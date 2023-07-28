В конгрессе США прошли слушания об угрозе НЛО национальной безопасности. Свидетели обвинили Пентагон в сокрытии данных и нецелевом использовании бюджета.
Слушания в Конгрессе в среду имели целью выяснить:
В качестве свидетелей выступили три отставных офицера.
Главный свидетель Груш рассказал, что в Пентагоне знают о "нечеловеческой" деятельности с 1930-х годов. По его словам, американцы обнаружили 12 мест крушения НЛО, собрали их обломки и извлекли из них биологические останки "нечеловеческого происхождения". На основе этих материалов, проводится так называемый реверс-инжиниринг, то есть процесс создания точной копии объекта по уже существующему образцу, и "персонал получил ранения во время этой работы".
На вопрос: "Вы верите, что наше правительство владеет UAP?"
Груш сказал:
"Абсолютно — на основе опроса более 40 свидетелей за четыре года".
Но сам он ничего такого не видел, так как ему "было отказано в доступе к дополнительным материалам". Груш неоднократно заявлял, что не может ответить на вопросы конгрессменов, поскольку информация секретна, а он не хочет подводить своих информаторов.
Свидетель обвинил правительство:
Учтём, что за ложные показания его могут привлечь к суду.
Фравор подтвердил подлинность рассекреченного видео Tic Tac, снятого истребителями ВМС в 2004 году возле авианосца "Нимиц", показывающее зависший в воздухе гладкий белый воздушный объект. Он отверг мнение о своём интересе к НЛО как об увлечении "маленькими зелеными человечками" и попросил конгресс сосредоточить внимание на "выяснении, что это за корабли, откуда они, какие технологии у них есть и как они работают".
Если в США, действительно, есть программы, обладающие этими технологиями, они должны находиться под контролем конгресса, заявил Фравор.
Грейвс рассказал, что в 2014 году, пилотируя F-18, во время учений недалеко от Вирджинии, столкнулся с неопознанным объектами. Он описал их как "тёмно-серые или чёрные кубы внутри прозрачной сферы, в которой вершины кубов касаются внутренней части этой сферы". Эти объекты, по его словам, оставались "совершенно неподвижными при ураганном ветре 4 категории и разгонялись до сверхзвуковых скоростей".
Пилот заявил, что свыше 30 человек из его группы наблюдали похожее явление и с земли — тоже. Грейвс описал свои рапорты начальству, подтверждающие события, включая случаи, когда объекты действовали "агрессивно" по отношению к сотрудникам службы безопасности.
Свидетели также показали, что:
Скептицизм в отношении "нечеловеческого" происхождения UAP на слушаниях проявил лишь Эрик Берлисон (республиканец от штата Миссури), который предположил, что такие объекты "могут быть результатом "человеческих" секретных программ, обнаруженных правительственными учреждениями, не знающими об их происхождении".
В своем заявлении пресс-секретарь Минобороны США Сьюзан Гоф заявила, что во время слушаний не прозвучало "никакой информации, которую можно проверить, чтобы подтвердить утверждение о том, что любые программы по владению или реверс-инжинирингу внеземных материалов существовали в прошлом или существуют сейчас". Она также сказала, что ведомство "привержено своевременной и тщательной отчетности перед Конгрессом".
Тема около трёх лет широко обсуждается в США. Если UAP — это иностранные беспилотники, то это, действительно, насущная проблема национальной безопасности (китайский зонд держал Америку целый месяц в напряжении). Если же это что-то другое, как уверяют в Конгрессе военные, то это вопрос для науки (и для безопасности тоже).
Но в научных кругах полны скептицизма.
"История говорит нам, что мы должны начать с позиции полного скептицизма. Нам нужны не просто экстраординарные доказательства, а просто любые доказательства, достаточные доказательства, чтобы поверить в эти утверждения, а их пока нет", — сказал научный сотрудник Института формирования знаний Чикагского университета Джордан Бимм.
В отсутствие доказательств можно озвучить конспирологические теории необходимости такой "паники" через говорильню.
Самый известный инцидент с НЛО в Америке произошел в 1947 году в Розуэлле, когда пилот, пролетая над Каскадными горами штата Вашингтон, увидел 9 объектов в форме полумесяца, летящих строем на высоте около 3 км, предположительно, со скоростью около 1900 км/ч. СМИ придумали определение "летающая тарелка" — так родилась современная загадка НЛО.
Затем обломки чего-то обнаружил на месте наблюдения местный шериф, но история была замята — Пентагон объявил, что, что это был метеозонд. К истории возвращались не раз, на месте "крушения" сознана Зона 51, которую покушались не раз разоблачить прямым вторжением, чего так и не случилось.
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