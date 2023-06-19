В Молдавии запрещена партия "Шор", представитель которой избран президентом Гагаузии. Последствия этого решения грозят Молдавии потерей государственности.
Решение принял Конституционный суд (КС) Молдавии, отныне партия бизнесмена Илана Шора работает вне закона. Правительство доказало в суде, что партия прибегала к подкупу протестующих вообще и избирателей в Гагаузии, в частности.
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что партия "Шор" угрожала государственной безопасности. Премьер Дорин Речан прокомментировал, что она финансировалась спецслужбами "третьей страны" с целью дестабилизации республики и отклонения от её курса на евроинтеграцию.
"Решение Конституционного суда подтверждает, что партия "Шор" регулярно нарушала закон, будучи многократно санкционированной. Решение укрепляет нашу демократию и верховенство права в Молдове", — сказал Речан.
Вице-председатель партии Марина Таубер заявила, что "Шор" продолжит борьбу, а решение КС опротестует в европейских судах.
Илан Шор в духе Дмитрия Медведева, отреагировал жёстко. По его словам, как цитирует Telegram-канал Молдавский вагон, Майя Санду, одолеваемая "детскими фрустрациями и травмами своей юности", мстит большому количеству людей в Молдове, которые видят в партии "Шор" надежду на позитивные изменения в стране.
"Полоумная Санду наказала сотни тысяч людей, которые поддерживают нас и пользуются нашими прекрасными проектами", — сказал Шор.
Он заверил, что найдёт законный способ, чтобы продолжить проекты для народа. Партия резко критикует повышение цен, инфляцию в стране, милитаризацию и предлагает договариваться с РФ.
"Шор" имеет фракцию в парламенте. Недавно её представительница Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузии. Решение об её утверждении в парламенте автономии провели не дожидаясь решения КС.
Молдавия на всех порах движется к дестабилизации на всех уровнях. В стране продолжаются протесты фермеров, которые находятся на грани банкротства, протестуют граждане против повышения зарплат министрам на фоне низких пенсий, против навязывания повестки ЛГБТ и переименования Дня Победы. Грядут протесты работников скорой помощи. Массово закрываются АЗС, некоторые участники рынка говорят почти о половине закрывшихся от общего числа станций, растут цены на топливо. Это ещё один дестабилизирующий фактор.
Грядёт обновление не только гагаузского, но приднестровского конфликта: к границе с самопровозглашённой Приднестровской молдавской республики (ПМР) стянуты украинские войска.
"Российские вооруженные силы будут адекватно реагировать на любые провокации против наших военных в Приднестровье и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, а также военных складов в н. п. Колбасна. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", — заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Если вернуться на 31 год назад, то первые столкновения на Днестре начались ещё до распада СССР. Власть в Молдавии тогда постепенно переходила к националистическим прорумынским группировкам. В многонациональной стране хотели запретить образование на русском языке, а сам алфавит заменить латиницей, что встретило предсказуемое сопротивление в Приднестровье, которое преимущественно населяли русские и украинцы, а также в Гагаузии. Сейчас грядёт второй акт драмы.
С РФ нельзя снимать часть вины, во все постсоветские годы Москва не заботилась о сохранении к себе лояльности в странах СНГ.
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