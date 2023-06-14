"Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине

10:36 Your browser does not support the audio element. Мир Остальной мир Южная Америка

Трагические события на Украине всё больше напоминают так называемую Парагвайскую войну — самую кровопролитную бойню в истории Латинской Америки, продлившуюся шесть лет (1864-1870 гг.).

Фото: Телеграм

Тогда парагвайский диктатор Франсиско Солано Лопес из-за незначительных территориальных споров, которые вполне можно было решить мирным путём, вовлёк свою небольшую страну в конфликт с Аргентиной, Бразилией и Уругваем. Война, отличавшаяся беспримерной жестокостью, закономерно завершилась поражением Парагвая, который понёс поистине огромные человеческие потери. Население страны сократилось в два или три раза, в боях погибло не менее 300 тысяч солдат, то есть 90 процентов мужского населения! В последних отчаянных боях в армии Лопеса сражались даже 9-летние дети! Война наконец-то прекратилась лишь тогда, когда погиб агрессивный диктатор. Причём его последними словами были: "Умираю за Родину!" То есть он был до последнего мгновения уверен, что действует во благо своего народа. Военная авантюра Лопеса совершенно разорила Парагвай и привела страну к небывалой демографической катастрофе, последствия которой не преодолены до сих пор. Впрочем, противники Парагвая тоже расплатились за свою победу большими человеческими жертвами и попали в кабалу к английским банкам, щедро раздававшим кредиты на военные нужды. Между прочим, Бразилия, пережившая впоследствии ряд потрясений, рассчиталась со своими долгами только в начале нынешнего века.

Очевидно, что Зеленский и его клика действуют точно так же, как и парагвайский фюрер. Они гонят на убой свой народ, прикрываясь националистическим лозунгами, и пойдут на любые преступления, лишь бы не допустить победы России и не потерять свою власть. То есть со спокойной душой будут взрывать плотины и электростанции, обстреливать мирные города, совершать террористические акты, даже применят "грязную" атомную бомбу, обвинив в этом проклятых путинских варваров. И совершенно очевидно, что Запад в любой ситуации окажется на стороне Украины. Вначале нынешнее марионеточное руководство Украины отправит на фронт мужчин призывного возраста, расширив его с 17 до 65 лет, потом мобилизует подростков, создав некий "зеляюгенд", затем бодрым шагом на фронт замаршируют женские батальоны смерти. И хотя до окончания украинской бойни ещё далеко, с уверенностью можно спрогнозировать результат подобной суицидальной политики: Незалежная рухнет на дно демографической пропасти, в которую уже сейчас летит со страшной скоростью. Но понимает ли это население Украины?

Мне вспоминается разговор с моими украинскими родственниками, состоявшийся незадолго до майдана 2014 года. Происходило это в деревне Егоровке, находящейся в 40 километрах от Одессы по киевской трассе. В советское время Егоровка была процветающим селом, расположенным в исключительно живописной местности: на берегу обширного "ставка" (пруда) в окружении невысоких гор, изрытых глубокими шахтами, в которых добывался камень-ракушечник. К началу 90-х годов в каждом втором дворе Егоровки имелся личный автомобиль, на улицах строились двухэтажные дома, а горы были покрыты акациевыми и сосновыми лесопосадками. За годы "незалежности" село совершенно изменило свой облик. "Ставок" высох, лесопосадки, за которыми давно никто не ухаживает, превратились в непролазные дебри, население вымерло или уехало на заработки, большинство домов разрушилось. О степени одичания некогда прекрасного и многолюдного села говорит такой факт: мой двоюродный брат с порога своего дома застрелил из ружья троих диких кабанов, которые хозяйничали в его огороде!

Жалуясь на свою беспросветную жизнь, мои родственники с тоской говорили, что прекрасно осознают, какую цель преследует их власть. Она, эта цель, состоит в том, чтобы очистить землю Украины от населения! Тогда, слушая подобные речи, я не придавал им особого значения, хотя мог бы призадуматься, поскольку в 90-е годы правительство Ельцина в России выполняло ровно ту же самую задачу, а именно уничтожало страну и губило её народ. Однако Бог, Провидение, чудо, Путин спасли наше Отечество от казавшейся неминуемой катастрофы, а Украина осталась во власти уничтожающей её олигархической банды.

На вопрос, почему вы не сопротивляетесь, мои одесские друзья и родственники до сих пор обречённо вздыхают: "ашоподелать?" Беда в том, что у украинского народа очень высокий болевой порог: типичный украинец будет терпеть любые измывательства над собой и, если паны прикажут, то возьмёт автомат и отправится на передовую, но не станет затевать бунт. К великому сожалению, пассионарные типы, то есть наследники и продолжатели казацких воинских традиций, в своём подавляющем большинстве подверглись воздействию оголтелой нацистской пропаганды и пополнили ряды батальонов, подобных "Азову". Поэтому рассчитывать на то, что в украинском народе возобладает чувство самосохранения, не приходится. Результат очевиден: при любом варианте завершения российско-натовской войны Украина обезлюдеет, будет отброшена в своём развитии на десятки лет назад и, вероятно, потеряет несколько областей.

Сейчас уже понятно, какие силы стоят за дьявольским планом фактического уничтожения одного из самых многочисленных европейских народов. Остаётся лишь чётко сформулировать цель этого плана. И он состоит не столько в ослаблении России, которая без Украины, как писал Бжезинский, не сможет вернуть себе статус сверхдержавы, сколько в завладении территорией этой благодатнейшей страны, обладающей огромными природными богатствами, в частности лучшими на планете плодородными почвами.

Однако и Россия в нынешней ситуации переживает жесточайший демографический кризис, который усугубляется буквально с каждым новым погибшим на фронте нашим бойцом или убитым террористами мирным жителем. Никто точно не знает цифры реальных потерь в полыхающей жарким пламенем войне, однако они исчисляются уже сотнями тысяч человек и, вероятно, достигнут ещё больших величин. Причём на фронте гибнут лучшие представители нашего народа, места которых неизбежно займут возвратившиеся в Россию при наступлении мира трусы и предатели. То есть дело не только в количестве населения нашего Отечества, но и в его качестве. Даже наше правительство вынуждено признать провал демографической политики: увы, идея народосбережения оказалась очередным пропагандистским лозунгом. Думается, в этом виновата прежде всего наша элита, до сих пор пребывающая в иллюзии, что "бытие определяет сознание". В современном обществе всё обстоит как раз наоборот: информация определяет и политику, и идеологию, и в известной степени экономику. Можно привести бесчисленное множество доказательств. Например, Украине экономически выгодно быть нейтральной демилитаризованной страной, мостом между Европой и Азией. А она корчится в самоубийственных потугах спасти Запад от звероподобной путинской "Рашки". Германии и Финляндии выгодно наладить с Россией тесные экономические связи, а они выступают в авангарде русофобского легиона так называемых "цивилизованных" стран.

В ходе СВО выяснилось, что наши системы образования и культуры не в состоянии ответить на вызов времени. Стране нужны герои, подвижники, труженики и творцы, а современная российская школа формирует потребителей, гедонистов и разгильдяев. Я это пишу с большой душевной болью, поскольку работаю учителем почти 40 лет и стал свидетелем планомерного разрушения национальной системы образования. Между прочим, эта система продемонстрировала исключительную живучесть, поскольку сопротивлялась процессам вестернизации, дегуманизации, интернетизации и феминизации почти тридцать лет! Теперь же, когда в условиях военных испытаний возникла необходимость воспитания настоящих патриотов Отечества, выяснилось, что никакого более-менее внятного плана у министерства просвещения нет и в помине! Как и до начала СВО, школа считает, что главными качествами учащихся должны быть "успешность" и "толерантность".

Точно такая же ситуация и в сфере культуры. После распада нашего прежнего государства главной идеей большинства обласканных властью "творцов" стала злобная и недальновидная критика уже несуществующей советской власти. Сейчас стыдно и мерзко смотреть многие российские фильмы о Великой Отечественной войне, где главным отрицательным персонажем является не фашист со "шмайссером" и не предатель-власовец, а "кровавая гэбня", гнобящая честных защитников Родины. А чего стоят наши бесчисленные криминальные телесериалы, в которых частные детективы (в этой роли всё чаще выступают женщины) борются с неистребимыми бандитами и коррумпированными полицейскими? Хорошо хоть в последнее время по телевизору реже стали показывать холёных пышногрудых дам с генеральскими погонами!

Хочу повторить: на фронте сейчас погибают мужчины, причём лучшие мужчины, цвет и надежда нашей нации. Война — это не женское занятие. Но только до тех пор, пока она не стала отечественной. Очень надеюсь, что до этого дело всё-таки не дойдёт. Но пока события на Украине, к величайшему сожалению, развиваются по "парагвайскому" сценарию и плану наших бывших западных "партнёров". Однако наш народ это прекрасно понимает. И поэтому счёт мы будем предъявлять не только Зеленскому и его клике, но и настоящим виновникам развернувшейся на наших западных рубежах трагедии.