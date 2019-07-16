Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Непознанное
Настоящее Человек Уфология Прошлое Аномальные зоны
Автор Редакция рубрики "Непознанное"

Уже не шутка: ВВС США предупредили желающих штурмовать Зону 51

Непознанное » Уфология print

Американские военные отреагировали на планы более миллиона человек штурмовать Зону 51, чтобы увидеть, что там с инопланетянами. Призыв об этом опубликован в Facebook, и количество желающих растет с угрожающей быстротой.

12 июля было около полумиллиона интересантов, а 16 июля уже примерно 1,3 миллиона человек ответили на приглашение "штурмовать Зону 51 как "пойдут" и 1 миллион, как "заинтересовались". Штурм запланирован на 20 сентября с 3 до 6 часов утра, и в приглашении в шутливой форме описывается, что участники будут "бежать как Наруто" и будут "быстрее их пуль".

Но шутки закончились, когда 15 июля пресс-секретарь Военно-воздушных сил (ВВС) США Лора Макэндрюс заявила The Washington Post, что военным чиновникам стало известно о событии, целью которого является раскрытие предполагаемых секретов военной базы в Неваде. "[Зона 51] является открытой тренировочной площадкой для Военно-воздушных сил США, и мы отговарили бы любого пытаться проникнуть в район, где мы обучаем американские вооруженные силы. ВВС США всегда готовы защитить Америку и ее собственность", — сказала Макэндрюс.

В течение многих лет правительство США отрицало существование Зоны 51 до публикации рассекреченных отчетов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в 2013 году. Зона 51 обрисована в этих документах, как "полигон для испытаний и обучения армии в Неваде, расположенный примерно в 120 милях к северу от Лас-Вегаса". Это место, согласно ЦРУ, было выбрано в 1950-х годах для секретных испытаний самолетов U-2 ВВС (именно такой 1 мая 1960 года был сбит советской ракетой "земля-воздух"с американским пилотом Фрэнсисом Гэри Пауэрсом на борту) и подготовки для них пилотов.

Что испытыватся там в настоящее время неизвестно и остается совершенно секретным. По сообщению Business Insider туда летают без опознавательных знаков пассажирские самолеты из аэропорта Лас-Вегаса.

Интересс к базе возрос после того, как в 2017 году Пентагон подтвердил существование правительственной программы стоимостью 22 миллиона долларов США для анализа "аномальных аэрокосмических угроз", также известных как НЛО. Известно, что территория, прилегающая к Зоне 51, является популярным туристическим направлением с тематическими мотелями, музеями и ресторанами. Но туристов везде встречают предупреждающие знаки, указывающие на то, что их могут оштрафовать или посадить в тюрьму за нарушение границ и фотографирование.

В 2014 году туристический автобус с четырьмя пассажирами случайно проехал через предупреждающие знаки и заехал на базу. Грузовик был остановлен военнослужащими и развернут в обратном направлении с угрозами наложения штрафа на каждого туриста в размере 650 долларов.

Зона 51 получила известность в связи с так называемым инцидентом в Розуэлле. В июле 1947 года военные сенсационно объявили в пресс-релизе, что обнаружили в пустыне штата Невада останки разбитой летающей тарелки. Но на следующий день они отказались от своего заявления, утверждая, что это на самом деле поврежденный воздушный шар ВВС США.

Тем не менее, как сообщалось, в ночь предполагаемого инцидента шериф Джесс Слотер и заместитель шерифа Чарльз Фогус дежурили в патрульной машине. Внезапно они услышали сообщения о разбившемся самолете по полицейскому радио. В интервью Фогус утверждал, что видел, как летающая тарелка врезалась в боковое русло реки, и что летающий объект имел "100 футов в поперечнике".

Описывая сцену, он сказал: "Когда мы туда попали, везде были солдаты. Они тащили большое существо. Тело было около 5 футов в высоту. Я видел ноги и ступни. Они были похожи на наши ноги".

Есть версия, что Пентагон до сих пор проводит встречи или совместные мероприятия с инопланетянами. Другие теории предполагают, что база служит в качестве исследовательского полигона для испытаний экзотического оружия и технологий, например, технологий путешествий во времени или телепортации. Другая теория заключается в том, что здесь проходит тестирование самолета-невидимки Aurora. Самая необычная версия — это то, что Зона 51 является базой для единого мирового правительства.

Читайте по теме: Уфологи рассказали об инопланетной угрозе для ВВС США

Трамп не исключил существования НЛО

Пилот ВМС США рассказал, что видел НЛО в разных уголках планеты

 

 

 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы нло зона 51
Обсудить
Актуальная аналитика
Уфология и НЛО
Уже не шутка: ВВС США предупредили желающих штурмовать Зону 51
Здоровье и профилактика
Новая компьютерная игра помогает отказаться от сладкого
Ноябрь
День освобождения Руси от Орды как памятная дата: дискуссия началась
Новости Все >
Силуанов: СССР развалился из-за неправильной финансовой политики
Навальный и К идут в МГД при помощи политтехнологий из 90-х
Журналистов в Якутии задержали за попытку взять интервью у чиновника
Депутаты приняли отставку главы Ленинского района Крыма
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны не представляясь
Глава СПЧ предложил изменить избирательное законодательство
В Белом доме изучат информацию о сотрудничестве Google с военными КНР
КДК РФС может наказать "Торопедо" за Игнашевича
Россиянам предложат оплачивать вывоз мусора по числу баков﻿
Украинских заключенных могут обследовать независимые врачи
Последние материалы
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны не представляясь
Глава СПЧ предложил изменить избирательное законодательство
В Белом доме изучат информацию о сотрудничестве Google с военными КНР
Россиянам предложат оплачивать вывоз мусора по числу баков﻿
Украинских заключенных могут обследовать независимые врачи
Участники митинга в Великом Новгороде потребовали отставки губернатора
Специалисты порекомендовали не обмениваться файлами в WhatsApp
Смолов победил Бузову в баттле и отдал 400 тыс на благотворительность
Полиция Испании задержала колумбийца, который прятал кокаин под париком
Жилье в центре Питера скупают украинцы, белорусы и жители Казахстана
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Прибалтика
России не нужны предлагаемые Таллином отношения

Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.

России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Сотни тысяч американцев готовы штурмовать военную базу ради пришельцев
США и Канада. Новости и аналитика
Сотни тысяч американцев готовы штурмовать военную базу ради пришельцев
Новости Грузии
Мэр Тбилиси обвинил Путина в искажении истории Грузии и призвал к действию
Новости Украины
Жители Бердянска выгнали из города семью киевского журналиста
Прибалтика
России не нужны предлагаемые Таллином отношения

Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.

России не нужны предлагаемые Таллином отношения
С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционной продукции
Экономика
С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционной продукции
Новости Санкт-Петербурга
Власти Петербурга требуют справку о том, что Стругацкий был писателем
Новости Украины
Медведчук: независимости Украины мешает внешнее управление США
Православие
Двенадцать апостолов - сияющие камни Церкви

12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.

Двенадцать апостолов - сияющие камни Церкви
Пьяные бойцы ВСУ избили командира из-за задержек по зарплате
Новости Украины
Пьяные бойцы ВСУ избили командира из-за задержек по зарплате
Партии
Жириновский: по всем случаям хищения средств надо возбуждать дела
Урал
Мэр Тагила вынудил чиновников проехать по городу на инвалидных колясках
Руслан Веснянко В Верховной раде могут появиться партии-новички Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 13 Владимир Губарев Любовь Степушова России не нужны предлагаемые Таллином отношения Любовь Степушова
Комментарии
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны не представляясь
Журналистов в Якутии задержали за попытку взять интервью у чиновника
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны не представляясь
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны не представляясь
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны не представляясь
Украинских заключенных могут обследовать независимые врачи
Журналистов в Якутии задержали за попытку взять интервью у чиновника
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Военный эксперт: Stratfor хочет показать Турции, какая "ерунда" С-400
Россияне получат выходной день на "липовую" диспансеризацию
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
В администрации Зеленского заявили о соглашении по обмену пленными
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Глава Генштаба ВСУ: РФ готовит вторжение сразу с четырех направлений
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Мэр Тбилиси обвинил Путина в искажении истории Грузии и призвал к действию
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
В Кремле оценили идею конфискации имущества у коррупционеров
Вадим Горшенин: Что будет после Путина в 2030 году?
Владелец платиновой карты отказался летать "Аэрофлотом"
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ