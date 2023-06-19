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Любовь Степушова

Вне закона объявлены власти Гагаузии. Молдавии грозит потеря государственности

4:20
Мир » Бывший СССР » Молдавия

В Молдавии запрещена партия "Шор", представитель которой избран президентом Гагаузии. Последствия этого решения грозят Молдавии потерей государственности.

Вне закона объявлены власти Гагаузии. Молдавии грозит потеря государственности
Фото: https://t.me/odessa_typical/14948

Партия "Шор" признана неконституционной

Решение принял Конституционный суд (КС) Молдавии, отныне партия бизнесмена Илана Шора работает вне закона. Правительство доказало в суде, что партия прибегала к подкупу протестующих вообще и избирателей в Гагаузии, в частности.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что партия "Шор" угрожала государственной безопасности. Премьер Дорин Речан прокомментировал, что она финансировалась спецслужбами "третьей страны" с целью дестабилизации республики и отклонения от её курса на евроинтеграцию.

"Решение Конституционного суда подтверждает, что партия "Шор" регулярно нарушала закон, будучи многократно санкционированной. Решение укрепляет нашу демократию и верховенство права в Молдове", — сказал Речан.

Реакция партии "Шор": наказаны молдаване

Вице-председатель партии Марина Таубер заявила, что "Шор" продолжит борьбу, а решение КС опротестует в европейских судах.

Илан Шор в духе Дмитрия Медведева, отреагировал жёстко. По его словам, как цитирует Telegram-канал Молдавский вагон, Майя Санду, одолеваемая "детскими фрустрациями и травмами своей юности", мстит большому количеству людей в Молдове, которые видят в партии "Шор" надежду на позитивные изменения в стране.

"Полоумная Санду наказала сотни тысяч людей, которые поддерживают нас и пользуются нашими прекрасными проектами", — сказал Шор.

Он заверил, что найдёт законный способ, чтобы продолжить проекты для народа. Партия резко критикует повышение цен, инфляцию в стране, милитаризацию и предлагает договариваться с РФ.

Молдавия опять на грани скатывания в гражданскую войну

"Шор" имеет фракцию в парламенте. Недавно её представительница Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузии. Решение об её утверждении в парламенте автономии провели не дожидаясь решения КС.

Молдавия на всех порах движется к дестабилизации на всех уровнях. В стране продолжаются протесты фермеров, которые находятся на грани банкротства, протестуют граждане против повышения зарплат министрам на фоне низких пенсий, против навязывания повестки ЛГБТ и переименования Дня Победы. Грядут протесты работников скорой помощи. Массово закрываются АЗС, некоторые участники рынка говорят почти о половине закрывшихся от общего числа станций, растут цены на топливо. Это ещё один дестабилизирующий фактор.

Грядёт обновление не только гагаузского, но приднестровского конфликта: к границе с самопровозглашённой Приднестровской молдавской республики (ПМР) стянуты украинские войска.

"Российские вооруженные силы будут адекватно реагировать на любые провокации против наших военных в Приднестровье и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, а также военных складов в н. п. Колбасна. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", — заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Если вернуться на 31 год назад, то первые столкновения на Днестре начались ещё до распада СССР. Власть в Молдавии тогда постепенно переходила к националистическим прорумынским группировкам. В многонациональной стране хотели запретить образование на русском языке, а сам алфавит заменить латиницей, что встретило предсказуемое сопротивление в Приднестровье, которое преимущественно населяли русские и украинцы, а также в Гагаузии. Сейчас грядёт второй акт драмы.

С РФ нельзя снимать часть вины, во все постсоветские годы Москва не заботилась о сохранении к себе лояльности в странах СНГ.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы молдавия майя санду приднестровье
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