раз, конечно же, снижение рисков финансового кризиса за счет перехода в национальные валюты, ухода, соответственно, от доллара США, как монополии финансовой мировой системы. И в этом смысле, конечно же, БРИКС набирает обороны", — объяснил специалист.

Он также подчеркнул, что членство в БРИКС может дать Москве рынки сбыта собственной продукции, так как другие государства-члены не присоединяются к западным антироссийским санкциям.