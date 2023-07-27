Кирби: президент США Джо Байден серьёзно относится к данным об НЛО

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил о серьёзном отношении американского лидера Джо Байдена к сведениям о существовании неопознанных летающих объектов (НЛО).

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта Джо Байдена

Он отметил, что власти США пытаются каталогизировать имеющуюся информацию об аномалиях в разных областях. По его словам, этой работой занимается прежде всего Пентагон.

Как пояснил Кирби во время брифинга, Байден считает, что случаи регистрирования НЛО пилотами заслуживают внимания и дальнейших дискуссий.

Ранее журналисты The Guardian сообщили, что в американском конгрессе прошли слушания по поводу НЛО. В мероприятии поучаствовали пилоты, которые утверждают, что сталкивались с аномальными явлениями. Так, например, экс-разведчик США Дэвид Граш упрекнул Вашингтон в сокрытии обломков инопланетных кораблей.