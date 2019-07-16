Уже не шутка: ВВС США предупредили желающих штурмовать Зону 51

Американские военные отреагировали на планы более миллиона человек штурмовать Зону 51, чтобы увидеть, что там с инопланетянами. Призыв об этом опубликован в Facebook, и количество желающих растет с угрожающей быстротой.

12 июля было около полумиллиона интересантов, а 16 июля уже примерно 1,3 миллиона человек ответили на приглашение "штурмовать Зону 51 как "пойдут" и 1 миллион, как "заинтересовались". Штурм запланирован на 20 сентября с 3 до 6 часов утра, и в приглашении в шутливой форме описывается, что участники будут "бежать как Наруто" и будут "быстрее их пуль".

Но шутки закончились, когда 15 июля пресс-секретарь Военно-воздушных сил (ВВС) США Лора Макэндрюс заявила The Washington Post, что военным чиновникам стало известно о событии, целью которого является раскрытие предполагаемых секретов военной базы в Неваде. "[Зона 51] является открытой тренировочной площадкой для Военно-воздушных сил США, и мы отговарили бы любого пытаться проникнуть в район, где мы обучаем американские вооруженные силы. ВВС США всегда готовы защитить Америку и ее собственность", — сказала Макэндрюс.

В течение многих лет правительство США отрицало существование Зоны 51 до публикации рассекреченных отчетов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в 2013 году. Зона 51 обрисована в этих документах, как "полигон для испытаний и обучения армии в Неваде, расположенный примерно в 120 милях к северу от Лас-Вегаса". Это место, согласно ЦРУ, было выбрано в 1950-х годах для секретных испытаний самолетов U-2 ВВС (именно такой 1 мая 1960 года был сбит советской ракетой "земля-воздух"с американским пилотом Фрэнсисом Гэри Пауэрсом на борту) и подготовки для них пилотов.

Что испытыватся там в настоящее время неизвестно и остается совершенно секретным. По сообщению Business Insider туда летают без опознавательных знаков пассажирские самолеты из аэропорта Лас-Вегаса.

Интересс к базе возрос после того, как в 2017 году Пентагон подтвердил существование правительственной программы стоимостью 22 миллиона долларов США для анализа "аномальных аэрокосмических угроз", также известных как НЛО. Известно, что территория, прилегающая к Зоне 51, является популярным туристическим направлением с тематическими мотелями, музеями и ресторанами. Но туристов везде встречают предупреждающие знаки, указывающие на то, что их могут оштрафовать или посадить в тюрьму за нарушение границ и фотографирование.

В 2014 году туристический автобус с четырьмя пассажирами случайно проехал через предупреждающие знаки и заехал на базу. Грузовик был остановлен военнослужащими и развернут в обратном направлении с угрозами наложения штрафа на каждого туриста в размере 650 долларов.

Зона 51 получила известность в связи с так называемым инцидентом в Розуэлле. В июле 1947 года военные сенсационно объявили в пресс-релизе, что обнаружили в пустыне штата Невада останки разбитой летающей тарелки. Но на следующий день они отказались от своего заявления, утверждая, что это на самом деле поврежденный воздушный шар ВВС США.

Тем не менее, как сообщалось, в ночь предполагаемого инцидента шериф Джесс Слотер и заместитель шерифа Чарльз Фогус дежурили в патрульной машине. Внезапно они услышали сообщения о разбившемся самолете по полицейскому радио. В интервью Фогус утверждал, что видел, как летающая тарелка врезалась в боковое русло реки, и что летающий объект имел "100 футов в поперечнике".

Описывая сцену, он сказал: "Когда мы туда попали, везде были солдаты. Они тащили большое существо. Тело было около 5 футов в высоту. Я видел ноги и ступни. Они были похожи на наши ноги".

Есть версия, что Пентагон до сих пор проводит встречи или совместные мероприятия с инопланетянами. Другие теории предполагают, что база служит в качестве исследовательского полигона для испытаний экзотического оружия и технологий, например, технологий путешествий во времени или телепортации. Другая теория заключается в том, что здесь проходит тестирование самолета-невидимки Aurora. Самая необычная версия — это то, что Зона 51 является базой для единого мирового правительства.

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