В Конгрессе США в минувшую среду прошли слушания о существовании НЛО и возможной угрозе безопасности страны внеземными цивилизациями, сообщили СМИ.
Так, согласно информации, в слушаниях приняли участие пилоты, которые якобы сталкивались с неопознанными летающими объектами. Кроме того, присутствовал и отставной сотрудник разведки США Дэвид Граш.
Как утверждает Граш, Вашингтон тщательно скрывает, что у него есть обломки инопланетных кораблей, и даже якобы останки пришельцев.
"Разоблачитель Дэвид Груш говорит, что в предполагаемых местах крушения были обнаружены "нечеловеческие биологические станки", — пишет The Guardian.
Впрочем, Граш уточнил, что лично инопланетных кораблей и пришельцев не видел, но об этом говорят сотрудники разведки.
Чем закончились слушания, издание не уточнило.
Ранее в Пентагоне опровергли слухи о том, что Вашингтон изучает инопланетные останки существ или их технологии. Кроме того, заявили и о том, что не существует никакой государственной программы на этот счёт.
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