Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил о серьёзном отношении американского лидера Джо Байдена к сведениям о существовании неопознанных летающих объектов (НЛО).
Он отметил, что власти США пытаются каталогизировать имеющуюся информацию об аномалиях в разных областях. По его словам, этой работой занимается прежде всего Пентагон.
Как пояснил Кирби во время брифинга, Байден считает, что случаи регистрирования НЛО пилотами заслуживают внимания и дальнейших дискуссий.
Ранее журналисты The Guardian сообщили, что в американском конгрессе прошли слушания по поводу НЛО. В мероприятии поучаствовали пилоты, которые утверждают, что сталкивались с аномальными явлениями. Так, например, экс-разведчик США Дэвид Граш упрекнул Вашингтон в сокрытии обломков инопланетных кораблей.
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