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Любовь Степушова

Гагаузию решено дерусифицировать. Чем поможет Москва?

5:45
Мир » Бывший СССР » Молдавия

Гагаузия вышла из правового поля Молдавии и недалека от образования собственной государственности. В случае её зачистки понадобится помощь Москвы. 

Гагаузию решено дерусифицировать. Чем поможет Москва?
Фото: news.myseldon.com

Гагаузия вышла из правового поля Молдавии

Депутаты Народного cобрания Гагаузии (НСГ) на внеочередном собрании во вторник утвердили результаты выборов башкана (президента).

Второй тур выборов в молдавской автономии прошёл в воскресенье, победила кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул с результатом 52,36% голосов. Она высказалась за укрепление отношений между регионом и Россией, и одним из первых шагов в этом направлении предполагается открытие представительства автономии в Москве.

Срочность утверждения Гуцул вызвана тем, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в Кишинёве отказалась одобрять протокол ЦИК Гагаузии, потому что якобы были зарегистрированы "правонарушения в связи с поступлением денежных пожертвований от физических лиц, превышающих максимальный лимит, установленный законом для таких пожертвований".

Правовые структуры в Кишиневе уже подали иски в суд по этому вопросу.

Ситуация осложняется тремя обстоятельствами:

  • силовым изъятием бюллетеней для голосования молдавской полицией в Комрате во вторник сразу после оглашения итогов выборов. В них будут искать "фальшивые голоса";
  • иском в суде, который призван признать партию "Шор" неконституционной;
  • постоянным нагнетанием обстановки в Молдавии в плане неизбежной "агрессии РФ" и помощи в этой связи НАТО.

Не дожидаясь ангажированных решений молдавских судов, утвердив башканом Евгению Гуцул, Гагаузия вышла из правового поля Молдавии и недалека от фактического выхода из неё с образованием собственной государственности.

Парламент Гагаузии собирает Съезд гагаузских депутатов всех уровней

Такой вывод можно сделать из итогов внеочередного заседания НСГ, где, как пишет Telegram-канал "Гагаузская республика", также было решено:

  • повторные выборы в автономии проводиться не будут, и избранная Евгения Гуцул будет выполнять свои обязанности;
  • провести митинг 21 мая в Комрате. В повестке митинга будет протест против курса Молдавии на выход из СНГ и вступления в НАТО.
  • держать на контроле угрозу отмены центральной властью Особого правового статуса Гагаузии, созвать 27 мая Съезд гагаузских депутатов всех уровней.

О каком особом статусе Гагаузии идёт речь?

Гагаузия — православная тюркоязычная страна, которая также широко говорит на русском языке. Большевики определили её в Молдавию. 12 ноября 1989 года состоялся Чрезвычайный съезд представителей гагаузского народа, на котором была провозглашена Гагаузская Автономная Советская Социалистическая Республика.

I Съезд народных депутатов степного юга Молдавской ССР 19 августа 1990 года принял "Декларацию о свободе и независимости гагаузского народа от Республики Молдова", провозгласив Республику Гагаузию в составе СССР.

Это государство существовало де-факто на части территории бывшей Молдавской ССР с 1990 по 1994 год. В декабре 1994 года между Гагаузией и Молдавией был подписан документ о вхождении республики в состав Молдавии в виде широкой автономии с правом выхода из её состава. У автономного территориального образования (АТО) Гагаузия есть свои государственные символы: парламент, президент (башкан) и три государственных языка, включая русский.

Гагаузия будет дерусифицирована

Казалось бы, властям Молдавии надо оставить пророссийский регион (соперником Гуцул во втором туре был социалист Григорий Узун) в покое и заниматься разрушенной экономикой.

Но нет, Гагаузия "не способствует европейской интеграции Молдавии", а вернее, держит Молдавию в нейтральном статусе и не даёт развернуться русофобии. Поэтому начата работа по её дестабилизации. Цель — объявить вмешательство РФ в дела Молдавии и ликвидировать автономию с последующей зачисткой несогласных и дерусификацией. Об этом прямо пишут в Румынии. 

Понадобится бросок российских десантников в Гагаузию

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что Гуцул "проверят на сепаратизм",  и она может сесть в тюрьму.

Украинский Telegram-канал "Легитимный" сообщает, что западные спецслужбы предупредили президента Молдавии Майю Санду, что в ближайшие 9 месяцев в стране может произойти восстание.

Они предложили сразу пути решения:

  • "посадка" всех политических оппонентов (усиление репрессий);
  • зачистка Гагаузии;
  • усиление и увеличения силового блока;
  • организация контролируемых военных провокаций с акцентом на развязывания противостояния с Приднестровьем, чтобы сместить информационный акцент с внутренних проблем в стране на внешние.

Если ситуация будет обостряться, то Москве придётся вмешаться. Лучшим вариантом будет бросок российских десантников из Приднестровья в Гагаузию (приднестровцы просят увеличить контингент миротворцев), как это было сделано в своё время в разваливающейся Югославии.

Читайте по теме: Запад готов сделать из Гагаузии второе Приднестровье

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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