Конгресс США заслушал свидетелей об угрозе НЛО. Что за этим стоит?

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В конгрессе США прошли слушания об угрозе НЛО национальной безопасности. Свидетели обвинили Пентагон в сокрытии данных и нецелевом использовании бюджета.

Фото: Youtube: Пентагон рассекретил встречи с НЛО над зоной боевых действий

Цели слушаний в конгрессе США по НЛО

Слушания в Конгрессе в среду имели целью выяснить:

скрывает ли правительство факты о "неопознанных аномальных явлениях" (UAP, ранее UFO, НЛО);

представляют ли угрозу для США технологии, разрабатываемые в США на базе этих явлений и сами UAP.

В качестве свидетелей выступили три отставных офицера.

Бывший разведчик, майор в отставке Дэвид Груш. Он служил в Афганистане, Национальном агентстве геопространственной разведки (NGA) и Национальном разведывательном управлении (NRO). С 2019 по 2021 год был представителем, а затем и руководителем в "Целевой группе по неопознанным воздушным явлениям" NGA. Бывший командующий ВМС США, адмирал Дэвид Фравор. Отставной пилот ВМС США Райан Грейвс.

Главный свидетель рискует сесть в тюрьму

Главный свидетель Груш рассказал, что в Пентагоне знают о "нечеловеческой" деятельности с 1930-х годов. По его словам, американцы обнаружили 12 мест крушения НЛО, собрали их обломки и извлекли из них биологические останки "нечеловеческого происхождения". На основе этих материалов, проводится так называемый реверс-инжиниринг, то есть процесс создания точной копии объекта по уже существующему образцу, и "персонал получил ранения во время этой работы".

На вопрос: "Вы верите, что наше правительство владеет UAP?"

Груш сказал:

"Абсолютно — на основе опроса более 40 свидетелей за четыре года".

Но сам он ничего такого не видел, так как ему "было отказано в доступе к дополнительным материалам". Груш неоднократно заявлял, что не может ответить на вопросы конгрессменов, поскольку информация секретна, а он не хочет подводить своих информаторов.

Свидетель обвинил правительство:

в сокрытии получаемых данных в ущерб интересам Америки;

что секретная программа поиска UAP финансируется за счет "незаконного присвоения средств", выделенных Конгрессом.

Учтём, что за ложные показания его могут привлечь к суду.

Военные не склонны придумывать и фантазировать

Фравор подтвердил подлинность рассекреченного видео Tic Tac, снятого истребителями ВМС в 2004 году возле авианосца "Нимиц", показывающее зависший в воздухе гладкий белый воздушный объект. Он отверг мнение о своём интересе к НЛО как об увлечении "маленькими зелеными человечками" и попросил конгресс сосредоточить внимание на "выяснении, что это за корабли, откуда они, какие технологии у них есть и как они работают".

Если в США, действительно, есть программы, обладающие этими технологиями, они должны находиться под контролем конгресса, заявил Фравор.

Грейвс рассказал, что в 2014 году, пилотируя F-18, во время учений недалеко от Вирджинии, столкнулся с неопознанным объектами. Он описал их как "тёмно-серые или чёрные кубы внутри прозрачной сферы, в которой вершины кубов касаются внутренней части этой сферы". Эти объекты, по его словам, оставались "совершенно неподвижными при ураганном ветре 4 категории и разгонялись до сверхзвуковых скоростей".

Пилот заявил, что свыше 30 человек из его группы наблюдали похожее явление и с земли — тоже. Грейвс описал свои рапорты начальству, подтверждающие события, включая случаи, когда объекты действовали "агрессивно" по отношению к сотрудникам службы безопасности.

Свидетели также показали, что:

количество случаев наблюдений неопознанных объектов в последние годы увеличилось,

пилоты и официальные лица, которые настаивают на "большей прозрачности своего опыта", по-прежнему подвергаются преследованию и угрозам.

Скептицизм в отношении "нечеловеческого" происхождения UAP на слушаниях проявил лишь Эрик Берлисон (республиканец от штата Миссури), который предположил, что такие объекты "могут быть результатом "человеческих" секретных программ, обнаруженных правительственными учреждениями, не знающими об их происхождении".

Пентагон требует доказательств

В своем заявлении пресс-секретарь Минобороны США Сьюзан Гоф заявила, что во время слушаний не прозвучало "никакой информации, которую можно проверить, чтобы подтвердить утверждение о том, что любые программы по владению или реверс-инжинирингу внеземных материалов существовали в прошлом или существуют сейчас". Она также сказала, что ведомство "привержено своевременной и тщательной отчетности перед Конгрессом".

Почему в США раздувается тема НЛО?

Тема около трёх лет широко обсуждается в США. Если UAP — это иностранные беспилотники, то это, действительно, насущная проблема национальной безопасности (китайский зонд держал Америку целый месяц в напряжении). Если же это что-то другое, как уверяют в Конгрессе военные, то это вопрос для науки (и для безопасности тоже).

Но в научных кругах полны скептицизма.

"История говорит нам, что мы должны начать с позиции полного скептицизма. Нам нужны не просто экстраординарные доказательства, а просто любые доказательства, достаточные доказательства, чтобы поверить в эти утверждения, а их пока нет", — сказал научный сотрудник Института формирования знаний Чикагского университета Джордан Бимм.

В отсутствие доказательств можно озвучить конспирологические теории необходимости такой "паники" через говорильню.

Груш действует с подачи Пентагона, чтобы увеличить финансирование ведомства. Тогда зачем говорить о бюджетных нарушениях? Отвлечь от американцев тяжёлой экономической ситуации, от борьбы демократов и республиканцев за власть. Действительно, по UAP есть редкий двухпартийный консенсус (как и по Украине). Тем более, что многие статьи в американских СМИ по теме начинаются со слов о любопытстве и интересе американцев к НЛО. Можно было бы поздравить российскую разведку с таким агентом как Груш, завербованном в Афганистане — тогда становятся понятными подкоп под Пентагон и нагнетание страхов в США. Но вряд ли разоблачение Груша в интересах СВР, так как такой агент ценен вдвойне: сообщает об инопланетных технологиях и о том, как США работают с ними.

Самый известный инцидент с НЛО в Америке произошел в 1947 году в Розуэлле, когда пилот, пролетая над Каскадными горами штата Вашингтон, увидел 9 объектов в форме полумесяца, летящих строем на высоте около 3 км, предположительно, со скоростью около 1900 км/ч. СМИ придумали определение "летающая тарелка" — так родилась современная загадка НЛО.

Затем обломки чего-то обнаружил на месте наблюдения местный шериф, но история была замята — Пентагон объявил, что, что это был метеозонд. К истории возвращались не раз, на месте "крушения" сознана Зона 51, которую покушались не раз разоблачить прямым вторжением, чего так и не случилось.

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