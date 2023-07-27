The Guardian: Конгресс США провёл слушания о существовании НЛО

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В Конгрессе США в минувшую среду прошли слушания о существовании НЛО и возможной угрозе безопасности страны внеземными цивилизациями, сообщили СМИ.

Фото: Fotodom. ru

Так, согласно информации, в слушаниях приняли участие пилоты, которые якобы сталкивались с неопознанными летающими объектами. Кроме того, присутствовал и отставной сотрудник разведки США Дэвид Граш.

Как утверждает Граш, Вашингтон тщательно скрывает, что у него есть обломки инопланетных кораблей, и даже якобы останки пришельцев.

"Разоблачитель Дэвид Груш говорит, что в предполагаемых местах крушения были обнаружены "нечеловеческие биологические станки", — пишет The Guardian.

Впрочем, Граш уточнил, что лично инопланетных кораблей и пришельцев не видел, но об этом говорят сотрудники разведки.

Чем закончились слушания, издание не уточнило.

Ранее в Пентагоне опровергли слухи о том, что Вашингтон изучает инопланетные останки существ или их технологии. Кроме того, заявили и о том, что не существует никакой государственной программы на этот счёт.